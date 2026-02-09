Robert Negoiță, prima vizită la poliție sub control judiciar. Anunțul edilului

Primarul Sectorului 3 s-a prezentat la sediul poliției pentru a respecta obligațiile impuse de controlul judiciar. Robert Negoiță a confirmat că a contestat decizia procurorilor și a spus că analizează dacă va achita cauțiunea de 800.000 de lei stabilită de DNA.

Robert Negoiță a ajuns astăzi la sediul poliției, unde a stat doar câteva minute pentru a semna controlul judiciar, măsură dispusă după ce edilul a fost pus sub urmărire penală de Direcția Națională Anticorupție. Prezența sa are rolul de a demonstra că respectă regulile impuse de anchetatori și că nu influențează investigația și nu părăsește țara.

Primarul Sectorului 3 trebuie să se prezinte de două ori pe săptămână la secția de poliție, iar ofițerii verifică dacă acesta a luat legătura cu persoane vizate în dosar și dacă a achitat cauțiunea stabilită.

Contestație depusă și cauțiune neplătită, deocamdată

În fața jurnaliștilor, Robert Negoiță a anunțat că a contestat măsura controlului judiciar, iar magistrații urmează să discute această contestație cel mai probabil săptămâna viitoare, potrivit Digi24. Edilul are la dispoziție încă o săptămână pentru a plăti cauțiunea de 800.000 de lei, sumă echivalentă cu prejudiciul pe care procurorii susțin că l-ar fi produs Primăriei Sectorului 3.

Negoiță a declarat că, în acest moment, nu a achitat cauțiunea, însă va analiza dacă poate face plata. În lipsa acesteia, procurorii ar putea dispune o măsură mai aspră împotriva sa. Totodată, primarul nu are voie să își exercite funcția pe durata controlului judiciar.

La sosirea la poliție, Robert Negoiță s-a arătat deranjat de prezența camerelor de filmat și a spus că nu dorește să fie filmat, explicând că a urmat recent un tratament la față.

Acuzațiile DNA și reacția primarului

Potrivit anchetatorilor DNA, Robert Negoiță ar fi ordonat construirea a 12 străzi în mod ilegal, printre care și una realizată pe un teren privat administrat de fratele său. Procurorii susțin că unele dintre aceste lucrări ar fi fost făcute în condiții de risc major, deși sub respectivele străzi se află conducte ale Transgaz. Compania ar fi transmis mai multe avertismente către primărie, însă documentele ar fi fost ignorate, iar construcțiile au fost finalizate.

Săptămâna trecută, anchetatorii au ridicat probe atât din sediul Primăriei Sectorului 3, cât și din locuința edilului.