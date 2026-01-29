search
Joi, 29 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Nadia Comăneci reacționează în scandalul privind medalia Anei Maria Bărbosu: „Este regretabil”

0
0
Publicat:

Decizia Tribunalului Federal din Elveția de a anula hotărârea Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) și de a retrimite spre reanalizare cazul medaliei de bronz câștigate de Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris a stârnit reacții puternice în lumea gimnasticii. Printre cei care au comentat situația se numără și Nadia Comăneci, una dintre cele mai respectate figuri ale sportului românesc.

Nadia Comăneci a reacționat în scandalul medaliei Anei Maria Bărbosu. FOTO FB Nadia Comăneci
Nadia Comăneci a reacționat în scandalul medaliei Anei Maria Bărbosu. FOTO FB Nadia Comăneci

Fosta campioană olimpică, în vârstă de 64 de ani, a declarat pentru Gazeta Sporturilor că, dincolo de procedurile juridice, îngrijorarea ei principală este „impactul profund asupra sportivelor”.

„Această prelungire a stării de incertitudine generează un șoc emoțional și o presiune psihologică uriașă asupra celor trei gimnaste implicate”, a spus Nadia Comăneci

Fosta mare gimnastă subliniază că, după efortul uriaș depus la Jocurile Olimpice, sportivele ar fi trebuit să se bucure de performanțele lor, nu să fie aruncate într-un „carusel al emoțiilor”.

„Este regretabil că, după un efort sportiv colosal, tinerele gimnaste sunt obligate să treacă prin acest carusel al emoțiilor, în loc să se bucure de performanța obținută. Din respect pentru sănătatea lor mentală și pentru valorile sportului, este esențial ca acest proces să se soluționeze într-un mod care să restabilească echilibrul și liniștea lor sufletească”, a declarat Nadia Comăneci pentru GSP.ro.

Un tribunal elvețian a lăsat-o pe Ana Bărbosu fără medalia de la Olimpiadă

Amintim că gimnasta Ana Maria Bărbosu (19 ani) a rămas, provizoriu, fără medalia cucerită la Jocurile Olimpice de acum doi ani, la Paris.

Tribunalul Federal Elvețian a aprobat contestația depusă de tabăra americană și a anulat decizia luată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, în urma căreia Ana obținuse bronzul.

Tribunalul Federal Elvețian a trimis cazul spre rejudecare, tot la Tribunalul de la Lausanne. Acolo, partea americană va depune o nouă probă video, înregistrarea pe care platforma Netflix a făcut-o în ziua finalei, scrie golazo.ro.

Desfășurată pe 5 august, finala la sol de la Jocurile Olimpice din 2024, a fost învăluită de scandal. La finalul tuturor numerelor, românca Ana Bărbosu ocupa ultima treaptă a podiumului.

La câteva zeci de secunde distanță, a fost detronată de americanca Jordan Chiles, căreia arbitrii îi aprobaseră contestația și măriseră nota îndeajuns cât să o depășească pe Ana.

Bărbosu și Federația Română de Gimnastică au depus o contestație la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, divizia ad hoc înființată special pentru Jocurile Olimpice, reclamând că tabăra lui Jordan Chiles a depus contestația din timpul concursului la 4 secunde după încheierea termenului-limită de 1 minut.

TAS i-a dat dreptate Anei Maria Bărbosu și a recomandat Federației Internaționale de Gimnastică (FIG), instituția sub egida căreia s-a desfășurat competiția olimpică, să revină la nota inițială a americancei.

FIG s-a conformat, Chiles a revenit la nota inițială și a coborât pe 5, sub Ana Bărbosu și Sabrina Maneca-Voinea. Astfel, podiumul oficial a rămas Rebeca Andrade, Simone Biles, Ana Bărbosu.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”
digi24.ro
image
Oficial. Motivul pentru care justiția elvețiană dispune rejudecarea medaliei olimpice pentru românca Ana Maria Bărbosu
stirileprotv.ro
image
Avocata PNL și falsul general SIE au fost arestați preventiv. Cei doi promiteau că pot interveni în dosare penale
gandul.ro
image
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
mediafax.ro
image
Câți bani înghit instituțiile pe care Ciprian Ciucu a vrut să le desființeze, dar pe care Consiliul General le-a păstrat
fanatik.ro
image
Familia care trăiește în pădure de 12 ani: „Eram datori față de bănci și companii de energie”
libertatea.ro
image
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
digi24.ro
image
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
gsp.ro
image
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
digisport.ro
image
Februarie dă totul peste cap: 3 zodii vor trăi un miracol neașteptat
stiripesurse.ro
image
„Se schimbă banii în România. Nu cu mult”. Bancnotele vor arăta diferit începând cu 2026
antena3.ro
image
Noile materii introduse pentru elevii de clasa a IX-a, în următorul an şcolar
observatornews.ro
image
Ce salariu are un inspector ANAF. Suma pe care o primește lunar
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
De când vine gerul în România. ANM anunță temperaturi de -15°C. Revin și ninsorile
playtech.ro
image
Doliu în tenisul românesc! A murit o mare campioană
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB!
digisport.ro
image
Franța intră în proiectul de peste un miliard de euro din România: Hidroelectrica bate palma cu EDF, dar francezii vor ajutor de stat
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul tragediei din Timiș. Microbuzul nu avea sistem de asistență
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
ALERTĂ ANM! Traseul ciclonului polar care lovește vineri România. Iarna revine în forță cu ger de crapă pietrele
romaniatv.net
image
Trump l-a convins pe Putin. Va fi o încetare a focului în Ucraina
mediaflux.ro
image
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
click.ro
image
O zodie renaște spectaculos la început de februarie. Universul îi oferă, în sfârșit, o nouă șansă. Greul rămâne în urmă, iar norocul intră în viața ei
click.ro
image
Găluște de aur, desertul ardelenesc de care puțini își mai amintesc. Sunt delicioase și se prepară în câțiva pași simpli
click.ro
Kate Middleton profimedia colaj jpg
Noile imagini cu Kate Middleton ne întristează: e dureros s-o vezi cât a slăbit. Picioarele au ajuns la fel de subțiri ca mâinile
okmagazine.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia jpg
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?
okmagazine.ro
Placinta cu branza Sursa foto shutterstock 2417697867 jpg
Plăcintă cu brânză de vaci. Nu te poți opri la o singură porție!
clickpentrufemei.ro
Tehnica de ascultare folosită de fosta Securitate
Cum fura Securitatea din coletele românilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început

OK! Magazine

image
Ea este ultima Onassis! Athina, nepoata miliardară a legendarului magnat grec, apariție șic și rară

Click! Pentru femei

image
Cadoul perfect după divorț – o operație estetică? Nicole Kidman a întinerit pur și simplu!

Click! Sănătate

image
Ce este vârsta biologică şi de ce poate fi mai importantă decât cea cronologică