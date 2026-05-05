Raluca Turcan atacă moțiunea de cenzură: „Un act de trădare națională”. Acuză PSD că a „tranzacționat” voturi la prezidențiale

Deputatul PNL Raluca Turcan lansează acuzații la adresa PSD, chiar înainte de dezbaterea moțiunii de cenzură programată marți, de la ora 11:00, în Parlament. Turcan susține că demersul care ar putea duce la căderea Guvernului reprezintă „o anomalie politică” și compară situația cu ceea ce numește „tranzacționarea voturilor” la alegerile prezidențiale.

Raluca Turcan a acuzat PSD că ar fi direcționat voturi către George Simion și AUR în primul tur al alegerilor prezidențiale, într-o strategie menită să creeze un adversar convenabil în turul al doilea.

„PSD şi Marcel Ciolacu le-au dat voturi lui George Simion şi AUR în turul I al prezidenţialelor, sperând că vor intra împreună în turul II. Totul pentru a mima o competiţie. Pentru a ne aduce în situaţia de a-l vota pe M. Ciolacu de frica extremismului”, a scris deputatul PNL, într-o postare publicată pe Facebook înaintea votului.

Raluca Turcan susține că aceeași logică politică stă și în spatele moțiunii de cenzură depuse împotriva Executivului, acuzând o colaborare între PSD și AUR.

„PSD şi AUR, umăr la umăr, dărâmă un guvern care a livrat rezultate în interesul ţării noastre în fiecare zi de mandat. Aceeaşi complicitate, probabil aceeaşi speranţă că, în locul unui guvern PSD-AUR, vom spune „slavă Domnului” că vom primi din nou un guvern doar cu PSD”, a afirmat aceasta.

Deputatul liberal califică moțiunea drept „o manevră politică nefirească” și un „act de trădare națională”, făcând apel la parlamentari să o respingă.

„Avem şansa, de data aceasta, ca parlamentarii, într-o majoritate, să respingă - la fel ca românii la vot - o manevră politică nefirească. Un act de trădare naţională. O ţară nu se construieşte din crize repetate. Nu se modernizează prin blocaje. Nu câştigă încredere prin conflicte sterile. Progresul cere continuitate, seriozitate şi respect faţă de oameni”, a declarat Turcan.

Aceasta avertizează că efectele unei eventuale crize politice vor fi resimțite direct de cetățeni și mediul economic.

„Nota de plată nu rămâne în sălile de ședință. Nu este suportată de partide, nici de strategi politici. Este plătită de oameni — prin oportunități pierdute, investiții amânate, scăderea încrederii și incertitudinea care afectează fiecare familie, fiecare antreprenor, fiecare angajat”, a mai transmis deputatul PNL.

Moțiunea de cenzură este dezbătută marți în plenul reunit al Parlamentului, iar votul ar putea decide soarta Guvernului condus de Ilie Bolojan.