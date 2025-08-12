Marius Budăi (PSD) insistă cu impozitarea progresivă: „Cota unică nu face altceva decât să majoreze decalajele din societate”

Fostul ministru al Muncii Marius Budăi (PSD) reia ideea că România ar trebui să introducă impozitarea progresivă, susținând că o astfel de măsură ar asigura venituri în plus la buget mai mari decât pachetele 1 și 2 de măsuri ale Guvernului Bolojan.

„Impactul impozitării progresive +59 miliarde de lei anual! Impactul Pachetului 1 de măsuri +10,75 miliarde de lei (pentru perioada august-decembrie 2025)/25 miliarde de lei anual! În toate țările dezvoltate din Uniunea Europeană (Germania, Franța, Luxemburg, Belgia, Austria, Malta, Italia, etc) se aplică cu succes impozitarea progresivă, în România partidele de dreapta se încăpățânează să mențină Cota unică și iau câte 100-200 de lei de la seniori, de la mame care își cresc copiii, de la gravide sau lăuze care își cresc copiii și de la veteranii de război”, a scris Budăi, marți, 12 august, într-o postare pe Facebook.

„Asigură venituri în plus la buget mai mari decât Pachetul 1 și Pachetul 2 de măsuri Bolojan”

După ce, săptămâna trecută, a susținut că, „România are nevoie de impozitarea progresivă” şi că veniturile populaţiei ar trebui să fie taxate în funcţie de nivelul acestora, fostul ministru pledează din nou pentru o impozitate mai aspră a bun-platnicilor și a celor cu o productivitate mai mare:

„Impozitarea progresivă asigură venituri în plus la buget mai mari decât Pachetul 1 și Pachetul 2 de măsuri Bolojan. În scenariul prezentat de EUROMOD, în analiza sa pentru Comisia Europeană, cu o creștere de 2 pp la cei cu venituri peste medie s-ar permite chiar revenirea tuturor celorlalte taxe la nivelul anterior. Deci, plătești un 12% la venit, dar nu mai plătești TVA de 21%, ci de 19%, nu mai plătești impozit pe dividende de 16% ci de 10%, nu mai plătești CASS la pensiile de peste 3.000 de lei”.

„Cei săraci devin tot mai vulnerabili, iar cei bogați își sporesc averea”

Fosul ministru aduce din nou critici cotei unice.

„Cota unică nu face altceva decât să majoreze decalajele din societate. Inegalitățile economice se vor accentua. Cei săraci devin tot mai vulnerabili, iar cei bogați își sporesc averea. Este timpul ca România să nu mai meargă pe contrasens cu restul țărilor dezvoltate din Uniunea Europeană și să aplicăm impozitarea progresivă, oricum, la asta vom ajunge!”, a mai scris Budăi pe Facebook