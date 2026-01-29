Nadia Comăneci reacționează în scandalul privind medalia Anei Maria Bărbosu: „Este regretabil”

Decizia Tribunalului Federal din Elveția de a anula hotărârea Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) și de a retrimite spre reanalizare cazul medaliei de bronz câștigate de Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris a stârnit reacții puternice în lumea gimnasticii. Printre cei care au comentat situația se numără și Nadia Comăneci, una dintre cele mai respectate figuri ale sportului românesc.

Fosta campioană olimpică, în vârstă de 64 de ani, a declarat pentru Gazeta Sporturilor că, dincolo de procedurile juridice, îngrijorarea ei principală este „impactul profund asupra sportivelor”.

„Această prelungire a stării de incertitudine generează un șoc emoțional și o presiune psihologică uriașă asupra celor trei gimnaste implicate”, a spus Nadia Comăneci

Fosta mare gimnastă subliniază că, după efortul uriaș depus la Jocurile Olimpice, sportivele ar fi trebuit să se bucure de performanțele lor, nu să fie aruncate într-un „carusel al emoțiilor”.

„Este regretabil că, după un efort sportiv colosal, tinerele gimnaste sunt obligate să treacă prin acest carusel al emoțiilor, în loc să se bucure de performanța obținută. Din respect pentru sănătatea lor mentală și pentru valorile sportului, este esențial ca acest proces să se soluționeze într-un mod care să restabilească echilibrul și liniștea lor sufletească”, a declarat Nadia Comăneci pentru GSP.ro.

Un tribunal elvețian a lăsat-o pe Ana Bărbosu fără medalia de la Olimpiadă

Amintim că gimnasta Ana Maria Bărbosu (19 ani) a rămas, provizoriu, fără medalia cucerită la Jocurile Olimpice de acum doi ani, la Paris.

Tribunalul Federal Elvețian a aprobat contestația depusă de tabăra americană și a anulat decizia luată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, în urma căreia Ana obținuse bronzul.

Tribunalul Federal Elvețian a trimis cazul spre rejudecare, tot la Tribunalul de la Lausanne. Acolo, partea americană va depune o nouă probă video, înregistrarea pe care platforma Netflix a făcut-o în ziua finalei, scrie golazo.ro.

Desfășurată pe 5 august, finala la sol de la Jocurile Olimpice din 2024, a fost învăluită de scandal. La finalul tuturor numerelor, românca Ana Bărbosu ocupa ultima treaptă a podiumului.

La câteva zeci de secunde distanță, a fost detronată de americanca Jordan Chiles, căreia arbitrii îi aprobaseră contestația și măriseră nota îndeajuns cât să o depășească pe Ana.

Bărbosu și Federația Română de Gimnastică au depus o contestație la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, divizia ad hoc înființată special pentru Jocurile Olimpice, reclamând că tabăra lui Jordan Chiles a depus contestația din timpul concursului la 4 secunde după încheierea termenului-limită de 1 minut.

TAS i-a dat dreptate Anei Maria Bărbosu și a recomandat Federației Internaționale de Gimnastică (FIG), instituția sub egida căreia s-a desfășurat competiția olimpică, să revină la nota inițială a americancei.

FIG s-a conformat, Chiles a revenit la nota inițială și a coborât pe 5, sub Ana Bărbosu și Sabrina Maneca-Voinea. Astfel, podiumul oficial a rămas Rebeca Andrade, Simone Biles, Ana Bărbosu.