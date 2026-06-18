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„Rămâne totul pentru luni la ora 11”. Votul în Parlament pentru guvernul Veștea se amână. Ce prevede Programul de guvernare propus

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Programul de guvernare pe care îl propune Adrian Veştea se întinde pe 68 de pagini şi cuprinde, printre altele, priorităţile pe care le va avea Cabinetul său de miniştri, care ar urma să fie votat sau respins de Parlament la începutul săptămânii viitoare.

Adrian Veştea a finalizat programul de guvernare. FOTO: Inquam/Octav Ganea
Adrian Veştea a finalizat programul de guvernare. FOTO: Inquam/Octav Ganea

Adrian Veștea a finalizat Programul de guvernare pentru perioada 2026-2028, un document de 68 de pagini care trasează direcțiile de dezvoltare ale României pentru următorii ani și definește prioritățile viitorului Executiv.

Următorul pas este prezentarea acestuia şi a listei cu miniştri în faţa Parlamentului, care urmează să voteze sau nu noul guvern. Potrivit unui mesaj trimis de Adrian Veştea colegilor săi, acest lucru s-ar putea întâmpla luni, 22 iunie, începând cu ora 11:00.

„Rămâne totul pentru luni la ora 11”, le-a spus premierul desemnat parlamentarilor.

La rândul său, şi preşedintele PSD Sorin Grindeanu a avansat ca termen pe vot tot începutul săptămânii viitoare, luni sau marţi.

Revenind la programul de guvernare, acesta stabilește ca obiective generale consolidarea finanțelor publice, modernizarea administrației, creșterea competitivității economiei și îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor.

Programul insistă asupra ideii de continuitate administrativă și politică, însă subliniază că aceasta nu exclude o reevaluare a măsurilor deja adoptate. Adrian Veștea afirmă că guvernarea responsabilă presupune atât continuarea proiectelor începute, cât și o analiză realistă a rezultatelor obținute până în prezent.

„Continuăm angajamentul asumat în fața românilor. Proiectul de modernizare al României nu este o promisiune punctuală, ci un proces de durată. Construim mai departe pe fundația creată, valorificând o parte dintre pașii deja făcuți”, se arată în document.

Programul de guvernare prevede că activitatea Executivului în perioada 2026-2028 va fi concentrată în jurul a patru direcții strategice majore. Prima este reprezentată de siguranța României, prin implementarea Programului SAFE și consolidarea capacităților de apărare. A doua vizează finalizarea procesului de aderare la OCDE, considerat un obiectiv strategic pentru dezvoltarea economică și instituțională a țării.

Siguranţa pentru România – Programul SAFE

„Securitatea naţională nu mai poate fi privită separat de dezvoltarea economică. Investiţiile în apărare, infrastructură strategică şi capacităţi industriale vor contribui atât la întărirea capacităţii de protecţie a României, cât şi la crearea de locuri de muncă, stimularea producţiei interne şi creşterea competitivităţii economiei naţionale”, se arată în programul de guvernare propus de Adrian Veştea.

Aderarea României la OCDE

„Vom accelera reformele necesare pentru alinierea României la standardele celor mai dezvoltate economii ale lumii, consolidând un cadru instituţional predictibil, transparent şi favorabil investiţiilor. Integrarea în OCDE va însemna mai multă încredere pentru investitori, politici publice mai bine fundamentate, administraţie mai performantă şi servicii publice mai eficiente pentru cetăţeni”, se precizează în document.

Implementarea integrală şi responsabilă a PNRR

„Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă rămâne unul dintre principalele instrumente de reformă şi modernizare ale României. Guvernul îşi asumă îndeplinirea strictă a jaloanelor şi ţintelor rămase, astfel încât reformele angajate să se transforme în rezultate concrete pentru cetăţeni, economie şi administraţie. Prioritatea va fi finalizarea investiţiilor mature, deblocarea proiectelor întârziate şi utilizarea eficientă a resurselor disponibile, cu accent pe infrastructură, sănătate, educaţie, digitalizare şi tranziţie verde”, se detaliază în program.

Absorbţia fondurilor europene

„România trebuie să valorifice la maximum întregul buget european disponibil. Dincolo de PNRR, vom accelera absorbţia fondurilor din Politica de Coeziune şi din programele sectoriale europene, pentru a susţine investiţii esenţiale în fiecare regiune a ţării. Fondurile europene vor fi direcţionate cu prioritate către proiecte cu impact real: infrastructură de transport, spitale, şcoli, digitalizarea administraţiei, sprijin pentru mediul de afaceri, dezvoltare locală şi reducerea decalajelor dintre regiuni. Prin aceşti patru piloni, România trece de la o etapă de stabilizare la una de consolidare, accelerare şi dezvoltare sustenabilă”, se mai arată în Programul de guvernare.

Adrian Veştea afirmă că se contiinuă disciplina financiară şi buna guvernare, nu ca scopuri în sine, ”ci ca instrumente prin care garantăm siguranţa cetăţenilor, susţinem protejarea puterii de cumpărare a populaţiei, finanţăm modernizarea ţării şi consolidăm rolul României în Europa şi în cadrul parteneriatului euroatlantic”.

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