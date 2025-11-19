search
Miercuri, 19 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

România trimite un judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute. Adina Elvira Ghiţă, aleasă pentru un mandat de 7 ani

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

România va avea un judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute (UNDT), după ce Adina Elvira Ghiţă a fost aleasă pentru un mandat de 7 ani, în urma unei competiții internaționale, anunță Ministerul de Externe.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

România a obținut 109 voturi în Adunarea Generală a ONU în competiția pentru ocuparea unui post de judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute (UNDT), după un proces de selecție desfășurat în două etape – una tehnică și mai multe runde de vot. Funcția va fi preluată de judecătoarea Adina Elvira-Ghiță, care are peste 17 ani de experiență și va începe mandatul de șapte ani în iulie 2026, a informat Ministerul Afacerilor Externe printr-un comunicat.

Campania de susținere a candidaturii României a fost coordonată de Ministerul Afacerilor Externe, iar evaluările tehnice au fost realizate de Consiliul de Justiție Internă al ONU. Alegerea confirmă poziționarea României în arhitectura judiciară a ONU și continuă parcursul afirmat prin reprezentări anterioare la CIJ și CPI.

“România are profesionişti exemplari care reuşesc, prin munca lor, să crească respectul şi influența noastră. Capitalul nostru uman, acasă şi în lume, este cel mai important capital pe care îl avem. Candidații au trecut şi prin trei etape riguros organizate de Consiliul de Justitie Interna al Organizatiei Natiunilor Unite. Victoria de la New York a doamnei judecător Adina Elvira-Ghiță şi a diplomației române se datorează acestui respect construit în timp şi unui moment de încredere în care profesioniştii români pot vedea, nu doar că statul nu vrea să le pună piedici, ci că muncim să le putem fi aliați şi să deschidem uşi, aşa cum ei, şi România, merită”, a declarat Oana Țoiu, ministrul român al Afacerilor Externe

“Procedura de numire a unui judecator în unul din cele două tribunale ONU - UNDT și UNAT - este extrem de riguroasă și complexă. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu mecanismele de vot în Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite este greu de înțeles efortul extraordinar pe care un astfel de rezultat se bazează, efort de echipă, de o intensitate deosebită în perioada premergatoare votului. Sunt deplin recunoscătoare pentru colaborarea excelentă și sprijinul deosebit de care am beneficiat și sper să aduc, prin activitatea mea, o contribuție onorantă țării mele”, a declarat Adina Elvira-Ghiță.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă
digi24.ro
image
ANIMAȚIE cu accidentul din Capitală, unde patru femei au fost spulberate într-o stație de autobuz. La volan era un polițist
stirileprotv.ro
image
Ninge și în București! Meteorologii ACCUWEATHER anunță 6 zile consecutive de ninsori în Capitală. Pe ce dată vin zăpezile
gandul.ro
image
Banii „la SALTEA” mai rău ne sărăcesc!? Soluția financiară pe care puțini români o știu
mediafax.ro
image
Giovanni Becali, replică devastatoare în războiul cu Traian Băsescu: „Mai bine infractor decât turnător!”
fanatik.ro
image
Gabriel Liiceanu, o întrebare pentru România: „Și chiar n-aveți de gând să faceți nimic?”
libertatea.ro
image
Donald Trump a acceptat să adopte „sancțiuni distrugătoare” împotriva Rusiei. Ce măsuri va lua Casa Albă
digi24.ro
image
Mihai Neșu prezintă centrul său de recuperare din Oradea: un tur emoționant la „Sfântul Nectarie”. „Tot ce am făcut a costat 7 milioane de euro, bani din donații”
gsp.ro
image
Ce nebunie: golurile din minutele 90+3 și 90+9 au SCHIMBAT posibilele adversare ale României la baraj! Lista definitivă
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
Ce este Cloudflare și de ce au picat astăzi o mulțime de site-uri din România și din lume. Explicații după avaria globală
antena3.ro
image
Schimbare la Codul Rutier, pentru ca şoferii vitezomani să fie amendaţi mai uşor
observatornews.ro
image
Cum arăta Denise Rifai în tinerețe, pe vremea când era blondă? Iubita lui Dan Alexa e regina schimbărilor de look
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Cât costă să schimbi ferestrele vechi cu unele termopan eficiente energetic. Preţuri pentru apartamente şi case
playtech.ro
image
Misterul banilor dispăruți ai lui Dinu Patriciu. Armistițiu în familia defunctului miliardar: începe ”vânătoarea internațională de averi”
fanatik.ro
image
Primul președinte al României care face asta. Avertisment la adresa lui Nicușor Dan: „Există acest risc”
ziare.com
image
Mircea Lucescu: "Trebuie să spun o dată stop! Există o limită peste care nu se poate trece"
digisport.ro
image
Bolojan unește primarii PSD și PNL împotriva lui. Premierul, înfruntat în ședință de Olguța Vasilescu: „Exclus! Exclus! Exclus!”
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce mesaj au primit pacienții clinicii unde o copilă de doi ani și-a pierdut viața în timpul unei proceduri dentare
kanald.ro
image
O familie economisește 90% la încălzirea locuinței cu un sistem neobișnuit, testat ca posibilă soluție pentru viitorul energiei
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Oooo, dar ce veste! Deea Maxer se iubește cu Cataramă! Cei doi și-au făcut relația publică. Prima imagine cu cel mai nou cuplu din showbiz!
romaniatv.net
image
Lovituri pe toată linia pentru români. Toate măsurile din pachetul 2
mediaflux.ro
image
„Mami, nu mai pot!”. Filmări greu de privit cu Camelia Voinea în sală, în timp ce îşi abuzează verbal fiica
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Din ce cauză tot mai mulți tineri se îmbolnăvesc de cancer de colon. Mâncarea care îi îmbolnăvește
actualitate.net
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner
click.ro
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
click.ro
image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
click.ro
Sayyida Ahad bint Abdullah foto Casa Regala a Omanului 2 jpg
Prima Doamnă din Oman primește o distincție fără precedent! I-a fost înmânată chiar de soțul ei, sultanul Haitham bin Tarik Al Said
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
Sicriul a fost făcut dintr-un stejar scobit în interior (© York Archaeological Trust)
Un sicriu din Epoca Bronzului, vechi de 4.000 de ani, va fi expus pentru prima dată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Confesiunile lui Dragoș Dolănescu, la 50 de ani. Totul despre soția lui din Costa Rica: „A avut grijă de fiul meu orfan de mamă”. Ce meserie are femeia cu inimă de aur?
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner

OK! Magazine

image
Prințesa Catherine a primit scuze de la BBC. Ce gafă a făcut celebrul post TV față de viitoarea regină

Click! Pentru femei

image
În grabă mare spre altar! Jennifer Aniston se află în toiul pregătirilor de nuntă??

Click! Sănătate

image
În ce moment al zilei beneficiezi cel mai mult dacă mănânci banane?