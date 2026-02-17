search
Marți, 17 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bolojan, despre pensiile magistraților: „Sper ca, în al 12-lea ceas, CCR să ia o decizie”. Premierul avertizează că românii nu vor accepta privilegii

0
0
Publicat:

Decizia pe care Curtea Constituțională urmează să o dea privind pensiile magistraților devine un test major pentru credibilitatea instituțiilor, avertizează premierul Ilie Bolojan. Șeful Executivului spune că amânările repetate au erodat încrederea publică, iar românii nu vor mai accepta privilegii precum pensii egale cu salariile sau retrageri din activitate la 48 de ani, în timp ce statul se luptă cu deficite uriașe și presiuni bugetare.

Pemierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu la TVR1, că România se confruntă cu limite bugetare severe, iar autoritățile locale trebuie să își reducă dependența de fondurile de la bugetul național. Șeful Executivului a subliniat că statul nu mai poate susține cheltuieli care depășesc posibilitățile reale ale economiei.

Întrebat cum pot fi obligate administrațiile locale să se gospodărească fără sprijin suplimentar de la centru, premierul a explicat că România a ajuns într-o situație critică după ani de cheltuieli excesive.

„În România erau acoperite o pătrime din salarii și aproape jumătate din investiții prin autoritățile locale. Suntem o țară rămasă în urmă, iar țara noastră nu mai are resursele necesare. Eu nu voi fi niciodată populist. Este o realitate pe care nu o putem nega”, a spus Bolojan.

Premierul a avertizat că orice semnal de instabilitate politică sau fiscală se traduce imediat în costuri mai mari pentru România:

Orice astfel de semnal nu face decât să crească dobânzile pe care le plătim la împrumuturi.”

Ilie Bolojan a adăugat:

„Cred că românii știu că suntem în guvernare, că aceste decizii le-am luat de comun acord, așteaptă de la noi responsabilitate și dacă nu recunoaștem această stare de nemulțumire și votul anti-sistem care a fost dat în alegerile din 2025 și din 2024, înseamnă că nu înțelegem că există o stare de nemulțumire a cetățenilor noștri față de nedreptățile din politică pe care încă n-au reușit să le corectăm în totalitate”

Ce spune premierul despre amânările de până acum în privința pensiilor magistraților: „Sunt de natură să crească încrederea în CCR sau în sistemul politic”

Șeful Executivului a comentat și situația pensiilor speciale, în contextul în care, Curtea Constituțională urmează să se pronunțe pe 18 februarie, cu privire la constituţionalitatea legii pensiilor magistraţilor, după ce, săptămâna trecută, CCR a amânat din nou, pentru a 5-a oară pronunțarea asupra reformei pensiilor speciale, ca urmare a faptului că  Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).  

„Mă gândesc că mâine CCR-ul se va pronunța pe pensiile de la magistrați. Amânările care au fost până acum și toate dezbaterile din spațiul public pe această temă, cu siguranță nu sunt de natură să crească nici încrederea în Curtea Constituțională, nici în sistemul de justiție și nici în sistemul politic, pentru că niciun român nu va accepta că o pensie trebuie să fie cât ultimul salariu și că cineva care este în deplinătatea forțelor fizice și intelectuale poate să plece la pensie la 48-50 de ani. Este o situație anormală, plus la o diferență de pensie față de medie care este insuportabilă. Deci aceste lucruri nu ne ajută și dacă partidele care suntem astăzi în guvernare nu vom dovedi în acești ani că suntem în stare să oferim cetățenilor țării noastre livrabile, că lucrăm în interesul lor, că finalizăm proiecte, că suntem serioși, cu siguranță în 2028 vom avea un vot de care vom putea discuta atunci dacă vom ajunge să mai dialogăm”, a afirmat premierul.

Constituţionalitatea legii pensiilor magistraţilor, pe masa CCR. FOTO INQUAM Photos Octav Ganea
Constituţionalitatea legii pensiilor magistraţilor, pe masa CCR. FOTO INQUAM Photos Octav Ganea


Întrebat la ce se așteaptă mâine, după cinci amânări succesive, premierul a răspuns:

„Ceea ce pot să spun este că acest proiect a fost pregătit de guvern cu respectarea tuturor prevederilor constituționale, ținând cont de deciziile pe care CCR le-a dat și căutând să răspundem atât la o necesitate care deriva dintr-o realitate și din punctul meu de vedere acest proiect este constituțional, dar asta este, v-am spus, perspectiva noastră. În ceea ce privește ceea ce va decide Curtea, asta desigur rămâne de văzut. Eu sper ca în al doisprezecelea ceas să ia o decizie. Oricum, se va constata, din păcate, că așa cum am notificat Curtea Constituțională, mi s-a părut de bun simț ca toți să știe în ce context se ia o decizie, în condițiile în care se amână o astfel de decizie este foarte probabil ca România să piardă cei 231 de milioane de euro care sunt reținuți din cererea de plată anterioară”

Citește și: Nicuşor Dan critică noua amânare a CCR privind legea pensiilor magistraţilor: „Evident, o tergiversare”

În același interviu, șeful Guvernului a avertizat că partidele aflate la guvernare vor plăti electoral dacă nu livrează rezultate concrete:

„Dacă nu vom dovedi că suntem în stare să lucrăm în interesul oamenilor, în 2028 vom discuta despre un alt vot”.

