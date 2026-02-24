search
Marți, 24 Februarie 2026
Alexandru Rogobete: „Spitalele publice și serviciile de ambulanță sunt exceptate de la această tăiere de 10%”. Ce alte instituții scapă

Publicat:

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a precizat marți seară că spitalele publice, serviciile de ambulanță și mai multe instituții esențiale din domeniul medical vor fi exceptate de la reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal decisă de Guvern. Măsura, spune oficialul, este necesară pentru a evita destabilizarea sistemului sanitar și pentru a proteja siguranța pacienților.

Criteriile de performanță rămân o prioritate, spune ministrul. FOTO FB Alexandru Rogobete
Criteriile de performanță rămân o prioritate, spune ministrul. FOTO FB Alexandru Rogobete

„Așa cum am spus încă de la început, sistemul de sănătate are particularitățile lui. O reducere contabilă, liniară, de 10% a cheltuielilor de personal nu ar fi ajutat dezvoltarea sistemului. Dimpotrivă, ar fi putut genera destabilizare și o criză serioasă într-un domeniu deja solicitat la maximum. Astăzi, prin Ordonanță de Urgență adoptată de Guvernul României, spitalele publice și serviciile de ambulanță sunt exceptate de la această tăiere de 10%. Este o decizie care protejează stabilitatea sistemului și, implicit, siguranța pacienților”, a scris Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

„Criteriile de performanță rămân o prioritate”

Ministul Sănătății a subliniat însă că „această măsură nu înseamnă renunțarea la reformă”.

„Dimpotrivă. Criteriile de performanță rămân o prioritate, iar actul normativ care le reglementează este într-un stadiu avansat de elaborare. Începând de săptămâna viitoare, vom avea întâlniri cu sindicatele, societățile profesionale și cu Colegiul Medicilor din România pentru definitivarea detaliilor înainte de aprobare”, a mai spus Rogobete.

La nivelul Ministerului Sănătății, s-a decis ca institutele de medicină legală, centrele de transfuzie și Agenția Națională de Transplant să fie, de asemenea, exceptate de la acest calcul, a mai precizat ministrul, explicând că măsurile de eficientizare aplicate anul trecut permit atingerea obiectivelor bugetare fără a afecta structurile esențiale din sănătate:

 „Reorganizarea ministerului și măsurile de eficientizare deja aplicate în 2025 ne permit să ne încadrăm în obiectivele de reducere fără a afecta aceste structuri esențiale. Este un moment important. Mulțumesc tuturor celor care au înțeles că sănătatea nu poate fi tratată strict contabil și au susținut argumentele noastre. Ceea ce am promis public s-a realizat prin dialog, echilibru și responsabilitate.Încrederea ne face bine”.

