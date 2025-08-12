Mihai Fifor îl acuză pe ministrul Apărării de „politicianism ieftin”: „Grija lui principală e împărțirea funcțiilor”

Deputatul PSD Mihai Fifor a criticat aspru ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu (USR), acuzându-l că se preocupă mai mult de numirile politice decât de problemele de securitate națională.

Mihai Fifor a afirmat, într-o postare pe rețelele de socializare, că în loc să fie concentrat pe situația de securitate din regiune, ministrul Apărării este preocupat de numirile politice. „Când ai fi zis că ministrul Apărării stă cu sufletul la gură înaintea întâlnirii Trump-Putin, că nu doarme nopțile întrebându-se ce ar trebui să facă România pentru a rămâne un actor regional relevant în context… ce să vezi: grija lui principală e împărțirea funcțiilor de prefect și subprefect”, a scris Fifor.

Social-democratul a ironizat această atitudine, adresând un mesaj imaginar liderilor SUA și Rusiei: „Așa că, dragă domnule președinte Trump, măi, Putin, măi, lăsați-ne cu Ucraina, cu securitatea regională și cu dosarele strategice – noi avem aici lucruri «serioase» de făcut: să ne punem prietenii și apropiații pe funcții, conform «reformei» pe rit nou decretate de colegul Miruță de la Economie.”

„M-am iluzionat degeaba”

Fifor a spus că a sperat ca ministrul Apărării să înțeleagă importanța funcției pe care o ocupă și să lase politica de partid „la poarta ministerului”. „Am sperat un moment că Ionuț Moșteanu a priceput ceva din complexitatea și specificul portofoliului Apărării, loc în care lași politica de partid la poarta ministerului și faci politica celor care au jurat să își apere țara chiar și cu prețul vieții. M-am iluzionat degeaba. Ionuț Moșteanu a rămas în logica sediului de partid”.

Deputatul PSD susține că „prioritatea ministrului Apărării sunt numirile politice”, acuzându-l că a cerut PSD să elibereze funcții de prefect și subprefect pentru USR, în funcție de procentele obținute la vot, și că a declarat cu gravitate: „nu suntem Guvernul Ciolacu 3”.

„Politicianism ieftin în loc de viziune strategică”

În opinia lui Mihai Fifor, atitudinea ministrului este un exemplu de „politicianism ieftin în loc de viziune strategică. Funcții în loc de securitate națională. Când NATO discută despre război și alianțe, USR discută despre prefect și subprefect. Iar asta spune tot despre realitatea distorsionată în care trăiesc cei de la USR”, a mai adăugat deputatul PSD.