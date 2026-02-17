Bolojan, despre pensiile magistraților: „Sper ca, în al 12-lea ceas, CCR să ia o decizie”. Premierul avertizează că românii nu vor accepta privilegii

Decizia pe care Curtea Constituțională urmează să o dea privind pensiile magistraților devine un test major pentru credibilitatea instituțiilor, avertizează premierul Ilie Bolojan. Șeful Executivului spune că amânările repetate au erodat încrederea publică, iar românii nu vor mai accepta privilegii precum pensii egale cu salariile sau retrageri din activitate la 48 de ani, în timp ce statul se luptă cu deficite uriașe și presiuni bugetare.

Pemierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu la TVR1, că România se confruntă cu limite bugetare severe, iar autoritățile locale trebuie să își reducă dependența de fondurile de la bugetul național. Șeful Executivului a subliniat că statul nu mai poate susține cheltuieli care depășesc posibilitățile reale ale economiei.

Întrebat cum pot fi obligate administrațiile locale să se gospodărească fără sprijin suplimentar de la centru, premierul a explicat că România a ajuns într-o situație critică după ani de cheltuieli excesive.

„În România erau acoperite o pătrime din salarii și aproape jumătate din investiții prin autoritățile locale. Suntem o țară rămasă în urmă, iar țara noastră nu mai are resursele necesare. Eu nu voi fi niciodată populist. Este o realitate pe care nu o putem nega”, a spus Bolojan.

Premierul a avertizat că orice semnal de instabilitate politică sau fiscală se traduce imediat în costuri mai mari pentru România:

„Orice astfel de semnal nu face decât să crească dobânzile pe care le plătim la împrumuturi.”

Ilie Bolojan a adăugat:

„Cred că românii știu că suntem în guvernare, că aceste decizii le-am luat de comun acord, așteaptă de la noi responsabilitate și dacă nu recunoaștem această stare de nemulțumire și votul anti-sistem care a fost dat în alegerile din 2025 și din 2024, înseamnă că nu înțelegem că există o stare de nemulțumire a cetățenilor noștri față de nedreptățile din politică pe care încă n-au reușit să le corectăm în totalitate”

Ce spune premierul despre amânările de până acum în privința pensiilor magistraților: „Sunt de natură să crească încrederea în CCR sau în sistemul politic”

Șeful Executivului a comentat și situația pensiilor speciale, în contextul în care, Curtea Constituțională urmează să se pronunțe pe 18 februarie, cu privire la constituţionalitatea legii pensiilor magistraţilor, după ce, săptămâna trecută, CCR a amânat din nou, pentru a 5-a oară pronunțarea asupra reformei pensiilor speciale, ca urmare a faptului că Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

„Mă gândesc că mâine CCR-ul se va pronunța pe pensiile de la magistrați. Amânările care au fost până acum și toate dezbaterile din spațiul public pe această temă, cu siguranță nu sunt de natură să crească nici încrederea în Curtea Constituțională, nici în sistemul de justiție și nici în sistemul politic, pentru că niciun român nu va accepta că o pensie trebuie să fie cât ultimul salariu și că cineva care este în deplinătatea forțelor fizice și intelectuale poate să plece la pensie la 48-50 de ani. Este o situație anormală, plus la o diferență de pensie față de medie care este insuportabilă. Deci aceste lucruri nu ne ajută și dacă partidele care suntem astăzi în guvernare nu vom dovedi în acești ani că suntem în stare să oferim cetățenilor țării noastre livrabile, că lucrăm în interesul lor, că finalizăm proiecte, că suntem serioși, cu siguranță în 2028 vom avea un vot de care vom putea discuta atunci dacă vom ajunge să mai dialogăm”, a afirmat premierul.





Întrebat la ce se așteaptă mâine, după cinci amânări succesive, premierul a răspuns:

„Ceea ce pot să spun este că acest proiect a fost pregătit de guvern cu respectarea tuturor prevederilor constituționale, ținând cont de deciziile pe care CCR le-a dat și căutând să răspundem atât la o necesitate care deriva dintr-o realitate și din punctul meu de vedere acest proiect este constituțional, dar asta este, v-am spus, perspectiva noastră. În ceea ce privește ceea ce va decide Curtea, asta desigur rămâne de văzut. Eu sper ca în al doisprezecelea ceas să ia o decizie. Oricum, se va constata, din păcate, că așa cum am notificat Curtea Constituțională, mi s-a părut de bun simț ca toți să știe în ce context se ia o decizie, în condițiile în care se amână o astfel de decizie este foarte probabil ca România să piardă cei 231 de milioane de euro care sunt reținuți din cererea de plată anterioară”

În același interviu, șeful Guvernului a avertizat că partidele aflate la guvernare vor plăti electoral dacă nu livrează rezultate concrete:

„Dacă nu vom dovedi că suntem în stare să lucrăm în interesul oamenilor, în 2028 vom discuta despre un alt vot”.

Ce prevede reforma pensiilor speciale

Amintim că proiectul de reformă aflat în prezent pe masa Curții Constituționale vizează schimbarea formulei de calcul a pensiei, care ar urma să fie stabilită la 55% din media indemnizațiilor brute realizate în ultimii cinci ani de activitate, cu un plafon de cel mult 70% din ultima indemnizație netă.

În același timp, documentul propune majorarea vechimii minime necesare pentru pensionare de la 25 la 35 ani, precum și creșterea vârstei de pensionare până la 65 de ani. Noile reguli ar urma să fie introduse treptat. Proiectul prevede o perioadă de tranziție de 15 ani, care ar începe la 1 ianuarie 2026, interval în care vârsta de pensionare ar crește gradual, cu câte un an. Potrivit acestei propuneri, în 2042 magistrații ar urma să poată ieși la pensie la vârsta de 65 ani.