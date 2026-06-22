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George Simion, anunț înainte de încheierea votului din Parlament: „Guvernul Veștea/Nicușor a picat”

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Liderul AUR, George Simion, a anunțat înainte de votul din Parlament că „Guvernul Veștea-Nicușor a picat la vot”. Acesta a părăsit plenul Parlamentului alături de mai mulți parlamentari ai formațiunii, după un discurs în care acuzat clasa politică de „trădarea intereselor românilor”.

George Simion Foto: Mediafax
George Simion Foto: Mediafax

În timpul ședinței, liderul George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor, a susținut un discurs în plen, în care a anunțat că formațiunea sa părăsește sala.

„Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea și de mâine așteptăm să ne croim un alt viitor pentru România, pentru țara noastră, pentru poporul român. AUR nu trădează și există o majoritate a românilor care nu trădează”, a declarat Simion.

După discurs, George Simion și mai mulți parlamentari AUR au părăsit plenul înainte de finalizarea procedurii de vot.

„Guvernul Veștea/Nicușor a picat la vot!”, a scris pe Facebook George Simion chiar în momentul în care în Parlament a început votul pentru învestirea Guvernului.

Plenul reunit al Parlamentului a dezbătut și a votat luni seară solicitarea de învestire a guvernului condus de Adrian Veștea, însă nu a reușit să obțină voturile necesare pentru a fi validat.

În urma votului, 189 de parlamentari au votat „pentru”, iar 23 s-au exprimat „împotrivă”, în condițiile în care majoritatea necesară pentru învestire era de 233 de voturi.

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