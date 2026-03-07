search
Sâmbătă, 7 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Zeci de tone de carne de vită din Brazilia, cu hormoni interziși în UE, au ajuns pe piața europeană

0
0
Publicat:

Autoritățile sanitare veterinare din Uniunea Europeană sunt în alertă după ce o anchetă a scos la iveală că 5.000 kg de carne de vită din Olanda, importată din Brazilia, conținea un hormon de creștere interzis în fermele din UE.

Carne de vită FOTO: Arhivă
Carne de vită FOTO: Arhivă

Disputa privind carnea de vită braziliană ilustrează tensiunile dintre liberalizarea comerțului global și protejarea standardelor alimentare europene, o dezbatere care continuă să divizeze statele membre și sectorul agricol.

Investigația a fost realizată de Autoritatea Olandeză pentru Siguranța Alimentelor și Produse pentru Consumatori, ca urmare a retragerii de carne din Brazilia care conținea hormonul de creștere oestradiol. Sistemul rapid de alertă al UE pentru alimente și furaje (RASFF) informase statele membre încă din noiembrie anul trecut că hormonul, interzis în UE, fusese identificat în loturi de carne din Brazilia.

Controalele și auditurile UE au dus la retragerea acestei cărni, însă o parte din loturi intrase deja în lanțul alimentar european prin Olanda, potrivit Agriland.ie.

Autoritatea pentru Siguranța Alimentelor din Irlanda (FSAI) a fost notificată în decembrie de către Food Standards Agency Northern Ireland că un lot de carne cu termen de valabilitate 31 octombrie 2025, provenind de la animale tratate cu oestradiol, fusese distribuit către trei comercianți din Republica Irlanda în septembrie. În total, 128 kg de carne braziliană cu hormon interzis ajunsese pe piața irlandeză și cel mai probabil a fost cumpărată și consumată de consumatori.

Carnea ajunsă în Irlanda fusese importată din Brazilia de o companie din Olanda, apoi mutată în Germania, Northern Ireland și în final la cei trei retaileri din Republica Irlanda.

Într-o actualizare recentă către parlament, secretarul de stat olandez pentru Sănătate a confirmat că șase loturi de carne braziliană cu hormon interzis au intrat în UE prin Olanda. Patru loturi, în total 62.781 kg, au fost importate de doi importatori olandezi, 13.868 kg de un importator elvețian și 48.913 kg de un importator belgian (ultimul lot nu a intrat în Olanda). În plus, două loturi a câte aproximativ 25.000 kg fiecare au fost identificate la doi importatori olandezi și au fost blocate la cererea autorității.

Autoritățile au cerut companiilor să notifice clienții și să se asigure că loturile nu sunt distribuite. Totuși, având în vedere termenul de valabilitate – sfârșitul lunii octombrie 2025 – și faptul că sistemul de alertă UE nu semnalase problema până în noiembrie, este foarte probabil că o mare parte din carne a fost deja consumată.

Secretarul de stat a precizat că o parte din carnea provenită de la vite tratate cu oestradiol nu reprezintă un risc pentru sănătate și a subliniat că autoritățile olandeze continuă monitorizarea și eliminarea de pe piață a produselor alimentare care conțin substanțe interzise.

În Uniunea Europeană, folosirea hormonilor pentru creșterea bovinelor este strict interzisă de 37 de ani. Aceasta este asociată cu posibile riscuri pentru sănătatea consumatorilor, inclusiv efecte endocrine și potențiale legături cu anumite tipuri de cancer.

Aproximativ 30% din importurile de carne de vită ale Uniunii Europene provin din Brazilia, iar o parte ajunge și în țara noastră.

Controversele nu se limitează doar la sectorul cărnii. Un alt incident recent a implicat un lot de semințe de floarea-soarelui provenit din Argentina, cu destinația Bulgaria.

Analizele de laborator au scos la iveală probleme în ceea ce privește cantitățile de pesticide, care nu se încadrau în limitele aprobate de Uniunea Europeană.

Paradoxul este că România cumpără floarea-soarelui din import, deși produce mult peste necesarul de consum, care, de altfel, merge la export.

În toată această incertitudine și chiar revoltă din partea fermierilor europeni, Consiliul Uniunii Europene a adoptat săptămâna aceasta, în mod oficial, regulamentul care pune în aplicare clauzele bilaterale de salvgardare din acordul UE–Mercosur.

Acesta stabilește modul în care Uniunea Europeană ar putea suspenda temporar tarifele preferențiale prevăzute în acord, dacă importurile afectează producătorii europeni.

În temeiul noilor norme, Comisia Europeană va lansa o anchetă privind necesitatea unor măsuri de protecție atunci când importurile de produse precum carnea, orezul sau zahărul cresc cu 5%, în medie, pe o perioadă de trei ani, iar prețurile acestora sunt cu 5% mai mici decât prețul comun.

