Interceptări în dosarul lui Robert Negoiță. Angajații primăriei Sector 3 știau problemele, dar au ignorat avertismentele. „Nimeni nu e șmecher forever”

Interceptări DNA în dosarul lui Robert Negoiță arată că angajații primăriei Sector 3 știau de problemele drumurilor construite peste magistralele de gaz și de posibilele riscuri de explozie, însă avertismentele au fost ignorate.

DNA a obținut mandate de supraveghere tehnică pentru interceptarea, localizarea și filajul primarului Robert Negoiță și apropiaților săi. Din interceptări, reiese că apropiații edilului știau atât de dosarele de la DNA, cât și de riscul de „explozie” în zonă, având în vedere că o parte din lucrări fuseseră făcute peste magistrale ale Transgaz peste care circulă mașini de mare tonaj, potrivit Mediafax.

Potrivit dosarului DNA, primarul Robert Negoiță fusese înștiințat atât de Transgaz, cât și de Comitetul pentru Situații de Urgență al Municipiului București despre situația creată, însă acesta ar fi ignorat multiplele avertismente.

DNA a ajuns la concluzia că lucrările au fost făcute cu ignorarea prevederilor legale, și îi impută lui Robert Negoiță un prejudiciu de cel puțin 902.000 de lei. Edilul este acuzat de potențiala săvârșire a mai multor fapte de abuz în serviciu iar pe alți 7 apropiați din primărie – inclusiv nepotul său, DNA îi acuză de complicitate la abuz în serviciu.

Interceptări DNA. Angajații Sector 3 știau de problema drumurilor

Din interceptări, DNA susține că „au rezultat indicii temeinice că au mai fost comise și alte fapte de natură penală, respectiv că începând cu anul 2018, pe raza Sectorului 3 București, din dispoziția reprezentanților Primăriei Sectorului 3 București, au fost construite și asfaltate un număr de 11 drumuri, unele pe deasupra unor magistrale de gaze sau în zona de protecție și siguranță a obiectivelor sistemului național de transport gaze”.

Din interceptările DNA, rezultă că angajații primăriei Sector 3 știau că este ceva în neregulă cu drumurile și discutau și de o potențială anchetă a DNA:

„Miroiu: Am vorbit cu Cătălina, am sunat-o. Zic să văd dacă s-a mutat acolo la noul loc…

Georgescu: Îhî…

Miroiu: Și a zis că de luni și știa de aia cu DNA-ul, dar a întrebat: „Cine…? Pe cine a dat că a lucrat acolo?” Înțelegi? Mda! Eu nu i-am zis cu subiect și predicat dar a dedus ea și a zis că dacă (n.n. neinteligibil) chem pe Costin (n.n. Tonciu Costin – șef de serviciu în cadrul Primăriei Sectorului 3 – Direcția Întreținere și Reparații Drumuri) o să facă și mai urât.

Georgescu: Bine, el a fost acolo.

Miroiu: A zis că…

Georgescu: Pe mine nu avea cum să mă bage că eu eram în concediu. (…)

Miroiu: Nu te-ai întâlnit tu cu primarul acolo pentru drumul ăsta?

Georgescu: Da, da, dar eram cu Pătru.

Miroiu: Îhî! Era terasamentul făcut?

Georgescu: Da.

Miroiu: Foarte bine. Doamna Dana n-a verificat cu topometriștii ei că încalcă proprietăți? Dar nu mi-a venit atuncia, știi!?”

Apropiat al lui Robert Negoiță, în discuție cu „Tanța”: „Bă, nene, sunteți nebuni la cap, când vii cu mașini de mare tonaj….Riști ca la un un moment dat țeava aia mare să-ți crape. Bă, se duce naibii, îți bubuie și alea-s țevi de înaltă presiune, îți bubuie între cartiere…Se întâmplă nenorocire ca la Rahova și dai dracu de belea”

„Nimeni nu e șmecher forever”

Procurorii l-au interceptat și pe un apropiat al lui Robert Negoiță, Florentin Corbuleanu, despre care susțin că a avut diverse funcții în primărie și în societățile comerciale aparținând Consiliului Local S3.

Dintr-o discuție cu o anume „Tanța”, reiese faptul că primarul Robert Negoiță ar fi fost fost avertizat de către Florentin Corbuleanu și cu privire la construirea drumurilor peste conductele de gaz aparținând Transgaz fără a fi protejate în mod adecvat, existând pericolul unei explozii în zona cartierelor, iar în ciuda tuturor acestor probleme apărute primarul Negoiță continuă să procedeze de această manieră.

„Corbuleanu: Se mai schimbă lucrurile, mă. Nimeni nu e șmecher forever. Nu uita chestia asta și i-am spus-o și eu de 100 de ori. Azi ești director, mâine ești simplu angajat, iar ești director, iar ești simplu angajat. Șmecher forever nu știu niciunul. (…)

Tanța: Să vină ăștia să întrebe de dosare. Nici nu mă așteptam.

