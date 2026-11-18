Președintele Nicușor Dan va participa joi, 19 noiembrie, la Berlin, la o nouă reuniune a Coaliției de Voință pentru Ucraina, la invitația cancelarului german Friedrich Merz.

Nicușor Dan merge la Berlin pentru discuții despre pacea din Ucraina Foto: Facebook

Președintele României, Nicușor Dan, va participa joi, 19 noiembrie 2026, la Berlin, la o nouă reuniune a Coaliției de Voință pentru Ucraina, în urma invitației primite de la cancelarul german Friedrich Merz, a anunțat Administrația Prezidențială printr-un comunicat.

În cadrul reuniunii, șeful statului va sublinia că un acord de pace trebuie să țină cont de interesele legitime de securitate ale Europei, în special ale statelor cele mai expuse riscurilor și efectelor colaterale ale războiului din Ucraina, printre care și România.

Potrivit poziției pe care o va susține președintele, un acord de pace solid trebuie să consolideze securitatea europeană în ansamblu, cu o atenție sporită acordată Flancului Estic al NATO și regiunii Mării Negre.

De asemenea, Nicușor Dan va transmite că România consideră că o pace durabilă în Ucraina presupune „restaurarea deplină a securității la Marea Neagră”.

Nicușor Dan: Rusia nu trebuie să influențeze deciziile de securitate ale statelor din regiune

Un alt mesaj pe care președintele României îl va transmite la reuniunea de la Berlin vizează influența Rusiei asupra statelor din regiune.

Astfel, șeful statului va sublinia că Rusiei „nu i se poate permite să aibă vreo influență asupra deciziilor de securitate și de politică externă ale țărilor din regiune”.

În ianuarie 2026, Nicușor Dan a participat la o reuniune a Coaliției de Voință organizată la Paris, unde liderii statelor membre au discutat contribuțiile fiecărei țări la garanțiile de securitate destinate Ucrainei și pașii următori ai planului de pace.

România se număra printre statele care își asumaseră deja un angajament concret, printr-o contribuție de 50 de milioane de euro la inițiativa americană PURL, destinată achizițiilor prioritare pentru apărarea Ucrainei.

La o altă reuniune a Coaliției de Voință, desfășurată în iulie 2026, la Paris, președintele României a subliniat că prioritatea imediată a țării noastre este asigurarea libertății de navigație și protejarea rutelor comerciale din Marea Neagră.

Nicușor Dan a susținut atunci că securitatea Ucrainei este strâns legată de propria securitate a României și a pledat pentru menținerea unor garanții solide de securitate pentru Kiev.

Ce este Coaliția de Voință pentru Ucraina

Coaliția de Voință (Coalition of the Willing) este un format care reunește state angajate să ofere sprijin consolidat Ucrainei și să contribuie la negocierile de pace.

Sprijinul vizează inclusiv acordarea unor garanții de securitate suficient de solide pentru Ucraina, astfel încât un eventual acord de pace să fie durabil și să prevină o nouă agresiune.

Inițiativa este condusă de Regatul Unit și Franța și a fost lansată în martie 2025.