Raluca Turcan avertizează: România riscă să ajungă „pe muchia prăpastiei” dacă nu este desemnat urgent un premier: „Dobânzile pot exploda”

Deputata liberală Raluca Turcan avertizează că România se află într-un moment critic, iar întârzierea desemnării unui premier pune în pericol stabilitatea economică și angajamentele asumate în fața partenerilor europeni.

„Săptămâna aceasta trebuia obligatoriu să înceapă cu desemnarea unui premier. Cu asumarea urgențelor de rezolvat pentru România. De către orice om responsabil din această țară. De la vârful statului până la nivel de parlamentar. Nu cred să mai fi fost vreodată atât de aproape de muchia prăpastiei și, în același timp, să vezi cum unii efectiv fluieră și se uită în altă parte”, spune, într-un mesaj pe Facebook, Raluca Turcan.

Fostul ministru liberal atrage atenția că reformele din PNRR trebuie finalizate urgent, altfel România riscă pierderea miliardelor de euro.

„Mai sunt doar câteva săptămâni pentru reformele de care depind miliarde de euro din PNRR. Dacă peste o lună agențiile de rating ne retrogradează, nu va fi doar o știre economică. Leul poate intra sub presiune, dobânzile pot exploda, investitorii pot evita România sau își pot retrage capitalul, iar nota de plată o vor achita românii: prin credite mai scumpe, prețuri mai mari și investiții mai puține”, se arată în aceeași postare.

Turcan mai spune că siguranța României „este și ea în joc dacă mai lălăim deciziile privind cheltuielile pentru apărare și capacitatea statului de a-și respecta angajamentele”.

„Am senzația că prea mulți dintre oamenii cu responsabilități de prim rang au intrat într-o spirală a orgoliilor, a calculelor politice și a competiției pentru funcții. De parcă miza ar fi cine câștigă o negociere, nu cine scoate România din acest impas. Pentru orice om politic, oricât de grele sunt negocierile, la finalul zilei vorbesc rezultatele”, a adăugat parlamentarul liberal.

Avertismentul Ralucăi Turcan vine în contextul prelungirii negocierilor pentru desemnarea unui nou premier, după căderea Guvernului Bolojan.

Amintim că discuțiile pentru formarea noului Guvern au ajuns din nou într-un punct mort, după ce liderii partidelor fostei coaliții nu au reușit să cadă de acord asupra viitorului prim-ministru.

PSD și-a oficializat susținerea pentru Sorin Grindeanu, în timp ce PNL, USR și UDMR merg pe varianta europarlamentarului Siegfried Mureșan.

Grupul parlamentar PACE - Întâi România a anunțat duminică, 28 iunie, că îl propune pe Patriarhul Daniel pentru funcția de prim-ministru.