Corbuleanu: De ce dosare, mă?

Tanța: Din 2013. Știi că a asfalta… a pus… a asfaltat niște drumuri și a pus piatră pe luncile alea, dacă știi tu…

Corbuleanu: Păi dar a dus… nu de la ăștia, de la faptul că au pus pe Transgaz, au pus pe Transgaz…

Tanța: Lasă pe Brățării…

Corbuleanu: Dar care?

Tanța: Și aia. Toate… acum a cerut toate străzile… toate… tot.

Corbuleanu: Păi da, mă, că… încă o dată… când a pus pe alea de acolo pe Transgaz și altele le-a pus pe domeniul privat.

Tanța: Da.

Corbuleanu: Tu n-ai văzut că (n.n. neinteligibil) acolo jos niște străzi?

Tanța: Da

Corbuleanu: (n.n. neinteligibil) Bă, n-ai cum să… Știi că am mai… Eu am mai avut de câteva ori discuția când eram pe acolo pe la ADP și i-am zis (n.n. lui Negoiță Robert Sorin): „Bă, șefule, sunt anumite lucruri pe care le poți face și anumite lucruri pe care nu le poți face.” Asta ca să asfaltezi pe domeniul privat să intri pe domeniul privat… Aaa, că-i… cum am dat noi cu un gazon pe nu știu ce, un teren care nu știai al cui e.

Bă, dar când intri la om în curte și îi pui lui ăla pavele și borduri sau pui drum peste țeava Transgazului, s-ar putea o perioadă să nu zică nimeni nimic, dar uite că acum își aduc aminte și oamenii au dreptate. Bă, ăla care a zis… Ai văzut adresa Transgazului.

A zis: „Bă, nene, sunteți nebuni la cap, când vii cu mașini de mare tonaj… Vorba aia, că ai lucrat și tu atâția ani în spațiul verde, în investiție. Domne, când vii cu mașini d-alea de mare tonaj și treci peste magistralele alea de Transgaz fără să le protejezi în mod adecvat că aia trebuie să pui beton, mama dracu, ceva să le faci… Ai văzut și cablul de electricitate când treci cu el pe sub șosea, îl protejezi, îl bagi în țeavă, nu ai cum, deci pe lege nu ai cum să-l bagi în… când treci… și el e armat.

Riști ca la un un moment dat țeava aia mare să-ți crape. Bă, se duce naibii, îți bubuie și alea-s țevi de înaltă presiune, îți bubuie între cartiere, adică… sunt lucruri care… știi cum e… steagul roșu, bă nu trece de ăsta. Că treci pe un drum privat, pe un câmp, că mai faci o d-aia, că mai pui un copac, că mai pui o pavea pe un teren viran…

Bă, dar repet, o dată nu intri pe terenul privat unde scrie ăla, bă, e privat. Cum a obținut el, l-a obținut, mai puțin contează și 2 la mână, unde ai țevi de gaze, țevi de curent, ești foarte atent cu ele că uite se întâmplă nenorocire ca la Rahova acolo și dai dracu de belea, dar a mers, a mers, acum… Știi cum e, după ce mănânci, ce urmează? Plata mesei, cineva plătește masa. (…)

Corbuleanu: Dacă vrea să te călărească, te călărește oricum că România nu e o țară în care să zici că e ceva clar, dar una e să-i spui: „Uite, bă, blocul făcut, uite spațiul verde, uite copacul, uite aia și uite hârtiile în spate: uite contractul, uite aia, uite aia”.

Și alta e să te duci cu mâna în gură și să zici: „A dat ordin primarul.” Păi, bine, mă, OK și dacă îți dă ordin primarul să te arunci în cap, te aruncai în cap? Ce dracu! Da!

Tanța: Dar nu știu ce se întâmplă că până acuma… de atuncia de când… A apărut acuma? Ori că a fost cu blocul ăla și a început Transgazul să facă valuri și astea, nu știu.

Corbuleanu: Ce am zis mai devreme, mă? Nimeni nu e șmecher forever”.

Lucrările la conductele de gaz și cu riscul unei potențiale tragedii au fost grăbite

Din interceptări au mai reieșit următoarele, potrivit DNA:

În discuția purtată, Florinela Chezla afirmă că cele 11 drumuri din sectorul 3 al municipiului București care traversează conductele de gaz nu au avizele necesare din partea Transgaz și nu sunt protejate, urmând a se efectua lucrări de punere în siguranță.

În urma acestei discuții reiese că sunt necesare lucrări de protejare a conductelor de gaz peste care au fost construite drumuri fără obținerea avizelor/autorizațiilor necesar, această situație generând un pericol pentru siguranța persoanelor care circulă și locuiesc în acea zonă.

Florinela Chezla îi transmite interlocutorului său faptul că primarul, Negoiță Robert Sorin, i-a transmis să prelungească cu încă 2 săptămâni termenul în care puteau depune oferte și să mărească termenul de execuție la 120 de zile.

