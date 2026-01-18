Ambasadorii UE, ședință de urgență după ce Trump a amenințat cu tarife țările care au trimis trupe în Groenlanda

Ambasadorii Uniunii Europene urmează să aibă, duminică, o ședință de urgență, după ce Donald Trump a amenințat că va impune tarife pentru opt aliați care se opun propunerii sale de preluare a Groenlandei.

Ședința ambasadorilor UE va avea loc mai târziu astăzi. Diplomații europeni spun că aceasta va începe la ora 16:00 GMT (ora 18:00 a României), transmite BBC.

Ședința vine după ce președintele american Donald Trump a anunțat că va impune tarife de 25% asupra bunurilor exportate în SUA de opt țări europene care au desfășurat trupe în Groenlanda, insula arctică pe care liderul american intenționează să o cumpere.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a enumerat Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Țările de Jos și Finlanda și a afirmat că „aceasta este o situație foarte periculoasă pentru siguranța, securitatea și supraviețuirea planetei noastre”.

Tarifele de 10% vor intra în vigoare de la 1 februarie și vor crește la 25% din 1 iunie, până la încheierea unui eventual „acord pentru achiziția completă și totală a Groenlandei”.

„Începând cu 1 februarie 2026, toate țările menționate mai sus vor fi taxate cu un tarif de 10% pentru orice și toate bunurile trimise în Statele Unite ale Americii. La 1 iunie 2026, tariful va fi majorat la 25%. Acest tarif va fi datorat și plătibil până în momentul în care se va ajunge la un acord pentru achiziția completă și totală a Groenlandei”, a scris Trump.

El a explicat că Statele Unite au susținut aceste țări timp de decenii fără a le impune tarife sau alte forme de plată, iar acum este momentul ca Danemarca să „dea ceva înapoi”.