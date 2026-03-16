Un autoturism a luat foc, luni seară, într-o zonă Mazepa 2 din Galați, provocând panică în rândul celor aflați în apropiere. Mașina a fost rapid cuprinsă de flăcări, însă intervenția promptă a șoferului și a oamenilor din zonă a împiedicat extinderea incendiului la alte vehicule parcate în apropiere.

Sursa video: Grupul șoferilor din Galați

Potrivit informațiilor disponibile, șoferul a observat fum ieșind de sub capotă în timp ce se afla la volan. Bărbatul a reușit să iasă rapid din autoturism pentru a-și salva viața, înainte ca focul să se extindă.

Într-un gest de prezență de spirit, acesta a împins mașina care deja era cuprinsă de flăcări pentru a o îndepărta de celelalte autoturisme parcate în zonă, evitând astfel riscul ca incendiul să se extindă. Oamenii aflați în apropiere l-au ajutat să mute vehiculul într-o zonă mai sigură. Tot șoferul a fost cel care a apelat imediat numărul unic de urgență 112 pentru a cere ajutor.

La fața locului au ajuns pompierii, care au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. Incendiul a fost lichidat în scurt timp, iar intervenția a împiedicat producerea unor pagube mai mari.

În urma verificărilor, pompierii au stabilit că, cel mai probabil, incendiul a fost provocat de un scurtcircuit produs la motorul autoturismului. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.