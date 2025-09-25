Ministrul Apărării: „La rectificare, toate ministerele au vrut mai mulți bani. Vom avea o formă finală mâine”

Rectificarea bugetară urmează să fie adoptată marțea viitoare de Guvern, a anunțat, joi, ministrul Apărării, Ionuț Moşteanu, care a precizat că forma finală a proiectului va fi pusă în consultare vineri dimineața.

„La rectificare, toate ministerele au vrut mai mulţi bani. Una peste alta au vrut cred că în jur de 70 de miliarde şi sunt disponibile vreo 23 - 25 de miliarde. Vom avea o formă finală mâine, care va fi pusă în consultare mâine dimineaţă, aşa cum a anunţat Alexandru Nazare în şedinţa de Guvern”, a declarat Ionuţ Moşteanu, citat de Agerpres.

„Vom vedea forma finală”

Ministru Apărării a precizat că marţi va fi aprobată în şedinţa de guvern rectificarea.

„Încă o şedinţă de coaliţie luni dimineaţă pe acest subiect, marţi va fi aprobată în şedinţa de Guvern. Vom vedea forma finală", a afirmat Moşteanu, joi, după şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării”, a spus Moșteanu.

Amintim că, joi dimineață, 25 septembrie, Coaliția de guvernare s-a reunit la Palatul Victoria pentru a decide împărțirea fondurilor în cadrul rectificării bugetare, într-o ședință anunțată de premierul Ilie Bolojan ca fiind una „tensionată”.

Săptămâna trecută, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, în contextul rectificării bugetare, că nu se aşteaptă ca în zona sănătăţii să fie tăieri, dar nici creşteri, „dar ne aşteptăm la un buget echilibrat, care să ne asigure până la finalul anului bugetul necesar pentru plata salariilor”