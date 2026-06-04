Video Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru. Premierul desemnat a anunțat un „guvern de specialiști”

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi, 4 iunie, pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, care are la dispoziție zece zile pentru a obține sprijinul parlamentar necesar formării unei majorități și învestirii noului Guvern. Șeful statului a subliniat că decizia sa este una de responsabilitate și așteaptă, la rândul său, același nivel de seriozitate din partea clasei politice pentru a asigura stabilitatea guvernării.



UPDATE 18.11 Eugen Tomac vrea un guvern de specialiști și „restabilirea încrederii în stat”

Eugen Tomac a afirmat, în urma desemnării sale, că tratează această misiune cu „onoare și responsabilitate”, precizând că își propune formarea unui Executiv alcătuit din specialiști și recâștigarea încrederii publice în instituțiile statului.

„Este o onoare și responsabilitate această desemnare de a forma viitorul guvern al României. Primesc încrederea dumneavoastră cu recunoștință și cu gândul la toți cetățenii României. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem. Cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună. Viziunea mea este clară: România se află într-un moment care cere, înainte de orice, responsabilitate. Doar așa putem oferi României direcția clară de care avem nevoie”, a transmis Tomac.

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Acesta a subliniat că responsabilitatea trebuie să stea la baza tuturor deciziilor guvernamentale, inclusiv în plan economic și instituțional.

„Spun responsabilitate pentru că este temelia pe care se construiește totul. Doar așa investițiile vor continua să vină în țara noastră, reformele vor aduce rezultate, iar instituțiile statului vor recâștiga încrederea cetățenilor pentru care lucrează”, a adăugat el.

Eugen Tomac a precizat că își asumă formarea unei echipe guvernamentale profesioniste și a făcut apel la dialog politic cu toate forțele democratice și pro-occidentale din Parlament.

„Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă, care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice democratice și pro-occidentale pentru a investi un guvern cu o singură agendă: binele comun al cetățenilor României. Înțeleg mizele politice, sunt legitime într-un stat democratic, dar România are nevoie de proiecte naționale duse până la capăt”, a mai spus acesta.

El a anunțat că va propune un guvern tehnic, format din specialiști, care să continue direcția pro-europeană și pro-atlantică a României.

„Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic. Vom menține direcția de apartenență la familia europeană, consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite și relevanța în cadrul NATO. Competitivitatea economică este esențială, pentru că doar o economie puternică poate susține bunăstarea cetățenilor”, a declarat Tomac.

Acesta a mai evidențiat ca priorități accesarea fondurilor din PNRR și aderarea la OCDE, precum și întărirea securității naționale în contextul războiului de la graniță.

„Fondurile PNRR și aderarea la OCDE sunt obiective importante, dar pot fi atinse doar prin seriozitate și credibilitate. Garantarea securității țării rămâne o obligație fundamentală a statului. Avem un război la graniță și îi vedem impactul. Echipa guvernamentală va acționa cu responsabilitate față de bugetul public și va respecta angajamentele internaționale ale României. Cetățeanul va fi în centrul fiecărui efort”, a conchis Eugen Tomac.

UPDATE 18.00 Nicușor Dan: „România are nevoie de responsabilitate, nu de conflicte politice”

Președintele Nicușor Dan a decis să îi încredințeze lui Eugen Tomac mandatul de a încerca formarea unui nou Guvern, în urma mai multor săptămâni de consultări cu liderii principalelor formațiuni parlamentare.

„Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma Guvernul din poziția de Prim-ministru. E un moment important și, de aceea, e important să spun câteva lucruri, înainte de a vorbi de ce vom face și despre domnul Tomac, de unde am pornit și unde suntem azi. În mai 2025, românii au avut alegeri. Au ieșit în număr mare la vot. În opinia mea, au votat mai mult negativ decât pozitiv, pentru că aveau două frici, două temeri. Prima temere, că direcția pro-occidentală a României poate să fie pusă în discuție. Și a doua temere, economică, o temere de destabilizare financiară, scădere de rating, retragere de bani din România, creștere de rate, inflație pe scurt, o cădere bruscă a economiei României, care să poată să-și revină doar într-un interval de câțiva ani”, a transmis președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a făcut referire și la evoluția politică de după alegeri, susținând că formarea coaliției de guvernare a avut efecte pozitive asupra situației interne și externe a României.

