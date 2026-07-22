 Ionuț Stroe: „Prin Platforma Conservatoare vrem să construim o alternativă politică în PNL” | adevarul.ro
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Ionuț Stroe: „Prin Platforma Conservatoare vrem să construim o alternativă politică în PNL”

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Deputatul PNL Ionuț Stroe a declarat miercuri, 22 iulie, că partidul „trebuie să-și regăsească identitatea doctrinară”, de la care, în opinia sa, actuala conducere s-a abătut în ultimele luni.

Ionuț Stroe
Ionuț Stroe FOTO Mediafax

„PNL trebuie să-și regăsească identitatea doctrinară de la care considerăm că cel puțin în ultimele luni de zile actuala conducere s-a abătut. Ne-am exprimat convingerea că PNL are capacitatea de a guverna în interesul românilor și trebuie să facă acest lucru. Nu am construit această platformă politică în afara partidului sau împotriva cuiva, ci pentru revitalizarea liberalismului și pentru întărirea guvernării”, a afirmat acesta, invitat la Rfi România.

De asemenea, deputatul liberal a spus că au avut loc „importuri din zona AUR, POT și SOS în PNL”

„Până una-alta, vă dau câteva exemple de importuri din zona AUR, POT și SOS în PNL, ei reprezintă noii liberali. Adică oameni cu un istoric, cu experiență în PNL sunt eliminați, ca să fie aduși, după exemplul noului președinte de la PNL Ialomița, senatori SOS, POT sau alte partide politice.

Politica de alianțe a unui partid politic e cu totul altceva decât identitatea doctrinară și politică a sa. Compromisuri în această țară la nivel de guvernare s-au făcut de 35 de ani de când trăim în această democrație.”

Întrebat despre obiectivul noii Platforme Conservatoare, Ionuț Stroe a afirmat că aceasta nu își propune înființarea unui nou partid și nici provocarea unor sciziuni sau divizări în interiorul PNL.

„Din capul locului am spus că nu ne dorim crearea unui nou partid, nu ne dorim sciziuni interne sau divizări.

Obiectivul nostru este să întărim PNL, să reafirmăm și să redefinim identitatea noastră liberal-conservatoare și bineînțeles dacă putem să construim o alternativă politică bazată pe chestiuni care ne-au definit și consacrat ca partid politic și anume libertate economică, responsabilitate, merit și bineînțeles respectarea democrației interne în PNL”, explică deputatul.

Manifestul Platformei Conservatoare

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Recent, Platforma Conservatoare din interiorul PNL și-a prezentat manifestul, construit în jurul reafirmării valorilor tradiționale ale dreptei, dar și al ideii că, în perioade de criză, sunt necesare compromisuri politice în interesul țării.

Statutul PNL nu permite organizarea unor facțiuni interne. Tocmai de aceea, Platforma Conservatoare își propune să fie un cadru de dezbatere și reflecție, în care ideile să circule liber, iar partidul să rămână fidel valorilor sale fondatoare”, se arată în manifest.  

Platforma Conservatoare își propune să readucă PNL la valorile sale tradiționale, precum libertatea, meritocrația, patriotismul democratic și economia de piață. Inițiatorii invocă drept modele mai mulți foști lideri liberali și susțin că partidul s-a îndepărtat de aceste principii în ultimii ani.

Ne dorim ca Platforma Conservatoare să devină o veritabilă Agora - un spațiu curat în care libertatea de gândire să nască soluțiile mari de care România are nevoie pentru a deveni acea patrie dreaptă la care visăm cu toții. Așa să ne ajute Dumnezeu!”, se arată la finalul manifestului.

Analistul Iulian Chifu și-a exprimat intenția de a se alătura inițiativei, deși nu este membru al Partidului Național Liberal.

O abordare constructivă care merită atenție și căreia mă voi alătura. Sper să mă primească, chiar dacă nu sunt membru PNL”, a transmis Iulian Chifu.

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