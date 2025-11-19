România trimite un judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute. Adina Elvira Ghiţă, aleasă pentru un mandat de 7 ani

România va avea un judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute (UNDT), după ce Adina Elvira Ghiţă a fost aleasă pentru un mandat de 7 ani, în urma unei competiții internaționale, anunță Ministerul de Externe.

România a obținut 109 voturi în Adunarea Generală a ONU în competiția pentru ocuparea unui post de judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute (UNDT), după un proces de selecție desfășurat în două etape – una tehnică și mai multe runde de vot. Funcția va fi preluată de judecătoarea Adina Elvira-Ghiță, care are peste 17 ani de experiență și va începe mandatul de șapte ani în iulie 2026, a informat Ministerul Afacerilor Externe printr-un comunicat.

Campania de susținere a candidaturii României a fost coordonată de Ministerul Afacerilor Externe, iar evaluările tehnice au fost realizate de Consiliul de Justiție Internă al ONU. Alegerea confirmă poziționarea României în arhitectura judiciară a ONU și continuă parcursul afirmat prin reprezentări anterioare la CIJ și CPI.

“România are profesionişti exemplari care reuşesc, prin munca lor, să crească respectul şi influența noastră. Capitalul nostru uman, acasă şi în lume, este cel mai important capital pe care îl avem. Candidații au trecut şi prin trei etape riguros organizate de Consiliul de Justitie Interna al Organizatiei Natiunilor Unite. Victoria de la New York a doamnei judecător Adina Elvira-Ghiță şi a diplomației române se datorează acestui respect construit în timp şi unui moment de încredere în care profesioniştii români pot vedea, nu doar că statul nu vrea să le pună piedici, ci că muncim să le putem fi aliați şi să deschidem uşi, aşa cum ei, şi România, merită”, a declarat Oana Țoiu, ministrul român al Afacerilor Externe

“Procedura de numire a unui judecator în unul din cele două tribunale ONU - UNDT și UNAT - este extrem de riguroasă și complexă. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu mecanismele de vot în Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite este greu de înțeles efortul extraordinar pe care un astfel de rezultat se bazează, efort de echipă, de o intensitate deosebită în perioada premergatoare votului. Sunt deplin recunoscătoare pentru colaborarea excelentă și sprijinul deosebit de care am beneficiat și sper să aduc, prin activitatea mea, o contribuție onorantă țării mele”, a declarat Adina Elvira-Ghiță.