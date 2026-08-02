Într-un război în care linia frontului abia se mișcă, Ucraina a reușit deja o victorie de altă natură: a devenit un jucător global în industria de apărare. De la ateliere improvizate în garaje, țara a ajuns să exporte drone și sisteme de contracarare testate în luptă către state precum Arabia Saudită, Qatar sau Polonia — unele dintre ele foste furnizoare de ajutor militar pentru Kiev. Cum a reușit Ucraina această transformare și ce înseamnă ea pentru „ziua de după” război.

Într-un război în care linia frontului abia se mișcă, Ucraina a reușit deja o victorie de altă natură: a devenit un jucător global în industria de apărare. De la ateliere improvizate în garaje, țara a ajuns să exporte drone și sisteme de contracarare testate în luptă către state precum Arabia Saudită, Qatar sau Polonia — unele dintre ele foste furnizoare de ajutor militar pentru Kiev. Cum a reușit Ucraina această transformare și ce înseamnă ea pentru „ziua de după” război.

Este adesea greu de spus cine câștigă războiul din Ucraina. Linia frontului abia se mișcă. Războiul aerian continuă prin atacuri regulate ale Rusiei cu rachete — cele mai recente vizând Kievul — și prin lovituri ucrainene care au afectat rafinării petroliere rusești, ajungând până în Siberia. Oficialii de la Kiev susțin că raportul de forțe se schimbă în favoarea lor; Kremlinul insistă că va câștiga un război de uzură.

Există însă un domeniu în care Ucraina a câștigat deja: unele dintre cele mai bogate și mai puternice state ale lumii — inclusiv Statele Unite — apelează acum la Ucraina pentru sprijin militar. Țara și-a construit, într-un ritm impresionant, un sector propriu de apărare, devenind un actor global în domeniul inovației militare. „Ucraina are nevoie de NATO, dar NATO are nevoie de Ucraina la fel de mult”, a remarcat președintele Finlandei, Alexander Stubb, țară care a aderat la Alianță în 2023. Dincolo de implicațiile sale pentru cursul războiului, este o realizare remarcabilă, care va aduce beneficii Ucrainei mult timp după încetarea ostilităților. În limbajul președintelui american Donald Trump, Ucraina deține acum o „carte” puternică — una pe care și-a distribuit-o singură, scrie The Times.

De la ateliere improvizate la putere industrială globală

Când Rusia a invadat Ucraina, președintele Volodimir Zelenski a cerut sprijin militar occidental și și-a îndemnat concetățenii să improvizeze arme pentru rezistență. La început, Kievul era recunoscător pentru promisiunile de sprijin american, pentru dronele turcești Bayraktar și pentru orice armament ieftin ieșit din garaje și depozite ucrainene.

Patru ani și jumătate mai târziu, ajutorul american se reduce constant, Ucraina a renunțat la dronele Bayraktar în favoarea propriilor arme, mai eficiente, iar proiectanții săi militari au depășit demult stadiul atelierelor artizanale. Sectorul ucrainean de tehnologie militară a ajuns o industrie de 7 miliarde de dolari, cu numeroși clienți la nivel mondial și o capacitate anuală de producție estimată la 55 de miliarde de dolari.

Printre reușitele made-in-Ukraine se numără racheta de croazieră FP-5 Flamingo, cu o rază de acțiune de peste 1.800 de mile; zeci de mii de roboți destinați logisticii și luptei pe linia frontului, care reduc riscurile pentru soldați și sunt folosiți tot mai des pentru menținerea pozițiilor, deschiderea focului asupra inamicului și chiar capturarea de prizonieri; drone lansate de pe nave fără echipaj, folosite pentru interceptarea și distrugerea dronelor rusești Shahed; și sistemul de război electronic „Lima”, care bruiază semnalele de navigație prin satelit, deviind rachetele care se apropie de țintă.

Ceea ce a început ca o cerere disperată de ajutor extern și inovație improvizată în garaje a devenit un adevărat gigant industrial, capabil nu doar să susțină rezistența, ci și să exporte armament altor state. „Am susținut de mulți ani că Ucraina va deveni, în cele din urmă, un exportator net de securitate”, a declarat, în aprilie, fostul ambasador american la Moscova, Michael McFaul. „Ziua aceea vine mai repede decât mi-am imaginat.”

Cum a ajutat războiul din Iran Ucraina

Războiul americano-israelian împotriva Iranului a afectat Ucraina, mutând atenția globală de la agresiunea Rusiei, dar acesta s-a dovedit, în același timp, avantajos pentru Kiev. Statele din Golf, și chiar unele baze militare americane din regiune, s-au dovedit slab pregătite să facă față atacurilor iraniene cu drone și rachete. Ucraina dezvoltase deja tehnologia care putea ajuta.

