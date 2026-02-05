Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, sub control judiciar. Cauțiune uriașă de 800.000 de lei | SURSE

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a fost plasat sub control judiciar, cu o cauțiune stabilită la 800.000 de lei, potrivit unor surse judiciare. Măsura a fost dispusă în dosarul în care edilul este cercetat de Direcția Națională Anticorupție pentru fapte asimilate celor de corupție.

Robert Negoiță a părăsit joi seară sediul DNA după mai multe ore de audieri. La ieșire, edilul s-a urcat într-o mașină și a plecat, iar în scurtele declarații făcute presei a respins acuzațiile. Întrebat dacă se consideră vinovat, primarul Sectorului 3 a răspuns: „Nu, nici vorbă”.

Ancheta procurorilor DNA vizează modul în care ar fi fost construite mai multe drumuri din Sectorul 3, fără autorizațiile legale necesare și cu încălcarea legislației în vigoare. Joi, anchetatorii au efectuat percheziții atât la locuința primarului, cât și la sediul Primăriei Sectorului 3.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat că unul dintre drumurile vizate ar fi fost realizat „pe repede-înainte”, peste o magistrală de gaz, fără existența avizelor și autorizațiilor obligatorii. Oficialul a subliniat riscurile majore generate de o astfel de construcție.

Potrivit informațiilor comunicate oficial de DNA, cercetările se referă la infracțiuni asimilate celor de corupție, care ar fi fost comise în perioada 2017–2025. În total, anchetatorii au pus în aplicare 11 mandate de percheziție, dintre care două la sedii ale unor instituții publice, iar restul la persoane fizice și la puncte de lucru ale unor societăți comerciale.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească toate circumstanțele în care au fost realizate lucrările, precum și eventualele responsabilități penale.