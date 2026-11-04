Reacția deputatului Ionuț Stroe după ce a fost surprins la manichiură în zi de plen
Deputatul PNL Ionuț Stroe, fost purtător de cuvânt al partidului, a fost surprins miercuri, 4 noiembrie, de jurnaliștii Gândul într-un salon de cosmetică, în timpul programului de plen al Camerei Deputaților. Contactat de „Adevărul”, liberalul susține că informațiile au fost „deformate”.
Potrivit Gândul, deputatul se afla la un salon pe Calea Moșilor din București, unde, costul unui astfel de serviciu s-ar ridica la aproximativ 300 de lei, fără să includem și clasicul bacșiș.
Contactat de „Adevărul”, Ionuț Stroe susține că a participat la ședința de plen de miercuri, a votat electronic și a luat parte la dezbateri. Liberalul adaugă că programarea a avut loc la ora 09:00, iar la 09:30 a fost prezent în Parlament.
Deputatul a susținut că informațiile apărute în presă au fost „deformate” și a anunțat că își rezervă dreptul de a lua măsuri legale împotriva celor responsabili de publicarea acestora.
Prezența sa la ședința de plen este susținută și de înregistrările voturilor electronice publicate pe site-ul Camerei Deputaților.
În ceea ce privește vizita la salonul de cosmetică, Ionuț Stroe a invocat dreptul fiecărei persoane de a decide cum și când se ocupă de propria igienă personală.
Ionuț Stroe este deputat PNL de București și președintele Delegației României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE). A fost ministru al Tineretului și Sportului în perioada 4 noiembrie 2019 – 25 noiembrie 2021.
Din 2009, cu o întrerupere între 2020 și 2021, face parte din delegația României la APCE. În 2017, a fost ales președinte al Comisiei pentru Afaceri Sociale, Sănătate și Dezvoltare Durabilă.