Zeci de tone de carne de vită din Brazilia, cu hormoni interziși în UE, au ajuns pe piața europeană

Autoritățile sanitare veterinare din Uniunea Europeană sunt în alertă după ce o anchetă a scos la iveală că 5.000 kg de carne de vită din Olanda, importată din Brazilia, conținea un hormon de creștere interzis în fermele din UE.

Disputa privind carnea de vită braziliană ilustrează tensiunile dintre liberalizarea comerțului global și protejarea standardelor alimentare europene, o dezbatere care continuă să divizeze statele membre și sectorul agricol.

Investigația a fost realizată de Autoritatea Olandeză pentru Siguranța Alimentelor și Produse pentru Consumatori, ca urmare a retragerii de carne din Brazilia care conținea hormonul de creștere oestradiol. Sistemul rapid de alertă al UE pentru alimente și furaje (RASFF) informase statele membre încă din noiembrie anul trecut că hormonul, interzis în UE, fusese identificat în loturi de carne din Brazilia.

Controalele și auditurile UE au dus la retragerea acestei cărni, însă o parte din loturi intrase deja în lanțul alimentar european prin Olanda, potrivit Agriland.ie.

Autoritatea pentru Siguranța Alimentelor din Irlanda (FSAI) a fost notificată în decembrie de către Food Standards Agency Northern Ireland că un lot de carne cu termen de valabilitate 31 octombrie 2025, provenind de la animale tratate cu oestradiol, fusese distribuit către trei comercianți din Republica Irlanda în septembrie. În total, 128 kg de carne braziliană cu hormon interzis ajunsese pe piața irlandeză și cel mai probabil a fost cumpărată și consumată de consumatori.

Carnea ajunsă în Irlanda fusese importată din Brazilia de o companie din Olanda, apoi mutată în Germania, Northern Ireland și în final la cei trei retaileri din Republica Irlanda.

Într-o actualizare recentă către parlament, secretarul de stat olandez pentru Sănătate a confirmat că șase loturi de carne braziliană cu hormon interzis au intrat în UE prin Olanda. Patru loturi, în total 62.781 kg, au fost importate de doi importatori olandezi, 13.868 kg de un importator elvețian și 48.913 kg de un importator belgian (ultimul lot nu a intrat în Olanda). În plus, două loturi a câte aproximativ 25.000 kg fiecare au fost identificate la doi importatori olandezi și au fost blocate la cererea autorității.

Autoritățile au cerut companiilor să notifice clienții și să se asigure că loturile nu sunt distribuite. Totuși, având în vedere termenul de valabilitate – sfârșitul lunii octombrie 2025 – și faptul că sistemul de alertă UE nu semnalase problema până în noiembrie, este foarte probabil că o mare parte din carne a fost deja consumată.

Secretarul de stat a precizat că o parte din carnea provenită de la vite tratate cu oestradiol nu reprezintă un risc pentru sănătate și a subliniat că autoritățile olandeze continuă monitorizarea și eliminarea de pe piață a produselor alimentare care conțin substanțe interzise.

În Uniunea Europeană, folosirea hormonilor pentru creșterea bovinelor este strict interzisă de 37 de ani. Aceasta este asociată cu posibile riscuri pentru sănătatea consumatorilor, inclusiv efecte endocrine și potențiale legături cu anumite tipuri de cancer.

Aproximativ 30% din importurile de carne de vită ale Uniunii Europene provin din Brazilia, iar o parte ajunge și în țara noastră.

Controversele nu se limitează doar la sectorul cărnii. Un alt incident recent a implicat un lot de semințe de floarea-soarelui provenit din Argentina, cu destinația Bulgaria.

Analizele de laborator au scos la iveală probleme în ceea ce privește cantitățile de pesticide, care nu se încadrau în limitele aprobate de Uniunea Europeană.

Paradoxul este că România cumpără floarea-soarelui din import, deși produce mult peste necesarul de consum, care, de altfel, merge la export.

În toată această incertitudine și chiar revoltă din partea fermierilor europeni, Consiliul Uniunii Europene a adoptat săptămâna aceasta, în mod oficial, regulamentul care pune în aplicare clauzele bilaterale de salvgardare din acordul UE–Mercosur.

Acesta stabilește modul în care Uniunea Europeană ar putea suspenda temporar tarifele preferențiale prevăzute în acord, dacă importurile afectează producătorii europeni.

În temeiul noilor norme, Comisia Europeană va lansa o anchetă privind necesitatea unor măsuri de protecție atunci când importurile de produse precum carnea, orezul sau zahărul cresc cu 5%, în medie, pe o perioadă de trei ani, iar prețurile acestora sunt cu 5% mai mici decât prețul comun.

Acordul comercial UE–Mercosur, în centrul disputelor

Discuțiile despre importurile de carne de vită din Brazilia au loc într-un moment sensibil, deoarece Uniunea Europeană negociază un amplu acord comercial cu blocul sud-american Mercosur, format din Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay. Acordul ar permite creșterea volumului de produse agricole importate în UE, inclusiv carne de vită, la taxe vamale reduse. În prezent se discută posibilitatea unei cote de până la 99.000 de tone de carne de vită care ar putea intra anual pe piața europeană cu taxe reduse.

Se cer controale mai stricte

Fermierii din mai multe state membre se tem că această liberalizare a comerțului ar putea aduce pe piață produse mai ieftine, obținute în condiții diferite de cele impuse agricultorilor europeni. Organizațiile agricole europene cer consolidarea sistemelor de verificare pentru produsele importate și aplicarea acelorași standarde de producție pentru toate produsele comercializate în UE. În opinia acestora, cazurile recente arată că sistemele de control trebuie îmbunătățite pentru a garanta că produsele care ajung pe piața europeană respectă aceleași reguli stricte privind siguranța alimentară și bunăstarea animalelor.