Giorgia Meloni i-a spus lui Donald Trump că este „o eroare” ameninţarea cu noi tarife vamale împotriva țărilor europene

Şefa guvernului italian Giorgia Meloni a calificat duminică drept "o eroare" ameninţarea cu tarife vamale suplimentare formulată de Donald Trump împotriva mai multor ţări europene ce se opun veleităţilor sale de a impune controlul SUA asupra Groenlandei, adăugând că ea i-a adus la cunoştinţă preşedintelui american punctul său de vedere.

"Cred că a impune noi sancţiuni astăzi ar fi o eroare. Am discutat cu Donald Trump în urmă cu câteva ore şi i-am spus ce gândesc", a declarat Meloni în faţa unor jurnalişti în timpul unei deplasări la Seul, scrie Agerpres.

"Am discutat de asemenea cu secretarul general al NATO, care mi-a confirmat că NATO începe să lucreze asupra acestui dosar", a adăugat ea.

Donald Trump a ameninţat sâmbătă mai multe ţări europene - Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Olanda şi Finlanda - că le va impune tarife vamale suplimentare până când nu va fi încheiat "un acord pentru vânzarea completă şi integrală a Groenlandei". Această suprataxă, de 10%, va deveni efectivă din 1 februarie şi ar putea ajunge la 25% la 1 iunie, a declarat Trump.

De la Seul, Meloni, figură marcantă a extremei drepte şi considerată o aliată a lui Trump în Europa, a încercat cu toate acestea să minimizeze acest conflict, declarând că "există aici o problemă de înţelegere şi de comunicare" între Europa şi SUA referitor la Groenlanda.

Potrivit Giorgiei Meloni, îi revine NATO să joace un rol activ în această criză tot mai mare. "NATO este instanţa în cadrul căreia noi trebuie să ne străduim să organizăm împreună mijloace de descurajare contra oricărei ingerinţe ostile asupra unui teritoriu în mod clar strategic şi eu cred că faptul că NATO a început să lucreze asupra acestui subiect este o iniţiativă bună", a declarat Meloni pentru presă.

Meloni a afirmat că, "din punct de vedere american, mesajul venit din această parte a Atlanticului nu este clar". "Îmi pare că riscul este ca iniţiativele unor ţări europene să fie interpretate ca fiind antiamericane, însă în mod clar nu aceasta este intenţia", a continuat ea.

Meloni nu a precizat la ce anume face ea referire.

Franţa, Suedia, Germania şi Norvegia, la care s-au raliat apoi Olanda, Finlanda, Slovenia şi Regatul Unit, au trimis săptămâna aceasta în Groenlanda personal militar pentru o misiune de recunoaştere ce se înscrie în cadrul exerciţiului danez "Arctic Endurance", organizat cu aliaţi ai NATO.

Trump afirmă că SUA au nevoie de această insulă arctică, teritoriu danez autonom, din raţiuni strategice şi de securitate naţională.