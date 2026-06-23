George Simion îl amenință din nou pe Nicușor Dan cu suspendarea, după consultările de la Cotroceni

Liderul AUR, George Simion, a declarat după consultările cu președintele Nicuşor Dan, că fără AUR nu se poate rezolva această criză guvernamentală și l-a amenințat pe șeful statului cu demiterea dacă „va continua să încalce voința românilor”.

Liderul AUR a susținut că formațiunea sa a fost ignorată în negocierile politice din ultima perioadă și a criticat modul în care președintele a gestionat procesul de desemnare a premierului.

„Ne bucură faptul că domnul Nicușor Dan și-a schimbat ritmul, mult mai rapid, mult mai la subiect. Încep prin a repeta ce ieri a înțeles toată lumea: fără AUR nu se poate. Țara trece prin momente complicate. România a fost adusă aici de guvernări iresponsabile și de conducători slabi. AUR a venit în fața lui Nicușor Dan cu o propunere de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR, respectând votul românilor. Suntem al doilea partid al țării, obiectivele noastre politice le-am enumerat de-a lungul ultimei luni. A fost o lună pierdută, pentru că nu am fost ascultați. Cine decontează această lună pierdută din vina președintelui? S-a încăpățânat să încalce voința democratică, Constituția și să facă niște desemnări care reflectă voința lui personală, nu voința poporului”, a declarat George Simion.

Nicușor Dan, amenințat cu demiterea

El a avertizat, totodată, că se poate ajunge chiar la demiterea președintelui: „Dacă va continua să încalce voința românilor, concluzia logică este să ajungem la suspendarea lui. Guvernul Bolojan a dus țara într-un impas fără precedent. Dacă avem o concluzie a acestor consultări, este că AUR nu este un partid antioccidental, AUR este un susținător al parteneriatului transatlantic”, a adăugat el.

George Simion a afirmat, totodată, că partidul său va vota doar un premier AUR.

„AUR poate vota numai un premier propus de AUR și un Guvern din care să facă parte, altfel dorința noastră este întoarcerea la voința poporului. Nicușor Dan a fost grăbit și mă bucură că nu mai există tot felul de etichete. S-au răspândit tot felul de lucruri din partea unor oameni cu caractere îndoielnice.”

Întrebat dacă a avut o înțelegere cu președintele Nicușor Dan privind votarea guvernului Veștea, George Simion a afirmat:

„Publicul trebuie să știe că domnul Becali nu spune mereu adevărul, nu e adevărat că i-am promis lui Nicușor Dan că vom vota acest Guvern, poate domnul Becali a fost dezinformat de domnul Grindeanu, nu pot eu să apreciez spusele altor persoane.”

Varianta alegerilor anticipate

În ceea ce privește varianta alegerilor anticipate, el a dat de înțeles că da. „O variantă de premier din partea AUR se poate îndeplini... suntem într-o nouă etapă, totul este pe masă, așteptăm variantele și din partea celorlalte partide.”

El a afirmat, totodată, că „nu AUR a condus România până acum, ci PSD”.

„A fost o lună pierdută, trebuie să nu mai persistăm în greșeli”, a concluzionat George Simion.

Președintele Nicușor Dan a declanșat marți, 23 iunie, consultările de urgență la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou prim-ministru, după ce Guvernul propus de Adrian Veștea a picat dramatic în Parlament. Runda maraton de consultări include toate formațiunile politice și grupurile de neafiliați, într-o încercare de a debloca criza politică accentuată de boicotul și tensiunile din Legislativ.

Liderul AUR, George Simion, a fost însoțit de prim-vicepreședintele Petrișor Peiu, europarlamentarul Gheorghe Piperea și alți doi lideri din conducerea partidului.