Robert Negoiță, pus sub control judiciar pe cauțiune de procurorii DNA. Primarul Sectorului 3 nu mai are voie să-și exercite funcția

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a fost pus sub control judiciar pe cauțiune de procurorii DNA, fiind acuzat de abuz în serviciu. Edilul trebuie să depună o cauțiune de 800.000 de lei și nu mai are voie să-și exercite funcția.

„În continuarea comunicatului nr. 72/I-36 din 05 februarie 2026, vă aducem la cunoștință faptul că procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 05 februarie 2026, față de inculpatul NEGOIȚĂ ROBERT SORIN, primarul Sectorului 3 al Municipiului București, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit și abuz în serviciu”, a transmis Direcția Națională Anticorupție printr-un comunicat.

Astfel, Robert Negoiță va depune în termen de 10 zile o cauțiune în valoare de 800.000 de lei, care va fi consemnată pe numele acestuia, la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție.

„De asemenea, procurorii anticorupție au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și față de suspecții UȘURELU TANIA-GABRIELA, Directorul Direcției Întreținere și Reparații Drumuri, Primăria Sectorului 3, PĂTRU GHEORGHE, Directorul Adjunct al Direcției Întreținere și Reparații Drumuri, Primăria Sectorului 3, CHELZA DANA-FLORINELA, Șeful Serviciului Ridicări Topografice și Avize – Direcția Întreținere și Reparații Drumuri, Primăria Sectorului 3, PETRE ADRIAN-NICOLAE, funcționar în cadrul Direcției Întreținere și Reparații Drumuri, Primăria Sectorului 3, M.A.F., administrator al SC Future Business Ideas SRL și S.C. FUTURE BUSINESS IDEAS S.R.L., toți pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit”, mai arată procurorii.

Acuzațiile aduse edilului

Potrivit procurorilor, în vara anului 2025, Robert Negoiță, în calitate de primar al Sectorului 3, și-ar fi exercitat atribuțiile de serviciu cu încălcarea prevederilor legale, dispunând construirea și asfaltarea unei străzi de legătură situate în Sectorul 3, între Șoseaua Industriilor și strada Soldat Ghețu Anghel, pe un teren aflat în proprietatea privată a societății S.C. Future Business Ideas S.R.L., fără a exista documentație legală necesară pentru realizarea unei investiții publice și fără a exista autorizațiile și avizele obligatorii pentru executarea lucrărilor de construire.

Prin aceste demersuri, el ar fi produs un prejudiciu unității administrativ-teritoriale Sector 3 în valoare de peste 902.000 lei, reprezentând costurile materialelor, ale resurselor umane și ale utilajelor utilizate pentru realizarea lucrării, concomitent cu obținerea unui folos necuvenit pentru societatea proprietară a terenului.

„În realizarea acestor activități, inculpatul Negoiță Robert Sorin ar fi beneficiat de sprijinul celor patru suspecți, funcționari publici, care ar fi întocmit și semnat documente și acte administrative ce ar fi stat la baza executării lucrărilor de construire și asfaltare a drumurilor”, mai arată procurorii.

Totodată, în perioada noiembrie 2017 – decembrie 2025, edilul sectorului 3, în calitatea menționată anterior, și-ar fi exercitat atribuțiile de serviciu cu încălcarea dispozițiilor legale, dispunând efectuarea unor lucrări de construire pe raza Sectorului 3, pe un număr de 11 străzi, constând în reparații ale drumurilor existente, realizarea de drumuri noi (parțial sau integral), lucrări de pietruire, asfaltare și amenajare de sensuri giratorii, în absența documentațiilor legale necesare pentru derularea investițiilor publice și pentru executarea lucrărilor de construcții.

Lucrările ar fi fost realizate fără obținerea avizelor obligatorii, inclusiv a celor emise de operatorul rețelei de gaze (Transgaz), pentru intervenții efectuate deasupra conductelor de transport gaze sau în zonele de protecție ale acestora.

„Prin aceste demersuri, inculpatul Negoiță Robert Sorin ar fi produs un prejudiciu unității administrativ-teritoriale Sector 3, constând în costurile aferente materialelor utilizate, resurselor umane implicate și utilajelor folosite la executarea lucrărilor, precum și ar fi generat un risc semnificativ pentru siguranța locuitorilor din zonele respective, determinat de posibilitatea afectării conductelor de gaze, pe fondul traficului greu desfășurat pe drumurile construite în aceste condiții”, se mai arată în comunicat.

Negoiță nu are voie să își exercite funcția pe perioada controlului judiciar

De asemenea, procurorii precizează că, „pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Negoiță Robert Sorin trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României, fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar, să nu se deplaseze la sediul Primăriei Sectorului 3 și să nu exercite funcția de primar al Sectorului 3 București, în exercitarea căreia a săvârșit faptele”.

Acestuia i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

„Inculpatului Negoiță Robert Sorin, respectiv celor șapte suspecți le-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 și 309 din Codul de procedură penală.

Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale, respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale sunt etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop instituirea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, mai informează procurorii.