„În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național, patru partide și minoritățile naționale au format o coaliție și și-au asumat împreună guvernarea. La un an după acest moment, imaginea externă a României și încrederea partenerilor sunt mai bune decât în urmă cu un an, iar situația financiară este mai bună”, a declarat președintele.

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Totuși, Nicușor Dan a atras atenția că tensiunile din coaliție au afectat funcționarea guvernării și au dus la blocaje politice.

„La un an după acest moment, pe cele două chestiuni pe care le-am menționat, imaginea externă a României și încrederea partenerilor în România sunt mult mai bune decât în urmă cu un an, iar situația financiară a României este mai bună decât în urmă cu un an. Numai că, în timpul acestui proces, au apărut tensiuni între partidele din Coaliție, tensiuni care s-au amplificat, și am ajuns, din păcate, ca, pentru mulți politicieni, să prevaleze interesul de partid interesului național pe care cu toții ni l-am asumat în urmă cu un an. (...) Și eu cred că o astfel de atitudine este irațională și contravine acelui interes național pe care românii l-au definit în număr așa de mare în mai 2025”, a mai spus acesta.

În opinia președintelui, desemnarea unui premier independent este soluția pentru depășirea blocajului politic actual.

„Pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un Prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii. Asta înseamnă direcție pro-occidentală, asta înseamnă păstrarea stabilității financiare, și aici avem finalizarea cât mai bună a PNRR-ului până la sfârșit de august și definirea bugetului pe 2027. Românii își doresc reforma instituțiilor statului, românii își doresc digitalizare și, evident, româniști doresc limitarea corupției”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a mai afirmat că Eugen Tomac este potrivit pentru acest rol datorită experienței sale.

„Am ales ca propunere de prim-ministru, o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme, și, pentru asta, e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice, iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența, și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru”, a conchis președintele.

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit joi dimineață cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, în continuarea consultărilor privind desemnarea premierului, după discuțiile recente cu liderii PNL, USR și PSD de la Palatul Cotroceni.

PNL şi USR îşi menţin poziţiile exprimate în ultimele zile şi resping scenariul susţinerii unui guvern care ar include miniştri sau persoane propuse de PSD.

Într-o discuţie anterioară, Ilie Bolojan i-a transmis preşedintelui că PNL nu va susţine un guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac şi nici o formulă politică în care PSD ar avea influenţă directă sau indirectă. De asemenea, liderii USR, consultaţi separat la Cotroceni, au respins la rândul lor varianta unui guvern tehnocrat, potrivit surselor politice.

AUR boicotează votul pentru desemnarea noului premier

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat că nu va participa la votul privind învestirea viitorului Guvern, acuzând lipsa de legitimitate a procesului politic. „Nu avem ce să discutăm când continuă bătaia de joc la adresa românilor, începută cu anularea alegerilor”, a transmis liderul AUR, George Simion.

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„Parlamentarii AUR nu intră în sala de vot (secret/nesecret) pentru alegerea unui premier care nu a primit nici 1% susținere din partea românilor. Nu avem ce să discutăm când continuă bătaia de joc la adresa românilor, începută cu anularea alegerilor. În fruntea țării trebuie să vină cei care au susținerea românilor”, a anunțat George Simion.

Eugen Tomac (44 de ani) are la dispoziţie zece zile pentru a încerca formarea unui Guvern şi pentru a obţine cele 233 de voturi necesare în Parlament pentru învestire.

Cine este Eugen Tomac

Eugen Tomac (44 de ani) este în prezent europarlamentar și consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, pentru relația cu românii de pretutindeni, funcție pe care o deține din octombrie 2025.

Parcursul său instituțional a început în 2006, când a fost numit expert în cadrul Administrației Prezidențiale, cu atribuții în domeniul relațiilor cu diaspora.

Ulterior, în timpul guvernării Emil Boc, a fost desemnat secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, funcție menținută și în Executivul condus de Mihai Răzvan Ungureanu.

În această perioadă, a coordonat programe educaționale și culturale dedicate comunităților românești din Ucraina, Serbia și Republica Moldova. În 2012, a demisionat pentru a intra în politica parlamentară, iar ulterior a fost ales în Parlament.

Eugen Tomac a fost reales la 1 februarie în fruntea Partidului Mișcarea Populară. El este și un apropiat al fostului președinte Traian Băsescu.

El trebuie se renunțe la mandatul de europarlamnetar dacă va fi noul premier.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai, prin moțiune de cenzură adoptată de Parlament, dar continuă să funcționeze interimar până la instalarea unui nou Executiv.