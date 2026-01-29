România, la un pas de un nou blocaj al Austriei în politica externă. Nicușor Dan: „Putea să ne scoată din OCDE. Am rezolvat”

Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară, la Digi24, că România se află „în grafic” în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și că, cel mai probabil, țara noastră va deveni membră în vara acestui an. Șeful statului a explicat că una dintre cele mai delicate probleme, opoziția Austriei, a fost depășită.

Nicușor Dan a amintit că România a trecut recent printr-un moment critic în relația cu Austria, care ar fi putut bloca aderarea la OCDE. Președintele a explicat că situația a fost gestionată și că, în prezent, nu mai există riscul ca Bucureștiul să fie scos din procesul de aderare.

„Am avut o chestiune bilaterală cu Austria care putea să ne scoată din OCDE. Am rezolvat”, a declarat șeful statului.

Președintele a subliniat că politica externă trebuie să se concentreze pe rezolvarea tuturor tensiunilor bilaterale pentru ca România să fie percepută ca un partener credibil și predictibil. Șeful statului a precizat că, după stabilizarea relațiilor bilaterale, România trebuie să treacă la o etapă de diplomație economică activă, menită să consolideze relațiile comerciale și investiționale cu statele membre OCDE:

„Ceea ce trebuie să facem în politica externă este să reglăm toate aceste chestiuni bilaterale astfel încât să fim un partener serios. În faza următoare, să facem diplomație economică, astfel încât să evaluăm relațiile economice”.

„Suntem în grafic cu OCDE”

Nicușor Dan a reiterat că România îndeplinește calendarul stabilit și că aderarea este foarte aproape:

Suntem în grafic cu OCDE. Probabil că în vara acestui an o să intrăm în OCDE. Asta înseamnă un certificat pentru faptul că România este competitivă și o nouă invitație pentru companii să vină în România.

Aderarea la OCDE, unul dintre cele mai importante obiective strategice ale României

Aderarea la OCDE este considerată unul dintre cele mai importante obiective strategice ale României, alături de consolidarea rolului în UE și NATO.

Intrarea în organizație ar reprezenta o confirmare a standardelor economice, legislative și instituționale atinse de țara noastră și ar deschide accesul la investiții și politici publice de nivel avansat.

Săptămâna aceasta, într-un interviu pentru „Adevărul”, Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, a explicat că în ciuda ultimilor ani marcați de instabilitate politică la nivel intern, precum și de dispute tot mai profunde pe plan internațional, România este tot mai aproape de aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cel mai important obiectiv național după integrarea în NATO și UE. Într-un scenariu optimist, țara noastră s-ar putea alătura „clubului select” al economiei globale chiar din vara acestui an, după un parcurs demarat oficial în anul 202

Constituită în prezent din 38 de state, aflate printre cele mai dezvoltate economii ale planetei, OCDE reprezintă una dintre cele mai relevante structuri economice la nivel global, având ca scop principal creșterea bunăstării. Prin standarde, analize și recomandări de politici publice, apartenența la OCDE ar putea reprezenta un adevărat catalizator pentru creșterea economică a României, într-un context marcat de multiple măsuri menite să reducă deficitul bugetar excesiv. Ce pași concreți a făcut România pentru aderarea la OCDE, ce urmează și, mai ales, ce beneficii va aduce apartenența la această prestigioasă organizație a explicat Luca Niculescu, care este și coordonator național pentru procesul de aderare la OCDE.

„Sperăm ca în cursul acestui an să fim membri ai OCDE”

Secretarul de stat a explicat și când ar putea fi luată o decizie finală a României de aderare.

„Avem 25 de comitete de închis. Am închis 19, mai rămân șase. Deci aceste șase trebuie închise și, după ce o facem, mai sunt niște proceduri interne ale OCDE și proceduri interne în România. Dar cele mai importante sunt cele de la OCDE. Și noi sperăm ca în cursul acestui an, dacă se poate, înainte de venirea toamnei, să fim membri ai OCDE.

Am spus, anul 2026. Noi sperăm să fie până la venirea toamnei, dar sunt lucruri pe care le controlăm, altele care țin de arhitectura internă a OCDE. Oricum, 2026, dacă se întâmplă să fie acest an, este una dintre aderările cele mai rapide pe care le-a cunoscut vreodată o țară care aderă la OCDE. Încă o dată, în condițiile cele mai complexe ale unui proces de aderare, mai ales ținând cont și de faptul că România e o țară mare, de aproape 20 milioane de locuitori, cu o economie extrem de complexă și diversificată și cu instituții care ar trebui să lucreze împreună și care au lucrat bine împreună”, a spus Luca Niculescu