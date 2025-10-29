search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Rareș Bogdan face apel la calm și rațiune după anunțul retragerii militarilor americani: „Nu toți cei din București au priceput cine este Casa Albă”

Publicat:

 Într-un comentariu pe pagina sa de Facebook, Rareș Bogdan spune că Președintele Donald Trump și vicepreședintele J.D. Vance nu trebuie desconsiderați și trebuie lucrat cu administrația republicană.

Rareș Bogdan, europarlamentar PNL FOTO: Facebook/Rareș Bogdan
Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, a avut la rândul său o primă reacție după anunțul retragerii de către SUA a unui batalion de militari din România. 

El spune că decizia mutării a 800 de soldați americani din România nu e cea mai fericită veste.

„Să nu ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic, în dulcele stil dâmbovițean. În țara noastră rămân circa 1000 de militari, restul vor ajuta la consolidarea părții nordice a flancului estic al NATO, pentru a sprijini Polonia, Țările Baltice și Ucraina. Decizia a fost luată luni (!!) la reuniunea Alianței, deci trebuie explicată de urgență cetățenilor români de miniștrii Apărării și Afacerilor Externe. Transparență și informație curată. Este crucial a oamenii să nu se panicheze, pentru că momentul va fi speculat la maxim, vor fi activate toate vehiculele dezinformării și propagandei. Viața trebuie să continue fără teamă, iar un climat tulbure nu este un teren propice pentru investitori. Să ne păstrăm calmul și rațiunea, însă să oferim deschidere și transparență față de cetățeanul român, tocmai pentru a nu fi lăsat pradă dezinformărilor, atacurilor hibride. România chiar este un partener de încredere, un partener strategic, Marea Neagră, cu tot ce înseamnă ea, a rămas o prioritate pentru SUA, UE și NATO, iar bazele de la Kogălniceanu, Deveselu și Câmpia Turzii, Divizia 101 Aeroportată Task Force Strike nu sunt povești. Să nu dormim, însă, să nu ne culcăm pe-o ureche, să nu încercăm să-i ducem cu preșul pe americani. Să nu fim duplicitari! Relația cu America se construiește”, scrie Rareș Bogdan.

Europarlamentarul consideră că promisiunile Alianței NATO sunt sacre și dacă vreun pericol va amenința România Statele Unite ale Americii și NATO vor fi alături de poporul român.

„În calitate de aliat NATO, puteți avea această încredere: Nimeni nu va putea să vă ia libertatea țării dumneavoastră. Aderarea la NATO va face ca România să fie mai sigură, iar România va contribui la forța Alianței NATO în timp ce ne confruntăm cu noi pericole fără precedent. Administrația americană cunoaște geografie și știe că fără o Românie puternică și stabilă, Europa de Est cade, iar rușii se mută pe Carpați. Nu degeaba avem pe teritoriu o parte grea a scutului antirachetă. Deja există avanposturi periculoase în UE, deci un prieten ca România este diamant. Acest parteneriat poate fi pulverizat doar de către noi.Deși a trecut un an de la alegerile din SUA, nu toți cei din București au priceput cine este Casa Albă. Președintele Donald Trump și vicepreședintele J.D. Vance nu trebuie desconsiderați. Unii visează încă la octombrie 2024 și momentele legate de Kamala Harris și Joe Biden, dar acel joc s-a terminat. Trebuie lucrat cu administrația republicană. Deci acționați!”, încheie Rareș Bogdan lungul său comentariu.

loading Se încarcă comentariile...