Ce prevede reforma pensiilor speciale

Amintim că proiectul de reformă aflat în prezent pe masa Curții Constituționale vizează schimbarea formulei de calcul a pensiei, care ar urma să fie stabilită la 55% din media indemnizațiilor brute realizate în ultimii cinci ani de activitate, cu un plafon de cel mult 70% din ultima indemnizație netă.

În același timp, documentul propune majorarea vechimii minime necesare pentru pensionare de la 25 la 35 ani, precum și creșterea vârstei de pensionare până la 65 de ani. Noile reguli ar urma să fie introduse treptat. Proiectul prevede o perioadă de tranziție de 15 ani, care ar începe la 1 ianuarie 2026, interval în care vârsta de pensionare ar crește gradual, cu câte un an. Potrivit acestei propuneri, în 2042 magistrații ar urma să poată ieși la pensie la vârsta de 65 ani.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
digi24.ro
image
12 județe și Capitala, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm
stirileprotv.ro
image
Alerte în toată țara pentru „cel mai crunt episod de iarnă de anul acesta”. Raed Arafat, pentru Gândul: „Zăpezi de până la 50 de cm în Capitală”. Comitet de urgență în București
gandul.ro
image
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
mediafax.ro
image
Ce cântec i-au compus fanii Rapidului lui Costel Gâlcă: “Fii şi tu mai implicat! Arată că eşti bărbat”
fanatik.ro
image
Proiectul de la Bicaz al miliardarului Iulian Dascălu: centrală îngropată sub munte, lac nou și kilometri de tuneluri
libertatea.ro
image
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o nouă rundă de discuții
digi24.ro
image
Ilie Dumitrescu, atacat de interlopi în Centrul Vechi. Episod șocant de acum 18 ani: „Am avut pistol la cap, am avut cuțit la gât să-l salvăm”
gsp.ro
image
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
digisport.ro
image
În 2026 trecem la ora de vară mai repede: noaptea în care pierdem o oră de somn
stiripesurse.ro
image
Capitala și încă 12 județe au intrat sub alertă meteo de viscol, ger, polei și ninsori. Şefa ANM: "Nu excludem să emitem cod roşu"
antena3.ro
image
Ce salarii iau cei 200 de directori din STB. Cu 250 de economişti, societatea a ajuns la datorii uriaşe
observatornews.ro
image
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Ce este norma de hrană pentru bugetari, cine o primește și în ce țări europene mai există această componentă la salariu
playtech.ro
image
La nunta lui Florentin Petre, Florin Prunea a avut parte de cel mai neașteptat moment. Ce s-a întâmplat i-a uimit pe mulți
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nici n-a stat la discuții: prima reacție a lui Cristi Chivu, după ce a fost criticat de legendele Italiei
digisport.ro
image
Înfrângere de proporții pentru Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, în interiorul PNL
stiripesurse.ro
image
Raed Arafat, avertizare pentru toți românii în privința viscolului puternic: „RĂMÂNEȚI ACASĂ”
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
DOCUMENT. OUG a fost publicată pe când liderii Coaliţiei se certau la Cotroceni. Toţi românii sunt afectaţi!
romaniatv.net
image
Schema de ajutor la gaze pentru clienții casnici. Ministerul Energiei propune cum va fi reglementat prețul la gaze de la 1 aprilie 2026
mediaflux.ro
image
Ilie Dumitrescu, atacat de interlopi în Centrul Vechi. Episod șocant de acum 18 ani: „Am avut pistol la cap, am avut cuțit la gât să-l salvăm”
gsp.ro
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați ar fi ucis cu cruzime copii și femei. Cum s-ar fi organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Horoscop 18 februarie. Pentru Balanțe urmează o perioadă grea, Peștii ar putea avea parte de lecții dure dacă repetă greșeli din trecut
click.ro
image
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
click.ro
image
O perioadă magică începe pentru 3 zodii, din 21 februarie. Soarele răsare de unde te aștepți mai puțin
click.ro
sarah ferguson jpg
Proxenetism la Palat? Ducesa i-a oferit lui Jeffrey Epstein o femeie „singură și cu un corp grozav”. Nici fiicele ei n-au scăpat
okmagazine.ro
Prințul Andrew alias Andrew Mountbatten Windsor GettyImages 2235212218 jpg
Palatul Buckingham, transformat de Andrew într-un bordel! A distrus respectul pentru Casa Regală
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
633158781 1463378002463715 1246197978688615498 n jpg
Statuetă neolitică foarte rară, veche de 7.500 de ani, descoperită în Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
image
Horoscop 18 februarie. Pentru Balanțe urmează o perioadă grea, Peștii ar putea avea parte de lecții dure dacă repetă greșeli din trecut

OK! Magazine

image
Scandalul uitat cu amantul care-i suge degetul de la picior, prin care Sarah Ferguson a umilit regalitatea în anii '90

Click! Pentru femei

image
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie