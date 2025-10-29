search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Adevărul
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu spune că decizia Statelor Unite de a retrage o parte a trupelor din România este un semnal de alarmă

Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, scrie într-o postare pe Facebook că decizia Statelor Unite de a retrage o parte dintre trupele americane din România „este un semnal de alarmă care trebuie tratat cu maximă seriozitate”.

Victor Negrescu, vicepreședinte Parlamentul European FOTO: Facebook/Victor Negrescu
„Această redimensionare a prezenței americane pe Flancul Estic al NATO, inclusiv a unor forțe aflate la Mihail Kogălniceanu, are implicații directe pentru securitatea României și a regiunii Mării Negre. Ministrul de Externe și Ministrul Apărării trebuie să vină cu explicații pentru a clarifica situația și propune soluții rapide pentru consolidarea relațiilor cu SUA și securitatea României”, a precizat pe Facebook Victor Negrescu, vicepreședinte PSD și vicepreședinte al Parlamentului European.

Potrivit acestuia, este esențial ca vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite să fie accelerată și pregătită în detaliu, pentru a transmite un mesaj clar:

  • România rămâne un partener strategic de încredere;
  • Regiunea Mării Negre trebuie să rămână o prioritate pentru NATO, UE și SUA;
  • Trebuie activate și accesate toate instrumentele europene disponibile, precum programul SAFE, pentru întărirea apărării și securității noastre.

„Europa trebuie să își asume mai mult, iar România trebuie să devină un pilon de stabilitate și securitate la frontiera estică a Uniunii Europene”, își încheie europarlamentarul PSD postarea.

Administrația Trump a anunțat că va retrage sute de soldați americani din România, o schimbare semnificativă care a stârnit îngrijorare în partea de est a Europei și a subliniat o schimbare strategică în prioritățile militare globale ale Washingtonului.

