DNA se laudă cu un pas mare în procesul de aderare la OCDE. Legea care sancționează coruperea funcționarilor publici străini

  România a primit Avizul Formal al Grupului de lucru al OCDE pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale, un pas decisiv în procesul de aderare la OCDE.

Direcția Națională Anticorupție susține într-un comunicat că avizul primit arată că România îndeplinește standardele internaționale în prevenirea și combaterea corupției care implică funcționari publici străini.

”Acest rezultat a fost posibil datorită eforturilor susținute ale Direcției Naționale Anticorupție (DNA), în strânsă colaborare cu Ministerul Justiției. DNA a avut un rol important în implementarea recomandărilor OCDE, iar una dintre cele mai importante – cea privind resursele umane, financiare și de formare profesională – a fost considerată pe deplin îndeplinită. Totodată, evaluarea OCDE recunoaște progresele României și în celelalte recomandări aflate în curs de implementare, rezultate obținute prin aceeași colaborare instituțională.În baza noii legislații (Legea nr. 319/2024, modificată prin Legea nr. 156/2025), DNA are competență exclusivă pentru investigarea mitei oferite funcționarilor publici străini și a infracțiunilor conexe, precum spălarea banilor sau falsul în înscrisuri”, potrivit DNA.

În 2025, DNA a continuat investigarea unui caz reprezentativ de mită transnațională, încadrat potrivit noilor prevederi legale și inclus de OCDE în matricea de cazuri relevante.

”OCDE a evidențiat capacitatea DNA de a desfășura investigații eficiente în cazurile de mituire străină și de a coopera cu autorități din alte state. De asemenea, România a fost remarcată pentru implicarea activă în mecanismele internaționale de evaluare, prin participarea la examinarea altor state parte la Convenție. Obținerea avizului formal reprezintă un semnal puternic privind angajamentul României în consolidarea integrității și a luptei împotriva corupției la nivel internațional”, mai anunță DNA.

