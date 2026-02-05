Robert Negoiță, reacție după perchezițiile DNA: „Nu i-am făcut niciun favor fratelui, din contră. Inițial s-a opus, pentru că drumul îl încurca”

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat joi, 5 februarie, că nu a construit niciodată infrastructură rutieră din bani publici pentru fratele său, Ionuț Negoiță, ci doar drumuri publice. Reacția vine în contextul unor noi percheziții efectuate de procurorii DNA la sediul Primăriei și la domiciliul edilului, într-un dosar de abuz în serviciu care îl vizează direct pe Robert Negoiță.

Robert Negoiță le-a spus jurnaliștilor prezenți la Primăria Sectorului 3 că blocajul birocratic de la Primăria Capitalei l-a împiedicat să facă exproprierile legal, așa că a construit drumul direct.

„Nu am reușit să facem exproprieri din cauza blocajelor, deși avem solicitări constante de la cetățeni, zona fiind extrem de aglomerată.

Varianta legală ar fi fost: documentație de urbanism, exproprieri și abia apoi construcția. Însă, deoarece toate documentațiile sunt blocate la Primăria Generală de peste patru ani, nu ne putem face treaba legal, inclusiv partea de exproprieri.

Nu i-am construit fratelui meu niciun drum public. Am construit drumuri publice pentru Sectorul 3, liber să fie folosit de orice cetăţean. Faptul că nu i-am plătit o despăgubire unui proprietar privat, i-am făcut un deserviciu. (...) Am fost împiedicaţi de Primăria Capitalei ca să ne facem toate documentele necesare. Atunci când construieşti utilităţi publice e normal să le finanţezi din bani publici”, a susținut edilul.

De asemenea, primarul adaugă că fratele său nu a vrut acest drum și chiar este „încurcat” de el, deci nu ar fi vorba de un favor.

„Repet! Nu are deloc proprietarul nevoie de acel drum. Tot ce ştiu e că acel drum e foarte necesar. (...) Această ipoteză e aberantă, pentru că eu am cerut permisieunea prorpietarului. El s-a opus iniţial...”.

Despre străzile construite peste magistrale de gaz, Robert Negoiță a declarat că „există o anchetă în curs” și că este la dispoziția autorităților pentru clarificări.

Percheziții la Primăria Sectorului 3

Joi, 5 februarie, procurorii DNA au descins la Primăria Sectorului 3, cât și la locuința primarului Robert Negoiță, potrivit unor surse Adevărul. Perchezițiile fac parte dintr-un dosar de abuz în serviciu care îl vizează direct pe edil, suspectat de procurori că ar fi construit un drum pentru fratele său, Ionuț Negoiță.

Autoritățile au anunțat că sunt vizate 11 locaţii din Bucureşti şi judeţul Ilfov. Ancheta a pornit de la investigația realizată de Recorder.

Potrivit unui raport de expertiză obținut de Recorder, 11 drumuri ar fi fost asfaltate ilegal în ultimii ani în estul Capitalei, în zona Brățării, pentru a deservi ansamblurile imobiliare ridicate în ultimul deceniu.

Reprezentanții Transgaz susțin că Primăria Sectorului 3 a efectuat lucrări de modernizare a drumurilor care intersectează conductele companiei fără a solicita sau primi avizul necesar, ceea ce este ilegal și creează riscuri pentru integritatea conductelor.