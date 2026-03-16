Pușcașii marini americani vor o „mantie” care să îi ascundă de camerele cu termoviziune

Corpul Pușcașilor Marini din Statele Unite caută să dezvolte un nou tip de echipament militar care să îi ajute pe soldați să se ascundă de sistemele moderne de detectare de pe câmpul de luptă, inclusiv de camerele cu termoviziune.

Pe câmpurile de luptă moderne sunt folosite tot mai multe tipuri de senzori, iar tehnologia de imagistică termică permite detectarea căldurii emise de oameni și vehicule în spectrul infraroșu. În războiul din Ucraina, multe drone sunt echipate cu astfel de camere, care pot identifica cu ușurință ținte chiar și pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă.

Experiența acestui conflict a determinat armata ucraineană să caute soluții pentru a evita detectarea. Acum, aceeași preocupare există și în rândul pușcașilor marini americani.

Un nou tip de camuflaj

Corpul Pușcașilor Marini a publicat miercuri un anunț prin care caută companii capabile să dezvolte un echipament special de camuflaj, numit „Multispectral Camouflage Overgarment”.

Potrivit documentului, echipamentul ar trebui să reducă probabilitatea ca un militar să fie detectat nu doar în spectrul vizibil, ci și în infraroșu apropiat și infraroșu cu undă scurtă. În același timp, ar trebui să diminueze semnătura termică în infraroșul cu undă medie și lungă, pentru a face mai dificilă detectarea de către senzorii termici.

Cu alte cuvinte, uniforma ar trebui să ascundă prezența militarilor atât în fața ochiului liber sau a dispozitivelor de vedere pe timp de noapte, cât și în fața senzorilor infraroșii avansați utilizați de drone și sisteme de supraveghere.

O mantie care acoperă întregul corp

Pentru a atinge acest obiectiv, armata americană caută un echipament conceput sub forma unei piese unice, de dimensiuni generoase, care să acopere complet corpul militarului, inclusiv echipamentul și armele pe care le poartă.

Documentul precizează că soldatul trebuie să poată îmbrăca această „mantie” în cel mult 15 secunde, peste uniformă și echipament, atât în misiuni reale, cât și în timpul antrenamentelor.

Un astfel de echipament ar putea reduce semnificativ distanța de la care un militar poate fi detectat, îngreunând identificarea sa atât de către senzori instalați la sol, cât și de drone sau alte platforme aeriene.

În plus, echipamentul trebuie să funcționeze în condiții meteorologice extreme și în medii variate de operare.

Zeci de mii de echipamente planificate

Corpul Pușcașilor Marini estimează că până în anul fiscal 2030 ar putea avea disponibile peste 61.000 de astfel de echipamente pentru militarii săi.

Armata americană recunoaște de mai mult timp necesitatea unor tehnologii capabile să reducă semnăturile electronice și termice ale soldaților. Totuși, proliferarea rapidă a dronelor ieftine echipate cu senzori avansați în războiul din Ucraina a accelerat nevoia dezvoltării unor astfel de sisteme.

În 2019, generalul Mark Milley, pe atunci șef al Statului Major al armatei americane, avertiza că sistemele moderne de identificare a țintelor sunt extrem de eficiente.

„Dacă o țintă poate fi văzută, atunci poate fi lovită cu muniții de precizie”, spunea el în fața congresmenilor americani, subliniind importanța tehnologiilor capabile să reducă semnăturile electronice și termice.

Lecțiile războiului din Ucraina

Analiștii militari spun că războiul din Ucraina a demonstrat cât de dificil este pentru trupele de la sol să se deplaseze fără a fi observate.

Secretarul armatei americane, Dan Driscoll, afirma anul trecut, într-un podcast dedicat analizei conflictelor, că pe câmpul de luptă modern „este aproape imposibil să te miști fără să fii văzut”.

Armata ucraineană a început deja să experimenteze cu echipamente menite să reducă semnătura termică a militarilor. În martie anul trecut, Brigada 56 Infanterie Motorizată „Mariupol” a publicat imagini video cu ceea ce a descris drept costume anti-termice.

„Aceasta nu este o fantezie. Este realitatea războiului modern”, au transmis militarii ucraineni.

Potrivit lor, astfel de echipamente ar putea schimba regulile pe câmpul de luptă, făcând soldații mult mai greu de detectat de către drone și camere cu termoviziune – un avantaj crucial pentru echipele de asalt, lunetiști, unități de recunoaștere sau misiuni de evacuare.