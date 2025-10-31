Oana Țoiu a discutat cu ambasadorul SUA la NATO. „Sprijinul SUA a crescut semnificativ capacitatea României de a fi un actor important”

Ministrul de Externe Oana Țoiu a anunțat, vineri, 31 octombrie, că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, despre subiecte precum securitatea regiunii Marea Neagră și parteneriatele strategice între cele două țări.

„Am avut o discuție importantă cu Matthew G. Whitaker, Ambasadorul SUA as NATO, o voce esențială în domeniul securității euro-atlantice, despre următorii pași ai parteneriatului România–SUA și obiectivele noastre comune. În cei peste 20 de ani de colaborare ca aliați NATO, țările noastre au construit încredere. Sprijinul Statelor Unite a crescut semnificativ capacitatea României de a fi un actor important pentru securitatea regiunii noastre”, a transmis Oana Țoiu.

Ministrul a mai precizat că cei doi au discutat despre importanța securității Mării Negre, despre relațiile solide militare și civile dintre oameni în cadrul NATO și al parteneriatelor strategice.

„Dincolo de orice decizie individuală, Ambasadorul și cu mine împărtășim aceeași viziune asupra valorii pe care românii o acordă relației România–SUA, atât pentru istoria noastră recentă, cât și pentru prezentul și planurile noastre comune de viitor”, a adăugat ea.

Amintim că România si Aliații au fost informați săptămâna aceasta de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, anunță Ministerul Apărării Naționale din România.

Ulterior, Matthew Whitaker, a transmis miercuri, 29 octombrie, că Statele Unite rămân angajate față de România, „ca aliat de încredere în NATO, partener strategic vital și forță importantă pentru securitatea Europei.”