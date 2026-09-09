Robert Negoiță, convins că România va avea alegeri anticipate. „PSD nu stă bine în sondaje”

Primarul Sectorului 3 susține că singura ieșire reală din actualul impas guvernamental o reprezintă declanșarea alegerilor anticipate.

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 Foto: Inquam Photos

Robert Negoiță recunoaște că negocierile din culise pentru formarea unei noi majorități în Parlament au eșuat. Din punctul său de vedere, actuala configurație politică nu mai poate genera nicio formulă stabilă de conducere, motiv pentru care electoratul trebuie chemat de urgență să tranșeze situația la urne.

„Nu am mari speranțe, nu cred că pe conjunctura asta se va ajunge la o majoritate și cred, eu cred, în proporție de 80%, eu zic că vom avea alegeri anticipate. Cum vor vota românii, așa va ieși și PSD, și celelalte partide, dar până la urmă, atunci când nu există o formulă de continuare, conform Constituției și conform regulii de bun simț este hai să ne întoarcem la popor, să vedem românii ce vor și felul în care se vor exprima românii la urne, așa va fi să fie foarte probabil patru ani. Să sperăm că se va face o majoritate stabilă și cu rezultate bune, că avem nevoie de o guvernare bună, de oameni corecți, de oameni competenți”, a declarat Robert Negoiță la B1TV.

Negoiță demontează și scenariile de culise care îl implicau pe președintele Nicușor Dan, despre care se spunea că ar încerca să ofere o plasă de siguranță social-democraților prin refuzul de a declanșa procedurile electorale.

„Asta cu președintele Nicușor Dan care protejează PSD-ul… Bine, de speculații e loc să speculăm orice. Adică orice e cu limită, nu și partea asta de speculații. Am mai auzit astfel de povești. Din ce văd în sondaje, PSD nu stă foarte bine. Așa că… nu văd concret cum a ajutat președintele PSD. Care e demersul care a favorizat sau care a ajutat PSD-ul? Că de la mine nu se vede. Așa de vorbit unii și alții…”, spune Robert negoiță.

Anticipate cere și AUR

Liderul AUR, George Simion, a cerut recent alegeri anticipate care să ducă la depășirea rapidă a blocajului politic, precizând că România are nevoie fie de un guvern susținut de o majoritate parlamentară stabilă, fie de organizarea unor noi alegeri.

Simion l-a criticat în mod direct pe președintele Nicușor Dan pentru modul în care au fost organizate consultările politice pentru desemnarea premierului.

Liderul AUR susține că șeful statului nu ar fi trebuit să excludă niciun partid politic de la consultări și acuză Administrația Prezidențială că nu a luat în calcul propunerile AUR pentru funcția de prim-ministru.