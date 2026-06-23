Alexandru Muraru, mesaj dur pentru Nicușor Dan: „Să lase jocurile meschine și să vină la consultările cu PNL cu decență”

Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, l-a avertizat marțu, 23 iunie, pe președintele Nicușor Dan, că liberalii nu vor vota „niciun guvern dacă are în componența sa trădători din PNL”.

„Înaintea consultărilor care urmează la ora 14.00, avem un mesaj clar pentru Nicușor Dan. Nu vom vota niciun guvern dacă are în componența sa trădători din PNL. Și nici plagiatori sau condamnați penal.

Așa că, îi transmit președintelui României să lase jocurile meschine, să iasă din hipnoză, și vină la consultările cu Partidul Național Liberal cu decență și bună-credință”, a declarat deputatul PNL pe Facebook.

Acesta adaugă că „astăzi se încheie cariera în PNL pentru toți cei care au trădat deciziile de duminică luate în Congres”.

„Cei care s-au aflat pe lista guvernului Veștea și au votat aseară acest guvern al fripturismului și nesimțirii, vor fi excluși astăzi din PNL. Din acest moment, aceștia nu vor mai fi de folos PSD-ului. Camerele televiziunilor le-au surprins figurile descompuse de minciuni și ticluiri, de ură și parvenire. Cu ei se încheie definitiv o epocă a combinațiilor”, adaugă Muraru.

Nu în ultimul rând, acesta subliniază că PNL „s-a schimbat fundamental și va continua să facă acest lucru în anii următori”.

Președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a declarat anterior că partidul își menține propunerea privind învestirea unui guvern minoritar, după ce Executivul propus de Adrian Veștea nu a obținut votul de încredere al Parlamentului.

„PNL este pregătit să contribuie la o soluție. Dar o soluție corectă, asumată, transparentă și construită în interesul real al României.”

După eșecul învestirii Guvernului Veștea, Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Discuțiile au început la ora 13:00 cu delegația PSD, condusă de Sorin Grindeanu, social-democrații intrând la negocieri cu o propunere clară: un executiv minoritar condus chiar de liderul partidului.

Înainte de consultări, șeful statului le-a cerut partidelor „să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă”.