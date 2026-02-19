search
Joi, 19 Februarie 2026
Ședință extraordinară pentru marile reforme: Guvernul adoptă la pachet OUG-urile pentru administrație și economie

Reforme la pachet în Guvern. Executivul convoacă o ședință extraordinară la începutul săptămânii viitoare pentru a adopta simultan reforma administrativă și planul de relansare economică. Cele două ordonanțe de urgență sunt strâns legate.

FOTO Facebook / Guvernul României

Întrebată când va fi gata bugetul de stat pe 2026, Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a precizat că „intenția este de a fi realizat cât mai repede cu putință, un pilon esențial pentru constituirea bugetului pe anul în curs este chiar ordonanta care urmează sa fie adoptata săptămâna viitoare privind reforma în administrație”. 

Cele două ordonanțe de guvern, care sunt în proces de avizare, vor fi adoptate la începutul săptămânii viitoare. „Intenția este ca cele doua ordonante, împreună, pentru că am stabilit de la început că vor fi adoptate împreună, să fie adoptate într-o ședință extraordinară de guvern la începutul săptămânii viitoare”, a mai precizat aceasta. 

Cele două ordonanțe vor fi adoptate la începutul săptămânii viitoare, fiind nevoie, pe lângă avize, și de un vot în CES, în așa fel încât să fie parcursă integral procedura, lucru care necesită două, trei zile în plus, potrivit premierului. 

Proiectul de buget era programat inițial să ajungă în Parlament pe 20 februarie, având o țintă de deficit de 6,2%

