S-a decis cine exercită atribuţiile de primar în locul lui Robert Negoiţă. Cine este Adrian Cocoș

Adrian Cocoş, viceprimar al Sectorului 3, exercită atribuţiile de primar în locul lui Robert Negoiţă, după ce procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi măsura controlului judiciar pe cauţiune faţă de acesta din urmă pentru abuz în serviciu.

Primăria Sectorului 3 anunță că încă de anul trecut, în cadrul unei şedinţe de Consiliu Local, social-democratul Adrian Cocoş a fost desemnat viceprimarul Sectorului 3 care preia atribuţiile de primar, când edilul este în imposibilitatea de a le exercita.

Site-ul de investigații Snoop.ro a scris, în februarie 2025, că Adrian Cocoș a luat 2,70 la proba de matematică de la BAC, apoi a ajuns consilier local, administrator la firma IT de sector, dar și acționar și angajat al unui grup de companii care vând „haine de firmă”.

Procurorii de la Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu ziua de 5 februarie faţă de Robert Negoiţă, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit şi abuz în serviciu.

Negoiţă trebuie să depună, în termen de zece zile, o cauţiune în valoare de 800.000 de lei, care va fi consemnată pe numele său, la dispoziţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

De asemenea, Negoiţă nu are voie să se deplaseze la sediul Primăriei Sectorului 3 şi să exercite funcţia de primar.