Din această discuție reiese faptul că primarul Robert Negoiță se implică în unele activități ale primăriei deși nu are cunoștințe de specialitate, grăbind execuția lucrărilor de protejare a conductelor de gaz, existând astfel riscul efectuării unor lucrări neconforme.

Robert Negoiță în discuție cu „Robertina” o întreabă despre stadiul executării lucrării de canalizare pe str. Vlădesei. Aceasta îi transmite faptul că trebuia să execute săpături la o adâncime de 6 m, iar proiectanta i-a dat un proiect în care adâncimea săpăturilor trebuie să executate la o adâncime de 10 m.

„Robertina” îi explică faptul că în teren s-a descoperit un cămin care colectează apa de la blocurile deja construite, acest lucru ducând la schimbarea traseului, implicit la modificarea proiectului. În continuare, Negoiță Robert Sorin îi spune să oprească lucrarea „până la noi ordine”.

Negoiță Robert Sorin îi motivează această decizie de a opri extinderea canalizării prin faptul că în zonă este noroi din cauză executării lucrărilor, existând reclamații din partea cetățenilor și de asemenea nu poate fi ridicat gunoiul de către autovehiculele primăriei.

Negoiță Robert Sorin în discuție cu Gheorghe Pătru – director adjunct al Direcției Întreținere și Reparații Drumuri, căruia îi transmite faptul că în aceeași zi, maxim în ziua următoare dorește refacerea străzii Vlădesei prin executarea lucrărilor de terasament și asfaltare întrucât nu mai dorește finalizarea lucrărilor de canalizare întrucât nu poate fi ridicat gunoiul din cauza acestor lucrări. Pătru Gheorghe îi transmite că va lua legătura cu „Bănică” (angajat în cadrul direcției pe care o conduce) pentru a fi asfaltată această stradă.

Gheorghe Pătru îl apelează pe Ionel Bănică, director adjunct al Direcției Întreținere și Reparații Drumuri, căruia îi transmite să înceapă urgent, chiar în aceeași zi, lucrările de refacere a str. Vlădesei ca urmare a discuției cu primarul Negoiță Robert Sorin, iar Bănică Ionel îi confirmă că se va apuca de aceste lucrări chiar în acea zi.

În urma acestei discuții reiese faptul că primarul Negoiță Robert Sorin a dispus angajaților primăriei oprirea lucrărilor privind extinderea rețelei de canalizare motivând disconfortul creat locuitorilor prin prezența noroiului și imposibilitatea de a ridica gunoiul, iar angajații primăriei execută dispozițiile acestuia fără a verifica dacă procedurile sunt îndeplinite.

„Din discuțiile prezentate reiese că angajații Direcției de Întreținere și Reparații Drumuri din cadrul Primăriei Sectorului 3 pun în aplicare dispozițiile verbale ale primarului Robert Negoiță privind realizarea unor lucrări sau încetarea acestora, deși cunosc că nu sunt îndeplinite procedurile necesare sau anumite activități nu sunt în sarcina acestora (asfaltarea gropilor de pe bulevardele aflate pe raza Sectorului 3), constatându-se o practică la nivelul Primăriei Sectorului 3”, crede DNA.

Alte 11 străzi, asfaltate fără documentație legală

Din 2018 până în prezent, procurorii au aflat că Robert Negoiță a construit/ asfaltat nu mai puțin de 11 străzi din sectorul 3 fără să ceară avize de la Transgaz, „generând un pericol major pentru siguranța locuitorilor din zona drumurilor construite – risc de explozie ca urmare a unor posibile fisurări a conductelor de gaze, generate de traficul greu pe drumurile construite deasupra acestora”.

Din dosarul anchetatorilor reiese că societatea controlată de Ionuț Negoiță, fratele lui Negoiță, SC Future Business Ideas SRL a obținut un folos necuvenit, constând în realizarea unei străzi asfaltate în complexul rezidențial și comercial dezvoltat de firmă.

Mai mult, prin realizarea drumului asfaltat, DNA crede că au fost create și „premisele vânzării imobilelor construite în condiții mult mai avantajoase decât în situația în care strada nu ar fi fost asfaltată sau nu ar fi existat„.

„Pe parcursul acestei perioade îndelungate, există indicii din care rezultă că Transgaz a solicitat Primăriei Sectorului 3 să fie luate măsuri pentru protejarea magistralelor de gaz și să nu mai construiască fără a solicita anterior avize de la Transgaz.

Aceste solicitări au fost ignorate de către primarul Robert Negoiță, care a continuat să efectueze lucrări de construire în același mod (fără toate documentele legale).

Această situație, cu ajutorul presei, a devenit publică, stârnind indignarea multor locuitori din zona respectivă, care și-au manifestat nemulțumirea cu privire la riscurile de explozie, în cadrul unei adunări la care a participat și primarul Robert Negoiță”, arată DNA.