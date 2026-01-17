Trump se răzbună pe opt state europene: amenință cu tarife de 10% țările care au trimis trupe în Groenlanda. „Este o situație foarte periculoasă”

Președintele american Donald Trump a anunțat că va impune tarife de 10% asupra bunurilor exportate în SUA de opt țări europene care au desfășurat trupe în Groenlanda, insula arctică pe care liderul american intenționează să o cumpere.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a enumerat Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Țările de Jos și Finlanda și a afirmat că „aceasta este o situație foarte periculoasă pentru siguranța, securitatea și supraviețuirea planetei noastre”.

Tarifele de 10% vor intra în vigoare de la 1 februarie și vor crește la 25% din 1 iunie, până la încheierea unui eventual „acord pentru achiziția completă și totală a Groenlandei”.

„Începând cu 1 februarie 2026, toate țările menționate mai sus vor fi taxate cu un tarif de 10% pentru orice și toate bunurile trimise în Statele Unite ale Americii. La 1 iunie 2026, tariful va fi majorat la 25%. Acest tarif va fi datorat și plătibil până în momentul în care se va ajunge la un acord pentru achiziția completă și totală a Groenlandei”, a scris Trump.

Trump a explicat că Statele Unite au susținut aceste țări timp de decenii fără a le impune tarife sau alte forme de plată, iar acum este momentul ca Danemarca să „dea ceva înapoi”.

„Am subvenționat Danemarca și toate țările Uniunii Europene timp de mulți ani, fără a le percepe tarife sau alte forme de plată. Acum este timpul ca Danemarca să dea ceva înapoi — pacea mondială este în joc!”, a spus Trump.

Președintele a avertizat că China și Rusia au interese strategice în Groenlanda și că doar Statele Unite pot proteja acest teritoriu:

„China și Rusia vor Groenlanda. Și nu există nimic ce poate face Danemarca în această privință. Aceasta este o situație foarte periculoasă pentru siguranța și supraviețuirea planetei. Doar Statele Unite, sub administrația mea, pot proteja acest teritoriu”, a spus liderul american.

Trump a explicat că tarifele vor rămâne în vigoare până când se va ajunge la un acord privind vânzarea Groenlandei și că administrația sa este deschisă negocierilor cu Danemarca și celelalte țări implicate. El a subliniat și importanța strategică a insulei în contextul sistemelor de apărare americane și al securității globale.



