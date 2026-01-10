search
Sâmbătă, 10 Ianuarie 2026
Mesajul pe care-l trimite Putin Occidentului prin atacul cu racheta Oreșnik. Medvedev amenintă Europa

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Atacul Rusiei cu racheta Oreșnik în Ucraina, în apropierea graniței cu Uniunea Europeană, este considerat de analiști un mesaj către Occident. Lovitura a avut loc la câteva zile după ce negociatori europeni și americani au prezentat un plan de menținere a păcii pentru perioada post-război.

Vladimir Putin/FOTO: EPA-EFE
Vladimir Putin/FOTO: EPA-EFE

Cu toate acestea, Moscova susține că atacul a fost un răspuns la un presupus atac cu drone asupra unei reședințe a președintelui Vladimir Putin, care a avut loc în decembrie și a fost ulterior infirmat, scrie Kyiv Post.

Așadar, analiștii susțin că atacul cu rachete Oreșnik are ca scop intimidarea aliaților occidentali ai Kievului și semnalează nemulțumirea lui Putin față de recentele eșecuri de politică externă, inclusiv în Venezuela.

„Vladimir Putin folosește acest atac pentru a comunica cu Occidentul, deoarece ar putea obține aceleași efecte operaționale și fără această rachetă”, a declarat pentru AFP Cyrille Bret, expert în Rusia la Institutul Montaigne din Paris.  „În contextul în care europenii își dezvoltă capacitățile de apărare antiaeriană, acesta este un mod de a le reaminti cât de vulnerabili sunt”, a adăugat el. 

Tensiunile au fost amplificate sâmbătă de Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei. Într-o postare pe contul său de pe X, el a acuzat „proștii care conduc Europa” că vor război, subliniind că Rusia nu va accepta niciodată trupe europene sau NATO în Ucraina. Medvedev l-a ironizat direct pe Emmanuel Macron, pe care l-a denumit „Micron”, și a postat o înregistrare video cu racheta Oreșnik lovind o țintă din Ucraina, afirmând: „Ei bine, hai să vedem. Iată ce veți obține”.

„Este o armă psihologică”

Experții occidentali consideră că atacul cu racheta Oreșnik, la doar 70 km de granița UE, are mai mult rol psihologic decât militar, menit să intimideze aliații Kievului și să semnaleze frustrările lui Putin după eșecurile recente de politică externă. Racheta Oreșnik, capabilă să transporte încărcătură nucleară, este greu de interceptat, însă pagubele reale la sol au fost relativ reduse. 

Resturi din racheta Oreșnik FOTO X
Resturi din racheta Oreșnik FOTO X

Unele analize îl văd ca pe o încercare a lui Putin de a-și reafirma autoritatea după mai multe eșecuri internaționale recente.

„Este o armă psihologică — un instrument al războiului cognitiv al lui Putin împotriva Ucrainei și a Occidentului — mai degrabă decât o armă de distrugere fizică în masă”, a scris Mick Ryan, general-maior în rezervă al armatei australiene și analist al războiului din Ucraina.

Citește și: Imagini cu resturile rachetei Oreșnik, folosită de Rusia în atacul asupra Ucrainei. Cazul este tratat drept „crimă de război”

El a spus că folosirea rachetei Oreșnik este „un semn al unui lider temător și îngrijorat, nu al unuia încrezător și care anticipează victoria”.

Această mișcare nu poate ascunde faptul că Rusia are o capacitate limitată „de a influența evenimentele sau de a răspunde situațiilor militare care implică aliații și partenerii săi din afara granițelor”, a adăugat el.

Timothy Ash, economist specializat în piețe emergente și Rusia, a exprimat o opinie similară, subliniind pagubele relativ reduse provocate la sol de atac.

Oreșnik este extrem de eficientă, dar și foarte costisitoare, iar dintr-o analiză cost–beneficiu nu are niciun sens să fie folosită în Ucraina”, a scris el.

„Prin urmare, desfășurarea rachetei Oreșnik pare mai degrabă un exercițiu de PR, poate menit să transmită administrației Trump că Rusia este, în general, nemulțumită de situația globală”, a adăugat el.

Deși Rusia susține că Oreșnik este o rachetă hipersonică, analiștii occidentali din domeniul apărării spun că nu este o armă revoluționară.

„Cel mai probabil NU este o rachetă hipersonică”, a declarat Marcuz, adăugând că Europa dispune de mijloace pentru a intercepta rachete balistice cu rază intermediară.

Focoasele multiple ale rachetei Oreșnik ar putea reprezenta o problemă, în funcție de momentul în care sunt eliberate”, a adăugat el.

În decembrie, aliatul lui Putin, președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat că această armă a fost desfășurată pe teritoriul țării sale, care se învecinează cu flancul estic al NATO.

La câteva zile după ce negociatori europeni și americani au prezentat un plan de menținere a păcii în Ucraina pentru perioada postbelică, Rusia a lovit, în noaptea de joi spre vineri, o facilitate de infrastructură din regiunea vestică Lvov, folosind racheta Oreșnik, o rachetă balistică cu rază intermediară (IRBM), capabilă să transporte încărcătură nucleară.

Se crede că acesta este doar al doilea caz cunoscut de utilizare a acestei arme în luptă.

Kremlinul susține că racheta Oreșnik este o armă de ultimă generație, greu de interceptat și capabilă să lovească ținte din toată Europa. Liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei au catalogat folosirea ei drept escaladatoare și inacceptabilă, iar premierul britanic Keir Starmer a acuzat Rusia că invocă pretexte fabricate.

Ucraina neagă acuzațiile, în timp ce primarul din Lvov avertizează că atacul reprezintă o amenințare pentru securitatea întregii Europe.

