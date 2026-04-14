Replica lui Simion la atacurile lui Péter Magyar: „Fii atent cum iei banii de la Ursula!”

Liderul AUR, George Simion, l-a felicitat pe Péter Magyar pentru victoria la alegerile parlamentare din Ungaria de duminică, 12 aprilie, subliniind că nu a „dansat niciodată pe mormintele” eroilor de război maghiari, așa cum susținuse acesta într-o conferință de presă.

„Felicitări, Péter Magyar. Mă bucur că ați avut alegeri corecte — noi ducem lipsă de asta în România. Ca să fie clar: nu am dansat niciodată pe mormintele oamenilor voștri, nu am «mișcările» lui Zsolt Bayer”, a spus acesta pe X.

Acesta a făcut referire la videoclipul devenit viral cu politicianul maghiar Zoltán Hegedűs, apropiat al liderului politic Péter Magyar, în care dansează pe o scenă din Budapesta a devenit viral pe rețelele sociale.

„Suntem amândoi maratoniști, așa că un sfat prietenesc: Fii atent la modul în care îți iei banii țării de la Ursula von der Leyen!”, îi mai transmite Simion.

În cadrul unei conferințe de presă organizate luni, 13 aprilie, Magyar, liderul partidului TISZA, l-a acuzat pe Viktor Orbán că „i-a trădat” pe maghiarii din Transilvania, spunând că sprijinul acordat liderului AUR.

„Cred că lui George Simion, care a fost un candidat la președinție în România, îi știm trecutul. Simion a jucat pe mormintele eroilor de război, ale strămoșilor noștri. O asemenea persoană, fie că devine politician sau nu, în niciun caz nu poate fi susținută de un premier din Ungaria”, a spus acesta.

Magyar a subliniat că va reconfigura relațiile cu statele vecine și va sprijini comunitățile maghiare din afara granițelor, inclusiv din România, unde spune că are legături personale.