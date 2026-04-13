Péter Magyar i-a reproșat lui Viktor Orban sprijinul pentru George Simion, în prima conferință de presă ca învingător

Liderul formațiunii TISZA, Péter Magyar l-a acuzat, luni, în prima sa conferință de presă susținută după victoria istorică în alegeri, pe Viktor Orbán că „i-a trădat” pe maghiarii din Transilvania, spunând că sprijinul acordat liderului AUR, George Simion, a fost o decizie împotriva intereselor comunității maghiare din România.

El a mai spus că a mers la Oradea și a parcurs „un milion de pași” alături de susținători.

Una dintre primele poziționări explicite a venit în 10 mai 2025, când Magyar a susținut că Viktor Orbán i-a „trădat” pe maghiarii din afara granițelor prin mesajul favorabil transmis lui George Simion. Potrivit Telex, politicianul ungar a descris susținerea pentru Simion a premierului maghiar Viktor Orban drept o lovitură dată intereselor comunității maghiare din România.

După turul decisiv al alegerilor prezidențiale din România, Magyar a revenit asupra temei și a afirmat că înfrângerea lui George Simion este și un eșec politic pentru Orbán.

Telex consemna că liderul TISZA a prezentat rezultatul drept dovada că sprijinul acordat de premierul ungar candidatului român a fost o greșeală și o nouă trădare a maghiarilor din Transilvania.

Magyar a organziat la finalul lui mai 2025 un marș pe care l-a încheiat traversând granița în România, într-un demers de apropiere de maghiarii etnici din țară. Ajuns la Oradea, el a transmis că atât românii, cât și maghiarii au respins „instigarea la ură și dezbinarea”. În același mesaj, Magyar le-a cerut românilor să nu privească Ungaria și maghiarii ca pe dușmani, ci ca pe un partener și o oportunitate, pledând și pentru menținerea României pe direcția europeană.Tema relației cu politica din România a reapărut și în iulie 2025. Pe site-ul oficial al partidului TISZA, Magyar a anunțat că formațiunea sa nu va vota „în nicio circumstanță” alături de AUR. În același text, el susținea că politica fricii și a urii este folosită „în România împotriva maghiarilor”, formulare prin care a legat din nou scena politică românească de tema protecției minorității maghiare.

În august 2025, aflat din nou în Transilvania, Magyar a abordat problemele comunităților locale. Telex și Transtelex consemnau la vremea respectivă că, la evenimente din Târgu Mureș și Nagyadorján, el a vorbit despre nevoia unei relații mai transparente cu maghiarii din România, a promis continuarea sprijinului pentru comunitățile de peste graniță, dar cu reguli mai clare, și a spus că „în Transilvania omul nu e niciodată oaspete”. Tot atunci, el a criticat modul în care Budapesta a gestionat politic relația cu maghiarii ardeleni și a transmis un mesaj de deschidere către UDMR.

Péter Magyar promite limitarea mandatelor de premier și reforme anticorupție: „Orbán nu va mai putea reveni la putere”

În completarea planurilor pentru viitorul guvern, liderul Tisza, Péter Magyar, a anunțat o măsură cu impact major asupra scenei politice din Ungaria: introducerea unei limite de două mandate pentru funcția de prim-ministru, consacrată la nivel constituțional.

Deși a evitat să dezvăluie numele viitorilor miniștri, Magyar a detaliat arhitectura generală a viitorului executiv și direcțiile principale de reformă.

Limită de mandate cu efect retroactiv

Potrivit liderului Tisza, noua regulă ar urma să se aplice inclusiv retroactiv, ceea ce ar bloca definitiv revenirea în funcție a fostului premier Viktor Orbán, care a cumulat aproximativ 20 de ani la conducerea guvernului.

Măsura este prezentată drept un pas esențial pentru prevenirea concentrării excesive a puterii și pentru resetarea sistemului politic.

Ofensivă împotriva corupției

În paralel, Péter Magyar a anunțat crearea unei noi instituții anticorupție, cu atribuții extinse, inclusiv recuperarea fondurilor obținute fraudulos.

Noua structură ar urma să devină operațională încă din luna iunie și să joace un rol central în demontarea rețelelor de influență construite în ultimii ani.

Totodată, Magyar a promis eliminarea ingerințelor politice în activitatea poliției și în procedurile administrative, un punct sensibil în contextul criticilor aduse fostei guvernări.

„Statul de drept nu se reconstruiește prin abuz”

Într-o declarație menită să transmită un mesaj de echilibru, liderul Tisza a subliniat că, în ciuda majorității de două treimi obținute în Parlament, nu va recurge la măsuri abuzive pentru a implementa reformele.

„Nu vom lua măsuri ilegale pentru a restabili statul de drept”, a afirmat acesta, sugerând că schimbările vor fi realizate în limitele cadrului constituțional.

Presiune asupra președintelui

În ceea ce privește funcția prezidențială, Magyar a indicat că actualul șef al statului, Tamás Sulyok, ar trebui să părăsească funcția înainte de aniversarea a 70 de ani de la Revoluția din 1956, în luna octombrie.

Declarația adaugă un nou element de tensiune într-un proces de tranziție deja complex, în care noua putere încearcă să redefinească echilibrul instituțional.

O schimbare de paradigmă

Prin aceste propuneri, Péter Magyar conturează nu doar o alternanță la guvernare, ci o transformare structurală a sistemului politic ungar.

Limitarea mandatelor, ofensiva anticorupție și promisiunea respectării statului de drept indică o strategie menită să marcheze ruptura de era Orbán, dar și să ofere garanții că schimbarea nu va repeta excesele trecutului.