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Reacția deputatului Ionuț Stroe după ce a fost surprins la manichiură în zi de plen

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Deputatul PNL Ionuț Stroe, fost purtător de cuvânt al partidului, a fost surprins miercuri, 4 noiembrie, de jurnaliștii Gândul într-un salon de cosmetică, în timpul programului de plen al Camerei Deputaților. Contactat de „Adevărul”, liberalul susține că informațiile au fost „deformate”.

Ionuț Stroe
Ionuț Stroe Foto: gandul

Potrivit Gândul, deputatul se afla la un salon pe Calea Moșilor din București, unde, costul unui astfel de serviciu s-ar ridica la aproximativ 300 de lei, fără să includem și clasicul bacșiș. 

Contactat de „Adevărul”, Ionuț Stroe susține că a participat la ședința de plen de miercuri, a votat electronic și a luat parte la dezbateri. Liberalul adaugă că programarea a avut loc la ora 09:00, iar la 09:30 a fost prezent în Parlament.

Deputatul a susținut că informațiile apărute în presă au fost „deformate” și a anunțat că își rezervă dreptul de a lua măsuri legale împotriva celor responsabili de publicarea acestora. 

Prezența sa la ședința de plen este susținută și de înregistrările voturilor electronice publicate pe site-ul Camerei Deputaților.

În ceea ce privește vizita la salonul de cosmetică, Ionuț Stroe a invocat dreptul fiecărei persoane de a decide cum și când se ocupă de propria igienă personală.

Ionuț Stroe este deputat PNL de București și președintele Delegației României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE). A fost ministru al Tineretului și Sportului în perioada 4 noiembrie 2019 – 25 noiembrie 2021.

Din 2009, cu o întrerupere între 2020 și 2021, face parte din delegația României la APCE. În 2017, a fost ales președinte al Comisiei pentru Afaceri Sociale, Sănătate și Dezvoltare Durabilă.

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