Reacții în lumea politică după victoria lui Cristian Mungiu la Cannes. Bolojan: „Ne bucurăm să vedem un cineast român apreciat la cel mai înalt nivel”

După ce Cristian Mungiu a câștigat sâmbătă, 23 mai, marele trofeu Palme d’Or cu pelicula „Fjord”, mai mulți politicieni au transmis mesaje de felicitare regizorului român.

Premierul interimar Ilie Bolojan l-a felicitat pe regizor, adăugând că „este o reușită care vorbește despre talent, muncă și despre felul în care cultura română poate ajunge în marile spații internaționale.”

„Felicitări lui Cristian Mungiu pentru premiul obținut la Festivalul de Film de la Cannes.

Este o reușită care vorbește despre talent, muncă și despre felul în care cultura română poate ajunge în marile spații internaționale.

Ne bucurăm să vedem un cineast român apreciat la cel mai înalt nivel și îi mulțumim pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România”, a transmis Bolojan pe Facebook.

La rândul său, ministrul interimar al Culturii, András Demeter, l-a felicitat pe regizor și pe toți cei „care au crezut în idee și au produs/coprodus acest proiect cinematografic!”.

„Felicitări Cristian MUNGIU, echipei filmului FJORD, tuturor celor care au crezut în idee și au produs/coprodus acest proiect cinematografic! Chapeau bas, Maître!”, i-a transmis ministrul.

Și ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, spune că se bucură de succesul filmului Fjord.

„Bună dimineața! Voi pentru ce vă bucurați la început de zi? Eu de Fjord și premiul câștigat aseară la Cannes! Felicitări, Cristian Mungiu! Al doilea premiu Palme d'Or câștigat! Un continent întreg a vorbit ieri de România!”, a declarat aceasta.

Ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a afirmat că premiul de sâmbătă seară oferit peliculei este „o reușită rară, care îl așază pe Cristian Mungiu în galeria marilor regizori ai cinematografiei mondiale.”

Cristian Mungiu, acuzat de „propagandă reacționară” la Cannes, după prezentarea filmului „Fjord”, inspirat din cazul unei familii de români din Norvegia

„Ce performanță extraordinară! Cristian Mungiu a câștigat premiul Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes pentru filmul «Fjord» — pentru a doua oară în cariera sa, după triumful istoric din 2007 cu «4 luni, 3 săptămâni și 2 zile».

Este o reușită rară, care îl așază pe Cristian Mungiu în galeria marilor regizori ai cinematografiei mondiale.

Călduroase felicitări pentru Cristian Mungiu, întreaga echipă a filmului, precum și pentru Sebastian Stan și Renate Reinsve pentru această reușită remarcabilă! România strălucește din nou la Cannes.”

Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, spune că premiul reprezintă „un moment de mândrie pentru România”.

„Felicitări, Cristian Mungiu! Al doilea Palme d’Or la Cannes, la 19 ani după primul. O reușită remarcabilă și un moment de mândrie pentru România. Ați spus pe scenă că filmul este o pledoarie pentru empatie - o valoare de care avem nevoie astăzi mai mult ca oricând.

Felicitări și vă mulțumim, Cristian Mungiu, Sebastian Stan, și întregii echipe, că ne-ați adus o nouă bucurie.”

Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, a vorbit despre tema filmului, „care tratează o temă sensibilă pentru orice diasporean: Abuzul copiilor și teama de a intra în vizorul serviciilor sociale ale statului gazdă.”

Cristian Mungiu câștigă marele trofeu Palme d’Or la Festivalul de la Cannes cu filmul „Fjord”

„Nu am văzut încă filmul, abia aștept să îl văd, deocamdată îl felicit pe celebrul regizor, pe actorii români, scandinavi și alții, care au contribuit la această reușită fantastică.

Într-o țară ca a noastră, câteva vârfuri culturale ne salvează reputația internațională mereu.”

Cristian Mungiu a câștigat marele trofeu cu pelicula „Fjord”, o dramă inspirată dintr-un caz real, care a stârnit reacții puternice atât în rândul publicului, cât și al criticilor internaționali. Este al doilea Palme d’Or din cariera regizorului român, după succesul obținut în 2007 cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

Regizorul a primit pentru „Fjord” patru trofee: Premiul François Chalais (François Chalais Prize), Prix de la Citoyenneté (Citizenship Award), Premiul Juriului Ecumenic (Ecumenical Jury Prize) şi Premiul FIPRESCI (International Critics' Prize).