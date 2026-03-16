Concedii medicale neplătite de ani de zile și firme în pragul blocajului. Datoriile statului au trecut de 4 miliarde de lei

Statul român nu are fonduri suficiente pentru a achita toate concediile medicale, iar datoriile acumulate către firme depășesc 4,1 miliarde de lei, unele restante de mai bine de trei ani. Întârzierile pun presiune pe mii de companii, în special pe cele mici, care riscă blocaje financiare și chiar faliment, potrivit TVR Info.

Deși legea prevede că statul trebuie să ramburseze concediile medicale în maximum 60 de zile, în realitate, multe firme își primesc banii după perioade mult mai lungi.

Raluca Duțu, antreprenor, spune că are de recuperat aproximativ 15.000 de lei, restanțe acumulate în opt luni pentru cinci dosare de concedii medicale. Situația ei nu este singulară. Companiile a mii antreprenori din țară se confruntă cu aceeași problemă.

Consultanții fiscali atrag atenția că întârzierile afectează grav bugetele firmelor.

„O companie mică, cu câteva concedii medicale de durată, poate ajunge în blocaj: nu își mai poate plăti furnizorii sau obligațiile către stat”, explică Luminița Obaciu, consultant fiscal.

Dacă decontarea nu se face în trei ani, datoria se șterge

În cazul în care decontarea nu este făcută în termen de trei ani, datoria se prescrie, iar firma pierde definitiv banii. Avocații le recomandă antreprenorilor să notifice CNAS și, dacă nu primesc răspuns în 30 de zile, să se adreseze instanței pentru a solicita penalități și dobânzi.

Ce spune CNAS

Într-un răspuns transmis Știrilor TVR, Casa Națională de Asigurări de Sănătate afirmă că pentru a acoperi datoriile este nevoie de majorarea contribuțiilor plătite de angajatori către fondul de sănătate.

La ora actuală, pentru un salariu minim, angajatorul plătește 84 de lei contribuție asiguratorie pentru muncă, iar doar 30% din această sumă merge către sănătate. CNAS propune creșterea procentului la cel puțin 40%.

Alte soluții propuse

Fiscaliștii sugerează o variantă alternativă: ca sumele restante să fie compensate cu taxele și impozitele datorate de firme statului, o măsură care ar reduce presiunea asupra companiilor, dar ar putea afecta bugetul public din care se plătesc salariile și pensiile.

Anul trecut, peste 3 milioane de români au beneficiat de concediu medical, ceea ce a crescut semnificativ presiunea asupra sistemului de sănătate și a bugetului CNAS.