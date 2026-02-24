Șoferii care nu își achită amenzile de circulație vor rămâne fără permis. Calculul suspendării: o zi la fiecare 50 de lei

Șoferii care nu plătesc amenzile rutiere riscă suspendarea permisului de conducere, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate marți, 24 februarie, în ședință extraordinară de Guvern. Măsura introduce un mecanism automat de sancționare, care prevede o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei amendă neachitată.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că mecanismul a fost stabilit împreună cu Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției, cu termene clare prevăzute în ordonanță.

După expirarea perioadei legale de plată a amenzii, cazul este comunicat autorității locale, care va emite o somație de plată și va avertiza șoferul cu privire la riscul suspendării permisului.

Dacă amenda nu este achitată nici după această etapă, procedura se va derula automat printr-o platformă digitală interconectată între autoritățile locale și Ministerul de Interne. Șoferul nu va fi nevoit să se prezinte la Poliția Rutieră și nici să predea fizic permisul. După 90 de zile, care includ cele 15 zile inițiale de plată, dreptul de a conduce va fi suspendat automat.

„Propunerea colegilor de la MAI, cu care am fost de acord, este aceea ca pentru fiecare 50 de lei amendă să se aplice o zi de suspendare și acest mecanism este propus a intra în vigoare peste șase luni de zile, până în momentul în care pregătim aceste platforme digitale care vor fi interconectate. De asemenea, normele de aplicare se vor propune de Ministerul de Interne cu Ministerul Dezvoltării prin hotărâre de guvern”, a explicat Cseke Attila.

Normele de aplicare urmează să fie stabilite prin hotărâre de Guvern, de către Ministerul de Interne și Ministerul Dezvoltării.

Autoritățile susțin că măsura urmărește creșterea gradului de colectare a amenzilor și responsabilizarea șoferilor.