Un mare lanț de burgeri din Ungaria, rival al McDonald’s, deschide un restaurant la Cluj-Napoca. Primii 1.000 de clienți mănâncă gratis

Primul restaurant, un flagship, care va avea o suprafață de 200 de mp, se deschide oficial pe 12 septembrie la Cluj-Napoca.

Lanțul maghiar Simon’s Burger Foto: Facebook/Simon’s Burger

Lanțul maghiar Simon’s Burger, considerat cel mai mare lanț de burgeri din Ungaria, va deschide sâmbătă primul său restaurant din România, în orașul Cluj-Napoca, conform informațiilor publicate de site-ul Economica.

Primii 1.000 de clienți care vor trece pragul restaurantului vor primi un cheeseburger gratuit, iar unul dintre primii 20 participanți va câștiga un voucher pentru burgeri valabil timp de un an.

Expansiune internațională

Fondat în 2022, lanțul Simon’s Burger are în prezent 30 de locații în trei țări. La ultima inaugurare din Ungaria, peste 1.000 de persoane au venit la deschidere, iar cozile au durat aproximativ trei ore. Potrivit sursei citate, „primul client s-a plasat în fața restaurantului încă de la 1.30 noaptea.”

Compania se așteaptă la o situație similară și la Cluj-Napoca, unde interesul poate fi ridicat.

Pentru piața locală, compania a lansat un site web în limba română, care conține în acest moment câteva erori de traducere. De exemplu, pe site este menționat: „pentru cei care vor veni să campeze, pregătim, bineînțeles, caldere calde, îmâtă și pături.”

Planurile companiei pentru România includ deschiderea a 25 de restaurante în viitorul apropiat.