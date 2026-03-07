search
Sâmbătă, 7 Martie 2026
Ultimele știri

Un document vechi de 200 de ani se află ascuns în acoperișul Turnului Sfatului din Sibiu. Ce conține „Capsula timpului”

Publicat:

Pe acoperișul clădirii Turnul Sfatului din Sibiu se află de două secole o capsulă cu un document istoric, plasată acolo în 1826, care oferă detalii despre vremurile în care a fost reabilitat turnul și despre condițiile în care s-au executat aceste lucrări.

Turnul Sfatului din Sibiu intră în reabilitare FOTO: Primăria Sibiu
Turnul Sfatului din Sibiu intră în reabilitare FOTO: Primăria Sibiu

În prezent, lucrările de restaurare a turnului urmează să ajungă la nivelul sferelor, moment în care se va putea verifica dacă documentul mai există, scrie Turnul Sfatului.

”În eventualitatea în care se va găsi o astfel de capsulă, decizia privind procedura de gestionare a acesteia va fi luată după consultarea cu specialiști, precum și cu executantul lucrării și cu proiectantul, cu respectarea prevederilor legale în astfel de cazuri”, anunță Primăria Sibiu.

Documentul, menționat de etnograful Emil Sigerus în cartea sa „Vom alten Hermannstadt” (1928), evidențiază sacrificiul locuitorilor pentru realizarea acoperișului, în ciuda dificultăților economice, a războaielor și a problemelor monetare.

Sigerus a scris că lucrările de renovare, cât și „construcția noului acoperiș al așa-numitului Turn al Sfatului, care fusese acoperit doar cu un acoperiș temporar timp de 30 de ani, a fost finalizată cu succes fără cea mai mică vătămare a vreunei persoane”.

Cu această ocazie, o capsulă de tablă, conținând un document pentru posteritate, a fost plasată în sfera de la vârful Turnului Sfatului, se precizează pe site.

În momentul în care a fost ridicat acoperișul acestui turn, ciuma făcea ravagii în Țara Românească și Moldova vecine, iar acestea, împreună cu alte provinci turcești, nu își reveniseră încă pe deplin la pace de la revoltele izbucnite în 1821.

La începutul lunii septembrie 1824, disputa juridică dintre comunitatea orașului și comunitățile sătești învecinate Vurpăr ( Burgberg ), Hamba ( Hahnbach ) și Șura Mare ( Groß Scheuern ), privind pădurea / braniștea ( Branist Waldung ), care durase 32 de ani, a fost încheiată cu succes printr-un acord formal între reprezentanții numiți, judecătorii regali din Groß Schenk, M. J. Agermann, și din Leschkirch, S. Konrad, ca urmare a unei înțelegeri încheiate la începutul anului 1823 și confirmate de Majestatea Sa Împăratul Franz I”, se precizează în document, conform relatării lui Sigerus.

Turnul intră în reabilitare

Turnul Sfatului este un monument istoric, fiind înscris in Lista monumentelor istorice grupa A, adică de importanţă naţională. Acesta a făcut parte din a doua centură de fortificaţii a cetăţii medievale Sibiu, conform expertizei tehnice construcţia sa începând în secolul al XII- lea. Suprafaţa construită la sol este de 135 mp, având o arie desfăşurată de aproape 376 mp. Clădirea este structurată pe parter şi 7 etaje, având înălţimea de peste 40 de metri

Lucrările propuse a se realiza în următoarele 24 de luni pentru conservarea autenticităţii, pentru prelungirea vieţii acestui monument şi pentru a-l aduce în prezent ca funcţionalitate, făcându-l mai prietenos pentru vizitatori:

Restaurarea faţadelor, punerea în valoare a componentelor decorative din piatră, inclusiv a suprafeţei gangului de sub turn, de pe care se vor decoperta tencuielile existente, iar tencuielile istorice vor fi puse în siguranţă sub supravegherea unui specialist restaurator de parament.

Va fi creat un tur virtual detaliat pentru a facilita „vizitarea” Turnului de către persoanele cu dizabilităţi. Pentru aceasta, Turnul va fi scanat şi modelat 3D astfel că cei cu mobilitate redusă se vor putea bucura de monument prin intermediul digitalului.  

Cel mai cunoscut monument din Sibiu

Turnul din Piaţa Mare a oraşului a avut în istorie mai multe întrebuinţări şi este astăzi cel mai cunoscut monument al Sibiului, oferind o privelişte superbă asupra oraşului vechi.

Potrivit patrimoniu.sibiu.ro, actualul turn este rezultatul mai multor faze de construcţii. “Din construcţia iniţială s-a păstrat, probabil, doar nucleul ridicat până la înălţimea primului etaj. Datarea probabilă a turnului corespunde edificării celei de a II-a incinte fortificate, adică perioadei cuprinse între 1224 şi 1241, în forma iniţială nedăpăşind mai mult de patru niveluri. În şanţul de apărare al acestei incinte, în urma unui sondaj arheologic, a fost descoperită o monedă din perioada de domnie a lui Andrei al II-lea (1205 - 1235).

Lucrări ample de reconstrucţie s-au efectuat în anii 1586 - 1588, după ce, în 17 februarie 1585, s-au prăbuşit etajele superioare, surprinzând-ul printre dărâmături pe pictorul Johann David în timp ce zugrăvea bolta. După ce a fost reparat de mai multe ori în secolul al XVIII-lea, turnul a suportat intervenţii radicale în partea superioară. Acoperişul piramidal, prevăzut cu patru turnuleţe fiale în colţuri, redat de pictorul Franz Neuhauser junior în acuarela sa "Târgul anual de la Sibiu", a fost înlocuit, în 1826, cu cel actual, din cupru. Tot atunci s-a înălţat şi ultimul etaj. În forma sa actuală, turnul se ridică pe înălţimea a şapte etaje retrase succesiv, având faţadele marcate prin deschideri înguste de forma unor metereze”, arată sursa citată.   

Sibiu

loading Se încarcă comentariile...
