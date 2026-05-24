Un moment inedit a avut loc sâmbătă seară, 23 mai, la Festivalul de Film de la Cannes, când Cristian Mungiu și actrița scoțiană Tilda Swinton și-au sărutat reciproc mâna, după ce trofeul Palme d’Or i-a fost înmânat regizorului român.

Cei doi și-au sărutat reciproc mâinile pe scenă, într-un gest de respect și admirație, surprins de fotografii prezenți la ceremonie.

Palme d’Or-ul celei de-a 79-a ediții a Festivalului de la Cannes a fost înmânat de actrița scoțiană Tilda Swinton.

Cristian Mungiu a câștigat marele trofeu cu pelicula „Fjord”, o dramă inspirată dintr-un caz real, care a stârnit reacții puternice atât în rândul publicului, cât și al criticilor internaționali. Este al doilea Palme d’Or din cariera regizorului român, după succesul obținut în 2007 cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

După ce a primit premiul, regizorul a susținut un discurs emoționant despre cinema, societate și responsabilitatea generațiilor actuale.

„Savurați clipa de față. Lăsați-mi asta”, a spus regizorul român la urcarea pe scenă. „Prima dată este o surpriză. Apoi vine plăcerea. Ne amintim întotdeauna de a doua oară. Această seară va rămâne gravată în memoria mea.”

Cineastul a vorbit și despre mesajul filmului „Fjord”, pe care îl consideră „un angajament împotriva oricărei forme de integrism” și „un pledoarie pentru empatie”.

„Starea lumii nu este cea mai bună. Nu sunt foarte mândru de ceea ce le las copiilor noştri. Schimbarea ar trebui să înceapă cu noi. Trebuie să vorbim despre lucrurile relevante, iar acestea sunt la îndemână. Ne-am asumat riscul de a ne ridica vocea. Ceea ce simt eu este radicalizarea şi fracturarea societăţii. Acest film este un angajament împotriva oricărei forme de integrism, un pledoarie pentru empatie, pe care trebuie să o aplicăm mai des”, a declarat Cristian Mungiu în fața publicului de la Cannes.

Cristian Mungiu primit pentru „Fjord” patru trofee: Premiul François Chalais (François Chalais Prize), Prix de la Citoyenneté (Citizenship Award), Premiul Juriului Ecumenic (Ecumenical Jury Prize) şi Premiul FIPRESCI (International Critics' Prize).

Producția îi are în rolurile principale pe actorii nominalizați la Oscar Sebastian Stan și Renate Reinsve.