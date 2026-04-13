Luni, 13 Aprilie 2026
Adevărul
Grindeanu îl felicită pe Péter Magyar, Simion se întreabă cum va arăta viitorul după victoria din Ungaria

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj de felicitare pentru victoria lui Péter Magyar în alegerile parlamentare din Ungaria, subliniind importanța cooperării dintre România și Ungaria în cadrul NATO și Uniunii Europene.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu. FOTO: Mediafax
„Oamenii din Ungaria se bazează pe Europa! Acesta este un mesaj clar transmis de victoria lui Péter Magyar tuturor. Aștept cu interes consolidarea proiectelor comune și dezvoltarea unora noi, deoarece România și Ungaria sunt parteneri solizi în NATO și UE. Felicitări, @magyarpeterMP!”, a scris Grindeanu. 

România își reafirmă parteneriatul cu Ungaria

Mesajul lui Sorin Grindeanu se adaugă astfel reacțiilor venite din partea liderilor români, care au subliniat importanța continuării cooperării bilaterale în noul context politic de la Budapesta.

Premierul României, Ilie Bolojan, l-a felicitat pe liderul opoziției ungare, Péter Magyar, pentru victoria obținută la alegerile parlamentare din Ungaria„Felicitări călduroase lui Péter Magyar pentru victoria electorală! Așteptăm cu interes consolidarea Parteneriatului Strategic România–Ungaria, cu accent pe cooperarea economică și sectorială. Prioritatea noastră este să lucrăm împreună pentru a îmbunătăți viața cetățenilor noștri, într-o Uniune Europeană mai puternică, mai unită și mai competitivă. Îți dorim un mandat de succes!”, a scris prim-ministrul pe platforma X. 

Liderul partidului extremist AUR a postat luni pe X o reacție debusolată: „Viktor Orbán a pierdut alegerile din Ungaria. Cum va arăta viitorul?”, s-a întrebat Simion pe X.

De asemenea, președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de susținere pentru noul lider ungar, subliniind importanța parcursului european și a stabilității regionale.

Atât Bucureștiul, cât și Budapesta își exprimă interesul pentru menținerea unui parteneriat strategic solid, în special în domeniile economic, energetic și de securitate, în cadrul NATO și al Uniunii Europene.

Victoria lui Péter Magyar este considerată una dintre cele mai importante schimbări politice din Europa în acest an, cu potențial de a influența semnificativ echilibrul regional și relațiile dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Reacții internaționale: sprijin pentru noul guvern

Schimbarea politică de la Budapesta a fost întâmpinată cu mesaje de susținere din mai multe capitale europene.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că „Ungaria a ales Europa”, salutând rezultatul alegerilor și întărirea proiectului european.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a felicitat pe Magyar și a transmis că este pregătit pentru „o cooperare constructivă” între cele două state.