Avantajul Ucrainei ține de ceea ce unii numesc dilema „Ford contra Ferrari” din apărarea antiaeriană. SUA și aliații săi din Golf s-au bazat pe sistemele THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) și Patriot, capabile să doboare aproape orice armă care se apropie, dar concepute pentru a contracara rachete grele și extrem de costisitoare — fiecare rachetă Patriot costă aproximativ 5 milioane de dolari. Folosirea lor împotriva unor drone iraniene de 50.000 de dolari echivalează, după cum au remarcat mulți analiști, cu a lansa un Ferrari într-o cursă cu un Ford.

Aici intervine Ucraina, cu sistemele sale de contracarare a dronelor, testate în luptă, care au respins valuri de drone rusești și iraniene la o fracțiune din costul sistemelor THAAD și Patriot. Extinzând metafora, acestea sunt „Ford-urile”. Și funcționează. Zelenski a susținut acest argument în fața întregii lumi, cu rezultate notabile. În ultimele luni, a semnat acorduri de export de armament cu Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar — state bogate, obișnuite să apeleze la SUA pentru echipament militar.

Washingtonul a trecut de la a ignora solicitările lui Zelenski la a căuta, el însuși, acorduri cu Ucraina. După ce un atac cu drone iraniene a ucis șase militari americani în Kuweit, în martie, administrația Trump s-a adresat Ucrainei pentru sprijin. La cererea Washingtonului, Ucraina și-a instalat sistemul de apărare aeriană Sky Map la baza aeriană saudită Prince Sultan, unde sunt staționați peste 2.000 de militari americani. Două luni mai târziu, secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, a declarat că îndeamnă companiile americane să dezvolte, în decurs de un an, interceptoare antiaeriene ieftine, recomandându-le să învețe din experiența războaielor din Ucraina și Iran.

Potrivit Axios, în cadrul unei întrevederi de la Casa Albă, în august trecut, Zelenski a prezentat un plan de schimb — tehnologie ucraineană de contracarare a dronelor, în schimbul ajutorului american. Prezentarea sa, realizată în PowerPoint, includea un scenariu care avea să se dovedească profetic: atacuri iraniene cu drone asupra statelor din Golf și asupra bazelor militare americane din regiune. Casa Albă a respins atunci oferta. Chiar și în martie, Trump se arăta rezervat, afirmând: „Nu avem nevoie de ajutorul lor în apărarea antidronă.”

Deși Ucraina nu întrezărește încă o cale spre aderarea la NATO, ea își vinde deja armamentul și expertiza unor state membre ale Alianței și oferă consultanță pe probleme militare. În cadrul exercițiilor NATO desfășurate în mai, pe insula suedeză Gotland, echipele ucrainene de drone au copleșit forțele suedeze, avertizând Alianța că nu este pregătită pentru războiul modern cu drone.

Producția de rachete Patriot în Ucraina, pe masa discuțiilor: Zelenski anunță o convorbire „productivă” cu vicepreședintele SUA

Ucraina a deschis zece centre de export de armament în Europa. Pe 15 iulie, Uniunea Europeană și Ucraina au semnat un parteneriat pentru producția de drone. Premierul polonez Donald Tusk a anunțat un acord prin care Ucraina va contribui la construirea unei „armade moderne de drone” pentru Polonia. Ucraina și Germania au semnat, la rândul lor, un acord axat pe producția de drone și integrarea tehnologiilor de câmp de luptă. Kievul a încheiat, de asemenea, acorduri privind dronele cu Norvegia, Danemarca și statele baltice. Chiar și Japonia se implică în acest avânt ucrainean: compania sa Terra Drone s-a asociat cu un dezvoltator ucrainean pentru extinderea sistemelor de drone interceptoare.

O carte puternică

Niciuna dintre aceste realizări nu garantează victoria Ucrainei în fața Rusiei și nici succesul la masa negocierilor. Ele cresc însă șansele ca, atunci când armele vor tăcea, Ucraina să aibă un viitor viabil și o „carte” puternică de jucat în perioada postbelică.

Dacă războiul s-ar încheia mâine, Ucraina ar fi pierdut teritorii, dar ar fi câștigat parteneriate militare, investiții semnificative și un nou motor pentru viitorul său economic și de securitate. Rusia, în schimb, s-ar confrunta cu dificultăți majore în reconstrucția unei economii grav afectate, dependentă aproape exclusiv de piața volatilă a petrolului și de economia de război.

Toate acestea arată că Ucraina a marcat un punct important. Nu este vorba doar despre câștiguri pentru bugetul de la Kiev sau despre capacitatea sa de a lovi în continuare ținte rusești. Este vorba despre un activ valoros, care nu va dispărea, indiferent de evoluția frontului. Pentru o țară care va avea nevoie de fiecare resursă disponibilă pentru reconstrucție, aceasta nu este doar o carte bună. Este un as.

Pentagonul predă conducerea misiunii de asistență a Ucrainei din Germania unui alt stat

În acest timp, Pentagonul cedează conducerea unei structuri NATO cu sediul în Germania, care coordonează ajutorul militar american pentru Ucraina, într-un nou semnal al distanțării Washingtonului de aliații europeni.

