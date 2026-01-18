Reacția lui Nicușor Dan, după ce Trump a amenințat cu taxe vamale mai mari ţările care susţin Groenlanda: „Sunt profund îngrijorat”

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis că este „profund îngrijorat de escaladarea declaraţiilor publice dintre partenerii şi aliaţii transatlantici cu privire la evoluţiile recente”, după ce președintele american Donald Trump a amenințat mai multe țări europene cu taxe vamale.

„Sunt profund îngrijorat de escaladarea declaraţiilor publice dintre partenerii şi aliaţii transatlantici cu privire la evoluţiile recente. Trebuie să reluăm discuţiile directe între noi, la nivelurile diplomatice corespunzătoare”, a scris preşedintele Nicuşor Dan, duminică, într-o postare pe pagina sa de socializare de pe X.

Amintim că președintele american Donald Trump a anunțat că va impune tarife de 25% asupra bunurilor exportate în SUA de opt țări europene care au desfășurat trupe în Groenlanda, insula arctică pe care liderul american intenționează să o cumpere.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a enumerat Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Țările de Jos și Finlanda și a afirmat că „aceasta este o situație foarte periculoasă pentru siguranța, securitatea și supraviețuirea planetei noastre”.

Tarifele de 10% vor intra în vigoare de la 1 februarie și vor crește la 25% din 1 iunie, până la încheierea unui eventual „acord pentru achiziția completă și totală a Groenlandei”.

În acest context, ambasadorii Uniunii Europene urmează să aibă, duminică, o ședință de urgență.