Ministerele cer de trei ori mai mulți bani la rectificare decât are Guvernul disponibil

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat joi că la rectificare toate ministerele au vrut mai mulţi bani, în jur de 70 de miliarde şi sunt disponibili vreo 23-25 de miliarde.

”La rectificare toate ministerele au vrut mai mulţi bani. Una peste alta, au vrut cred că în jur de 70 de miliarde şi sunt disponibili vreo 23-25 de miliarde”, a spus ministrul Apărării, după şedinţa CSAT.

Moşteanu a precizat că vor avea o formă finală, vineri, care va fi pusă în consultare publică, aşa cum a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare în şedinţa de guvern.

Ionuţ Moşteanu a spus că va mai fi încă o şedinţă de coaliţie luni dimineaţă, pe acest subiect, iar marţi va fi aprobată în şedinţa de guvern rectificarea, scrie News.

Ministerele Transporturilor, Dezvoltării și Muncii vor beneficia de cele mai mari alocări, potrivit unor surse guvernamentale.

Ministerul Dezvoltării are în vedere efectuarea plăților prin programul „Anghel Saligny”. La Ministerul Muncii, solicitarea a fost de 2,5 miliarde de lei, bani necesari pentru plata compensărilor la energie pentru consumatorii casnici și pentru asistența socială, însă instituția s-ar putea descurca și cu 1,6 miliarde de lei.

Surse guvernamentale spun că Executivul ia în calcul o a doua rectificare bugetară până la finalul anului, urmând să caute fonduri suplimentare pentru a acoperi restul necesarului financiar.