Acordul comercial UE–Mercosur, în centrul disputelor

Discuțiile despre importurile de carne de vită din Brazilia au loc într-un moment sensibil, deoarece Uniunea Europeană negociază un amplu acord comercial cu blocul sud-american Mercosur, format din Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay. Acordul ar permite creșterea volumului de produse agricole importate în UE, inclusiv carne de vită, la taxe vamale reduse. În prezent se discută posibilitatea unei cote de până la 99.000 de tone de carne de vită care ar putea intra anual pe piața europeană cu taxe reduse.

Se cer controale mai stricte

Fermierii din mai multe state membre se tem că această liberalizare a comerțului ar putea aduce pe piață produse mai ieftine, obținute în condiții diferite de cele impuse agricultorilor europeni. Organizațiile agricole europene cer consolidarea sistemelor de verificare pentru produsele importate și aplicarea acelorași standarde de producție pentru toate produsele comercializate în UE. În opinia acestora, cazurile recente arată că sistemele de control trebuie îmbunătățite pentru a garanta că produsele care ajung pe piața europeană respectă aceleași reguli stricte privind siguranța alimentară și bunăstarea animalelor.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
digi24.ro
image
Fane Văncică, reținut pe Aeroportul Otopeni. Ar fi cerut „taxă de protecție” de 25.000 de lei de la un om de afaceri - Surse
stirileprotv.ro
image
Schimbare ora de vară 2026 | Trecem mai devreme anul acesta. Pe ce dată dăm ceasurile înainte
gandul.ro
image
Declarații în premieră de la Președintele Emiratelor Arabe Unite: „Iranul este inamic”
mediafax.ro
image
Ilie Năstase a făcut cel mai tare anunț despre Ion Țiriac. Ce s-a întâmplat între doi dintre cei mai celebri români în lume
fanatik.ro
image
În doar două luni, Trump a eliminat doi aliați ai Kremlinului. Urmează Putin? Motivul pentru care liderul rus poate considera moartea lui Khamenei o tragedie politică personală
libertatea.ro
image
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
digisport.ro
image
SUA schimbă strategia: ce armă vor trimite în Orientul Mijlociu
stiripesurse.ro
image
Un român și soția lui influencer au cumpărat un proiect imobiliar eșuat din Spania și construiesc „primul sat eco modern din lume”
antena3.ro
image
Anunţul care l-a făcut pe un tânăr să cadă în plasa unei călugăriţe escroace "făcătoare de minuni"
observatornews.ro
image
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
cancan.ro
image
Peste 30 de ani de muncă și o pensie care abia îi ajunge pentru facturi. Poate pensionarul cumpăra vechime?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Andreea Anița, condusă pe ultimul drum. Momente sfâșietoare la înmormântare
playtech.ro
image
Suma pe care Ştefan Baiaram pleacă în vară de la Universitatea Craiova: „Valoarea va fi mai mare decât cea care o previzionează clubul”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Au apărut imaginile cu Mbappe și o actriță celebră și internetul a ”explodat”: 13 milioane de vizualizări
digisport.ro
image
Un hău moral: cazul fiicei lui Victor Ponta (opinie)
stiripesurse.ro
image
Ei sunt Alexandru și Valentin, tinerii de 29 și 24 de ani care și-au pierdut viața în urma accidentului din Însurăței. Pe Alexandru îl aștepta acasă o fetiță de 4 ani
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
Pescobar le-a arătat fanilor câți bani are în cont. Ce sume învârte afaceristul
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cât costă studiile la universitatea din Abu Dhabi unde merge Irina, fiica lui Victor Ponta. Instituția este una dintre cele mai costisitoare opțiuni academice din lume
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu a împlinit 44 de ani. Vedeta a fost răsfățată cu cadouri de zeci de mii de euro
click.ro
image
Băutura care accelerează digestia după mesele bogate în grăsimi. Dr. Mihaela Bilic o recomandă
click.ro
image
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește pentru inima lor bună
click.ro
Prințesa Kate descălțată, Foto GettyImages (1) jpg
Picioarele lui Kate, un nou subiect de discuție. După ce s-a descălțat ieri în public, a uimit cu începutul de monturi și unghiile nefăcute
okmagazine.ro
Budinca cu lamaie Sursa foto shutterstock 2450689863 jpg
Budincă cu lămâie. Desertul care te cucerește instant
clickpentrufemei.ro
Restaurarea pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Ultima etapă a procesului de restaurare a pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vin schimbări radicale de temperatură în martie. Experții vorbesc despre „o anomalie atmosferică de proporții”
image
Bianca Drăgușanu a împlinit 44 de ani. Vedeta a fost răsfățată cu cadouri de zeci de mii de euro

OK! Magazine

image
Regele Charles va abdica în secret, iar Palatul va folosi scuza sănătății sale. "Toată mașinăria regală este complice la asta!"

Click! Pentru femei

image
De câte ori a fost chemată poliția acasă la Britney Spears înainte ca vedeta să fie arestată

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde