Horoscop duminică, 8 martie. Vești bune pentru nativii unei zodii: veniturile cresc încet, dar sigur

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de duminică, 8 martie.

Berbec

Iubire - Curajoși și ambițioși, nu veți ezita să faceți noi cuceriri. Grijă spre cine îndreptați, pentru că nu tuturor o să le fiți pe plac!

Sănătate - Starea de relaxare o să vă faciliteze funcțiile de asimilare și digestie.

Bani - Veniturile cresc încet dar sigur. Nu intrați în panică, pentru că aveți resurse pentru strictul necesar!

Taur

Iubire - Mesajele sunt limpezi. Aveţi ordine în idei şi sunteţi mulțumiţi de concluziile la care ajungeţi.

Sănătate - Faceţi ce e corect. Puteți fi ignorat sau neapreciat, dar nu le puneți la suflet! Vă faceți rău.

Bani - Chiar dacă şeful nu are informaţii despre toate detaliile muncii de jos, e indicat să nu fiţi cel care le subliniază pentru el.

Gemeni

Iubire - Există tendința de a vă îmbrăca ireal în calități partenerul, așa cum vă doriți să fie, nu cum de fapt este.

Sănătate - Legătura minte corp e esențială. Puteți somatiza pe corp unele tensiuni emoționale.

Bani - Descoperiți că vă plac anumite activități profesionale pe care le-ați evitat. Sunteți și plătit în plus.

Rac

Iubire - Încercați să mascați prin bravadă sau agresivitate verbală incovenientele din relațiile cu familia. Sunteți dur și intransigent, adevărat dictator.

Sănătate - Nu sunteți în forma maximă. Odihniți-vă acum și veți recupera în perioada următoare.

Bani - Nu percepeți într-un mod util informațiile prezentate de colegi. Amânați sarcinile importante.

Leu

Iubire - Aveți o viziune de ansamblu dar nu înțelegeți limpede cine v-a susținut și cine a fost duplicitar dintre membrii familiei. Disputele oricum nu-și au rostul.

Sănătate - Chiar dacă cedați dorințelor de moment, alegeți conștient.

Bani - Învățați produsele finale ale firmei unde lucrați din ofertele descoperite pe piață acum. Nu vă contraziceți șeful căci sunteți în eroare.

Fecioară

Iubire - Spuneți ce vă deranjează. Abordarea directă e optimă și clarifică orice neînțelegere.

Sănătate - Optați pentru produse cât mai proaspete, mai organice. Răsfățați-vă comandând online.

Bani - Profitați de oportunitățile pe termen scurt. Sesizați la timp proiectele noi și se vor dovedi bănoase.

* Informaţiile din acest articol nu au bază ştiinţifică