Conform unui oficial american și altor trei surse familiarizate cu planul, un alt stat membru NATO va prelua, în cele din urmă, comanda Grupului de Asistență pentru Securitate (Security Assistance Group – SAG-U), structură care a jucat un rol central în înarmarea și instruirea trupelor ucrainene de la începutul invaziei ruse la scară largă. Retragerea SUA de la conducerea acestui program esențial de pe continent confirmă amploarea distanțării americane de partenerii europeni, scrie politico.com.

Decizia înseamnă că Statele Unite nu vor mai contribui la modelarea viitoarei armate ucrainene. Ea se înscrie într-un șir de schimbări impuse de administrația Trump în cadrul alianței vechi de decenii. Pentagonul a redus numărul ofițerilor americani care conduc comandamente în Europa și a anulat unele rotații de trupe. Totodată, oficialii americani reevaluează prezența militară pe continent și avertizează statele aliate că nu vor mai primi sprijin dacă nu își majorează cheltuielile pentru apărare.

„Preluarea comenzii de către un ofițer european sau canadian ar fi încă un exemplu al aliaților care își asumă mai multă responsabilitate”, a declarat un oficial NATO, care, la fel ca ceilalți citați, a vorbit sub protecția anonimatului, planul nefiind încă anunțat oficial.

Tranziția conducerii va dura până la un an, potrivit surselor citate, care au ținut însă să precizeze că procesul nu va afecta activitatea desfășurată în sprijinul Ucrainei. Deși NATO va prelua conducerea programului, Comandamentul European al SUA va rămâne implicat printr-un adjunct american.

„Sprijinul pentru Ucraina rămâne o prioritate majoră”

„Sprijinul pentru Ucraina rămâne o prioritate majoră”, a subliniat oficialul NATO.

„SAG-U a fost conceput dintotdeauna ca o structură temporară”, a transmis Pentagonul într-un comunicat. „Acest demers vizează redistribuirea responsabilităților în cadrul Alianței pentru sprijinirea Ucrainei și alinierea resurselor americane la Strategia Națională de Apărare.”

Grupul de Asistență pentru Securitate, cu baza la Wiesbaden, în Germania, îndeplinește un rol aparte: coordonează atât transportul echipamentului militar către Ucraina, cât și instruirea și sprijinul logistic pentru armata ucraineană.

SUA fac un încă un pas înapoi din Europa: NATO preia conducerea ajutorului militar pentru Ucraina

Schimbarea se înscrie într-un tipar tot mai familiar, prin care SUA transferă comandamente NATO către state europene.

Administrația Trump anunțase încă din februarie că va retrage o parte din oficialii militari de rang înalt de pe continent și că Marea Britanie va prelua conducerea Centrului de Comandă Comună al NATO de la Norfolk, Virginia.

Italia va prelua comanda Centrului de Comandă Comună de la Napoli.

De asemenea, Germania și Polonia vor prelua controlul Comandamentului Comun de la Brunssum, Țările de Jos — structură condusă în prezent de un general german, specializată în forțe multinaționale.

De la aceste anunțuri, SUA au retras brigăzi rotaționale ale Armatei din România și Polonia. Trump a revenit ulterior asupra deciziei privind trupele destinate Poloniei, însă desfășurările nu au fost, până acum, restabilite.

Aliații NATO s-au arătat favorabili transferului american al comenzilor

General-locotenentul Curtis Buzzard, care a preluat comanda SAG la mijlocul anului 2024, va părăsi funcția luni, urmând a fi înlocuit de general-locotenentul Guillaume Beaurpere, care va gestiona încheierea prezenței americane la conducerea structurii.

Unitatea a fost înființată la Summitul NATO de la Washington, din iulie 2024, intenția inițială fiind ca preluarea conducerii de către europeni să aibă loc de la bun început.

Cu toate acestea, în contextul politic actual de la Washington — și al antipatiei constante a lui Trump față de continentul european și de NATO — o nouă retragere americană nu trece neobservată.

Aliații NATO s-au arătat, în general, favorabili transferului american al comenzilor, unii considerând firească asumarea unui rol mai amplu de către Europa.

„Pentru noi, acest pas are mai multe avantaje decât dezavantaje”, a declarat un oficial ucrainean. „Reduce riscurile care ar putea decurge pentru noi din turbulențele politice din Statele Unite și facilitează logistica militară în interesul Ucrainei.”

Totuși, unii oficiali de la Kyiv se tem că plasarea comenzii în cadrul birocrației complexe a NATO ar putea încetini livrarea asistenței către linia frontului, a mai spus oficialul citat. „Nimeni nu poate înlocui capacitățile americane de recunoaștere prin satelit, de identificare a țintelor și de logistică asigurată de avioanele de transport greu ale SUA.”

Administrația Trump merge însă mai departe cu planul.

Vorbind în fața miniștrilor apărării din statele NATO, la Bruxelles, luna trecută, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că aliații SUA „trebuie să facă mai mult”.

Trump „a fost foarte clar în această privință de mulți ani”, a continuat Hegseth, „de-a lungul a două administrații, iar NATO a fost prea multă vreme un tigru de hârtie și o stradă cu sens unic. Ajunge.”